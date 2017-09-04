Построить дом, как в Японии

Выставка малоэтажных домов, которые планирует строить японская корпорация «ИИДА Групп Холдинг», открылась в Приморье в рамках ВЭФ-2017, сообщили в пресс-службе края.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис и президент японской корпорации господин Нисикава Йоичи. Церемония открытия новых демонстрационных домов, которые компания готова строить в Приморье и на Дальнем Востоке, началась с древнего японского обряда Кагами Бираки, когда для успеха большого начинания разбивается бочка с саке.

По словам Нисикава Йоичи, «ИИДА Групп Холдинг» занимает лидирующие позиции в малоэтажном строительстве на японском рынке. Компания специализируется на строительстве доступного и качественного жилья. На российском рынке компания представит жилье среднего и экономкласса.

– Наши технологии позволят значительно сократить время на сборку дома, в среднем на это требуется месяц, – заверил он, отметив сейсмоустойчивость домов и их адаптированность к приморскому климату.

Японская компания намерена организовать в Приморье полную производственную цепочку: лесозаготовка – производство пиломатериалов – изготовление деревянных конструкций – строительство домов. Объем инвестиций данного проекта составит два миллиарда рублей. Предварительно стоимость одного квадрата двухэтажного дома, построенного по японской технологии, составит от 45 до 50 тысяч рублей.

Выставка малоэтажного строительства расположена во Владивостоке на Бородинской, 14. Посетители могут на месте узнать стоимость образца, запланировать строительство и узнать все о применяемых по японской технологии строительных материалах.