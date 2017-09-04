Староверы готовы стать примером. Для соотечественников, живущих за рубежом

Старообрядцы из Приморья готовы внести свой вклад в развитие дальневосточного региона.

Об этом, как сообщается на сайте Минвостокразвития, заявил представитель семьи староверов, вернувшихся на родину, Венидикт Реутов на третьем Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Семья Реутовых переехала из Боливии в Приморье два года назад, поселившись в селе Любитовка. Сегодня они обрабатывают более 1200 гектаров земли и готовы расширять производство сельхозпродукции, рассказал Венидикт Реутов на площадке форума.

– Моя семья получила возможность вернуться на историческую родину, и мы очень благодарны государству за этот шанс. Мы занимаемся сельским хозяйством с 50-х годов прошлого века, накопили богатый опыт в этой области и готовы реализовывать себя на Дальнем Востоке и внести свой вклад в развитие экономики и продовольственной безопасности региона. Мы готовы выступить примером для сотен соотечественников, живущих за пределами России, – отметил Венидикт Реутов.

Их примеру уже последовали родственники из Бразилии – две семьи вскоре также переедут в наш край. Переезд сопровождает служба адаптации и поддержки старообрядцев агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков рассказал, что согласно исследованию, проведенному его ведомством, в регион готовы переехать более двух тысяч старообрядцев из Южной Америки.