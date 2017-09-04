Ильяс знает план эвакуации

Выставка Ильяса Зинатулина «План эвакуации д.к.» открылась в залах муниципального центра современного искусства «Артэтаж» (вход со стороны Океанского проспекта).

Этот вернисаж, как и другие в творчестве художника, несет в себе нотку хулиганства, нотку бунта и в то же время незлой шутки. По словам искусствоведа Андрея Василенко, живописный материал в работах художника расположен в пространстве таким образом, что некоторые из них представляют собой своего рода трехмерные композиции. Выставка «План эвакуации д.к.» – это, скорее, смесь инсталляций и живописных работ. И это обычная практика Ильяса Зинатулина, ведь он один из немногих владивостокских художников, позволяющих себе радикальные эксперименты с живописью. Творя без оглядки на коммерцию, без надежд на продажи или поиск особого зрителя, художник экспериментирует с различными материалами и производит «объекты», наделяя саму живопись утилитарным значением.

– Работая над проектом «План эвакуации д.к.», – говорит Александр Городний, директор центра, – Ильяс Зинатулин применил новую для себя технику. Он использовал большие листы толстого картона, сплошь продырявленного разного размера круглыми отверстиями. Хаотически расположил на нем разноцветный акрил, наклеенные буквы и символические знаки. Глядя на все это, я сразу начинаю размышлять о путях творческого выхода, эвакуации художника в себя, который увлекает за собой все внешнее окружение. «Д.к.», как мне признался Ильяс, можно понимать как угодно: «дырявый картон», «дырки круглые», «дурилки картонные», «дорогие куклы», «другие кресты», «дом культуры»… Художник «зашифровывает» бессмысленность окружающих реалий посредством своих живописных объектов, увлекает зрителя в интригующие рассуждения.