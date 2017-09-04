Картонный самолет «Других детей»

Новостная лента
Сентябрь, 08 пятница
09:30
Мать братьев Пушкаревых обратилась к Путину
09:30
РИА VladNews - в топ-5 лидеров медиарейтинга Приморья
09:13
ТСЖ на Снеговой пади отвоевали свой дом у управляющей компании
09:02
Сбербанк создаст международную технологическую платформу по кибербезопасности
09:00
Четыре междугородних рейса из Владивостока отменены сегодня, 8 сентября
08:49
Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени, один – задерживается
08:32
Во Владивостоке сегодня переменная облачность, утром местами туман
07:11
Гороскоп на 8 сентября
06:36
Стало известно, когда откроют Египет для российских туристов
05:38
Ученые назвали новую дату конца света
04:24
Пхеньян готовит пуск ракеты к годовщине создания КНДР
03:06
Тропический шторм «Катя», надвигающийся на Мексику, усилился до урагана
02:32
До окончания приема заявок на молодежную премию «Есть за что!» осталось меньше месяца
01:09
Число жертв урагана «Ирма» в Карибском море выросло до шести человек
00:27
Во Владивостоке пройдет первенство по гребле на байдарках и каноэ
Сентябрь, 07 четверг
23:01
Ученые выяснили, какое влияние мощная вспышка на Солнце окажет на землян
22:32
«Улица Дальнего Востока» будет открыта для горожан и гостей Владивостока 9 и 10 сентября
21:19
Ученые из России создали программу для определения мутаций в геноме человека
20:11
В краевой столице пройдет международный марафон «Мосты Владивостока»
19:25
МЧС продолжает оказывать помощь приморцам после наводнения
18:08
В пятницу Владивосток накроет дождь
18:06
Игорь Пушкарев: Виктор Черепков оставил особый след в жизни Владивостока
17:54
Президент Республики Корея: Открываем новую эру тихоокеанского кольца Эксклюзив
17:43
Камера видеонаблюдения помогла установить личность поджигателя авто в Фокино Фото и Видео
17:31
В Приморье разыскивают девушку Фото
17:19
Путин уверен, что в решении проблемы КНДР у всех сторон хватит здравого смысла
17:15
Владимир Путин поделился идеями о влиянии России в Азии
17:07
Во Владивостоке продолжает свою работу Восточный экономический форум Фото
16:57
Путин собрался на Марс
16:55
Молодежная медиа-конференция прошла в Южной Корее Фото
16:45
Мун Чжэ Ин пригласил Путина на Олимпиаду
16:42
«Луч» не пробился сквозь «Балтику»
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4196 (135) от 08 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Столицу Приморья ожидают масштабные преобразования
ТОФ примет на борт полевой лагерь
Край со статусом ЧС
Бегом по мостам
Сергей Дарькин ответит на новый вызов судостроением
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Творчество

Картонный самолет «Других детей»

Далеко ли уплывет бумажный кораблик? Будет ли крутиться водяная мельница из картона и пластиковых ложек? Как нарисовать картинку на большом куске ватмана и заполнить его целиком? Об этом и многом другом нынешним летом узнали ребята – жители города Фокино и близлежащих населенных пунктов, которые приняли участие в программе «Другие дети». Программу эту придумали и провели Наталья и Максим Христенко, организаторы музея-мастерской народных ремесел «Жар-птица».
Картонный самолет «Других детей»

– Давая такое название программе, мы имели в виду, что дети могут быть не просто слушателями, а активными участниками любых мастер-классов, артистами, творческими личностями, – говорит Наталья Христенко. – Мы впервые придумали программу не на пару часов, а на 10 дней и волновались, получится ли у нас. Причем старались сделать так, чтобы ребята не сидели, а бегали, даже носились, но при этом постоянно общались друг с другом, учась выстраивать диалог с человеком, с которым ты только что познакомился, находить общие решения, работать в команде. Многие вещи просто нельзя было выполнить в одиночку.

«Другие дети» – это, можно сказать, творческая смена. Мы хотели, чтобы ребята освоили рисование разными способами, даже нетрадиционными (дети сами с нашей помощью делали кисти из самых разных материалов), рисовали на ватмане, которого, как правило, они боятся – такой большой лист, как и чем его заполнить? Занимались керамикой, пространственным моделированием (создавали конструкторы из всего – от зубочисток до картона). А в финале смены был большой уличный проект: из картонных коробок, раскрашенных шестов, украшенных цветными нитями, дети строили все, что хотели. Интересно, что они принялись возводить вигвамы, и получилась целая новая игра в индейцев, которая захватила ребят едва не на весь день: они придумали названия своим племенам, сделали луки, ходили на охоту, читали по следам…

– И, кроме того, насколько я знаю, вы научили ребят не только творить.

– Да, в определенном смысле мы выполнили и социальную функцию. Мы давно сотрудничаем с Находкинским обществом инвалидов, работали с ребятами с аутизмом, синдромом Дауна. И вот на программу записали мальчика с ДЦП, он ходит на ходунках, медленно говорит. Мама мальчика – назовем его Ваня – даже поинтересовалась, не будем ли мы против участия такого ребенка. Разумеется, мы были не против.

Этот опыт открыл новый этап в нашей работе. Когда к нам в группу впервые пришел Ваня, я увидела шок. Самый настоящий шок у детей. Они в принципе ничего не знали о существовании детей-инвалидов. Был даже вопрос: «А это не заразно?»

А когда мы рисовали на ватмане на свободную тему, я получила от одного ребенка картину, на которой были нарисованы очень злобного вида черные существа. И ребенок сказал: это злые инвалиды. Представляете, какие вещи полезли из подсознания?

