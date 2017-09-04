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С перчиком!

Кафе «Лима», что на Океанском проспекте, совсем рядом с музеем современного искусства «Артэтаж», предлагает своим посетителям кухню Южной Америки. В меню – блюда перуанской, мексиканской кухни. Да-да, все пряное, с перчинкой, с легкой остротой.

Южноамериканская кухня – это мясо и фасоль, томаты и перец, пресные лепешки разных видов, морепродукты и много зелени. В кафе «Лима» не пытаются адаптировать блюда под некий стандартный русский вкус (чем часто грешат многие кафе, к примеру, китайской кухни), а наоборот. «Мы готовим так, как нам нравится» – написано на вывеске, и это чистая правда. Гуакамоле и кесадильи, фахтитос, такос и буррито – это еда на любителя, некоторые вкусы могут и удивить, и показаться странными. Но сюда ходят поесть те, кто как раз не против узнать и попробовать что-то новенькое.

Кафе небольшое, обстановку можно назвать даже спартанской, но тем не менее здесь уютно. Все меню – на большой доске на входе, а персонал толково и грамотно подскажет, что здесь к чему.

Работают в формате открытой кухни, то есть все готовится у вас на глазах. Все сотрудники в форме, в шапочках, кухня на вид чистая, нет никаких неприятных запахов, наоборот, пахнет вкусной едой. И все подается с пылу с жару. Кафе небольшое, по вечерам здесь случаются аншлаги. Да и днем, что само по себе уже показатель, не пустует. Здесь быстро готовят и можно поесть буквально за полчаса, но за столиками частенько зависают компании, причем весьма разные по возрасту.

Советуем попробовать томатный суп с рыбой-гриль, «флейты» – пресные лепешки с разными начинками, слегка обжаренные на гриле, фирменный салат «Лима» с фасолью и сальсой из баклажанов. Следует иметь в виду, что никаких детских комнат, уголков или чего-то в этом роде в кафе нет, да и детям, собственно говоря, вряд ли эта кухня понравится – все же блюда немного островаты или очень даже острые. Если пожар во рту – не ваша радость, то уточните у персонала степень остроты блюда.

В кафе интересные напитки – лимонады, горячие чаи, причем стоящие на подогреваемой платформе. А вот с десертами совсем негусто – чаще всего это брауни, тыквенный пай, чизкейк, орехи в карамели, да вот и все… К тому же не всегда все десерты в ассортименте, бывает, что есть только что-то одно. Это не очень, кстати, соответствует заявленному на вывеске слогану «Пекарня Перу».

Средний чек около 500 рублей, но можно обойтись и меньшей суммой – все зависит от вашего аппетита.

На наш взгляд, попробовать еду в «Лиме» стоит, если, разумеется, вы не страдаете ненавистью к фасоли, например, а она встречается в доброй половине блюд. Попробовать и решить, ваше это место или нет. А как иначе узнаешь?

Р. S. Напомним, что в этой рубрике мы знакомим читателей с точками общепита: где и какие блюда готовят, как принимают. А вы уже сами решайте, хочется вам посетить это заведение или нет. Наше мнение – субъективное.

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