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Эксперты не сошлись в драйверах

Опт и розница являются сейчас драйверами роста экономики, говорится в «Картине экономики», подготовленной Минэкономразвития. Но в будущем, по мнению экспертов, больший вклад в развитие народного хозяйства могут внести агропром, строительство и промышленность, передает портал «ПродMag» со ссылкой на Iz.ru.

Минэкономразвития разработало прогноз социально-экономического развития России на 2018–2020 годы, на основе которого Минфин готовит проект бюджета на три года. Так, по прогнозу ведомства, рост экономики в этом и следующем годах составит 2,1 %, в 2019-м и 2020-м – 2,2 % и 2,3 % соответственно. Среднегодовая инфляция в 2017 и последующие три года – 4 %. Курс рубля постепенно будет ослабевать – до 68 рублей за доллар к 2020 году.

Сейчас оптовая и розничная торговля являются основным драйвером роста экономики. Их вклад в ВВП во II квартале этого года составил 0,6 процентного пункта, указано в материалах Минэкономразвития. 0,4 п.п. в рост экономики внесли добыча полезных ископаемых. Сфера транспорта и связи добавили экономическому росту 0,3 п.п.

Нулевой вклад в экономический рост внесли сельское хозяйство, а также производство и распределение электроэнергии, газа и воды. В целом во II квартале ВВП вырос на 2,5 %.

«Увеличение производственной активности во II квартале 2017 года наблюдалось во всех основных отраслях, за исключением сельского хозяйства, на динамике которого негативно отразилась нетипично холодная погода в мае – июне», – отмечается в документе.

В июле же сельское хозяйство вообще внесло отрицательный вклад в экономический рост (опять-таки из-за погодных условий), сократив его на 0,1 п.п. На 0,3 процентного пункта замедлили рост ВВП обрабатывающие производства.

По словам макроаналитика Райффайзенбанка Станислава Мурашова, торговля внесла вклад в рост ВВП благодаря росту доходов населения, импорта и внутреннего производства.

– Оптовая и розничная торговля не являются самостоятельными отраслями, они не производят конечный продукт. Растут доходы населения и потребительский спрос, они стимулируют импорт и внутреннее производство, а это уже, в свою очередь, отражается на товарообороте, – объяснил Станислав Мурашов.

Он добавил, что в последующие годы драйверами экономического роста будут обрабатывающие производства и сфера строительства.

С ним не согласен замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов. По его прогнозу, основным драйвером экономического роста в ближайшие годы станет сельское хозяйство, а аутсайдером – строительство.

– Мешать экономике в ближайшие несколько лет будут слабый рост инвестиций, а драйверами будут сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, некоторые отрасли машиностроения. Сейчас сельское хозяйство вносит отрицательный вклад, но это разовый случай, связанный с холодным летом, – считает Валерий Миронов.

В 2016 году ВВП России сократился на 0,2 %. По данным Росстата, инфляция составила 5,4 %, доходы населения сократились на 5,1 %, а розничный товарооборот упал на 4,6 %. В этом году российская экономика вышла из острой фазы кризиса и перешла к восстановлению.

Автор : Отдел новостей «В»

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