Вот и получилось, что наша программа была не столько для Вани, сколько для остальных. Ребята учились общаться, сотрудничать и, главное, учились перебарывать свой страх перед тем, чего они не понимают.

– Легко ли было наладить общение между детьми?

– Мы сразу решили, что специально ничего предпринимать не будем, все должно произойти само собой. Так и получилось. На адаптацию и знакомство ушло короткое время, и скоро ребята совершенно забыли о том, что Ваня на ходунках, что он не так говорит, что ему часто требуется помощь мамы… Ваня же старался делать все, что делали ребята, – вплоть до игры в футбол. И его охотно включили в эту игру – поставили на ворота. А как дружно они играли в мумию (эта игра стала частью рассказа о том, как проходит процесс вторичной переработки, – на примере мокрой бумаги). Надо было, чтобы дети порвали на кусочки шесть рулонов туалетной бумаги. Как это сделать весело? Организовали две команды, в каждой из которых один человек должен был превратиться в мумию – его обматывали все вместе бумагой, а потом нужно было освободить мумию – бумагу порвать. Так вот, Ваню выбрали в его команде как раз на роль мумии, а когда он сказал, что хочет не просто стоять, посоветовали: а ты кричи страшно-страшно, как настоящая мумия. Видели бы вы, как Ваня старался! Это была незабываемая игра.

По словам Ваниной мамы, он каждое утро просто рвался в музей. Что показательно, и все остальные ребята тоже. Помню, как один мальчик сказал: «Хорошо, что завтра уже скоро, снова сюда приду, а то дома у бабушки только ем и в телефон играю!».

– Какие выводы вы сделали после окончания программы?

– Вообще, мы поняли, что к нестандартным ходам, к общению, к игре готовы от силы 10 процентов ребят, остальные дисциплинированно ждали в первые дни, когда им дадут задание и они его выполнят, получив оценку. А творчество – это нечто совсем другое, тут не нужно ждать, нужно самому придумывать, инициировать.

Также далеко не сразу ребята научились понимать, что можно просто получать удовольствие от процесса, заниматься чем-то, потому что это нравится и это интересно. Вначале нас все время спрашивали: а зачем мы это будем делать? Чувствовалась какая-то несвобода в каждом. А вот когда дети втянулись, тогда многое изменилось. Помню, остались у нас коробки после какого-то занятия, и вдруг ребята все их разобрали и сделали из них себе домики, стали ходить друг к другу в гости, потом разрисовывать их.

Во вторую смену мы добавили еще много интересного: делали водяную мельницу из пластиковых ложек и картона, запускали кораблики, которые сами же и делали из бумаги.

Вообще, не считаю правильным посыл многих детских центров: мол, ребенка надо ежедневно развивать, какую-то пользу получать он должен. На самом деле это нужно родителям, а не детям.

Дети могут развиваться без дидактики, играя, познавая мир и создавая свое пространство. Во второй смене у нас был эпизод: мальчик сделал самолет из картона и скотча, а он никуда не полетел. Сначала мальчишки разочаровались. А я говорю: так, смотрим на самолет, чего не хватает? Оказалось, хвоста. Сделали хвост. Самолет немного пролетел. Потом задумались о стабилизаторах, ну и так далее. Вот так ребенок, просто играя, желая, чтобы коробка на полу полетела как самолет, узнал много нового и научился существовать не только в мире готовых вещей. Это большая проблема: дети живут в мире готовых вещей и даже не верят, что кто-то своими руками может делать тарелки, кружки или игрушечные самолеты… 

   

Автор : Любовь БЕРЧАНСКАЯ

В этом номере:
Столицу Приморья ожидают масштабные преобразования
Столицу Приморья ожидают масштабные преобразования

Первые «подарки» обещают к чемпионату мира по футболу – 2018

Край со статусом ЧС

Режим ЧС в Приморье, пострадавшем от наводнения, будет снят после завершения аварийно-восстановительных работ.

ТОФ примет на борт полевой лагерь
ТОФ примет на борт полевой лагерь

Экспедиция на остров Матуа Курильской гряды завершается, сообщили в пресс-службе ТОФ.

Бегом по мостам

В субботу, 23 сентября, в краевой столице вновь стартует международный марафон «Мосты Владивостока».

Сергей Дарькин ответит на новый вызов судостроением

Экс-губернатор Приморья Сергей Дарькин намерен построить в крае собственную верфь для среднетоннажного флота.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4195

ТОР «Надеждинская» обещает продукцию, которую мы еще «не раскусили»
Нешокирующая Азия
Японцы помогут совершенствовать охрану окружающей среды
После жалобы на судно доставили топливо и продукты
Паспорт получил? Иди работай!
Сбор дикоросов – в тени экономики

газета
газета "Владивосток" № 4194

Эпопея лейтенанта Рожкова
Татьяна Пушкарева просит президента о справедливом суде для сыновей
ВЭФ распахнул двери в третью часть России
«Меридиан дружбы» зовет на фестиваль
Штилю и шквалам вопреки
РИА VladNews – в топ-5 лидеров медиарейтинга Приморья

газета
газета "Владивосток" № 4193

Молотом по городскому имуществу
Посадка была аварийной по плану
«Луч» устроил сенсацию
Спортивный ВЭФ стартовал с корпоративных игр
Помним тех, кто погиб за Победу
Вьетнам и Владивосток связывает дружба, проверенная временем

газета
газета "Владивосток" № 4192

В школы вернули звезды
Свыше полутора тысяч автомобилей во Владивостоке ждут таможенного оформления
Курс на восток
«Сушки» над Русским покажут «кадушки»
Резидент СПВ намерен проводить рыбные аукционы во Владивостоке
Гуд бай, Америка!