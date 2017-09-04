На родину предков, в Приморье

Напомним, что на сайте Приморской краевой библиотеки имени Горького уже четыре года работает раздел «Переселенческий пункт». В нем каждый желающий может найти корни своей семьи, узнать, откуда, из какой области Российской империи приехали во Владивосток, в Приморье его предки. Елена и Мария стали первыми, кто приехал в наш край, чтобы увидеть, где родились их мамы, бабушки. В поездке на малую родину сестер сопровождала Нина Иванцова, заведующая отделом краеведческой библиографии Горьковки.
– Визиту предшествовала большая поисковая работа, которая велась с января 2017 года. В результате у сестер Елены Световой и Марины Коротковой появились копии исторических документов, подтверждающие автобиографические сведения о прадедушке Лутченко Афанасии Степановиче, прабабушке Феодоре Дмитриевне (в девичестве – Храпатой) и бабушке Екатерине Афанасьевне Лутченко, родившейся в Жариково в 1914 году.
23 августа гости прибыли во Владивосток, в этот же день посетили архивы, где смогли увидеть оригиналы документов. Во время непродолжительной экскурсии по городу им показали место на полуострове Шкота, где у подножия Крестовой сопки располагались переселенческие бараки.
Кстати, во многих источниках рассказывается, что заведующий переселением крестьян в Южно-Уссурийский край Федор Буссе очень волновался, встречая на берегу бухты Золотой Рог первый пароход «Россия». Именно это судно в 1883 году открыло знаменитое морское переселение, которое длилось 20 лет. На нем и прибыли уроженцы селения Мнева в Черниговской губернии прапрадеды Лутченко Степан и Храпатый Дмитрий с семьями, в которых росли будущие прадедушка и прабабушка – Афанасий и Феодора. 8 июня 1883 года 27 семей на подводах были отправлены из Владивостока в село Жариково…
– Как вас встречали в приморском селе?
– Очень гостеприимно. С хлебом-солью, с песнями, пирогами и чаем, – улыбаются сестры.
«Услышать зов земли, которой ты частица» – так назывался вечер, который устроили для них жариковцы и межпоселенческая библиотека Пограничного района. Елена Светова и Марина Короткова рассказали о любимой бабушке Екатерине Лутченко и показали видеосюжеты, где она делится своими воспоминаниями – а было ей тогда почти 93 года.
На следующий день гостьи посетили архив Жариковского сельского поселения и с помощью специалиста Натальи Шматовой работали с хозяйственными и домовыми книгами 30-40-х годов прошлого века, искали сведения о том, на какой улице и в каком доме жили родственники.
– Какие впечатления остались у столичных гостей?
– В книге отзывов они написали: «Мы считаем, что такие проекты очень необходимы… Наша бабушка Катя много рассказывала о своей родине – селе Жариково, что в Приморье. Очень сожалела, что в силу жизненных обстоятельств не смогла больше увидеть свою малую родину. Решение найти и посетить места, куда прибыли первыми переселенцами наши прадеды и где родилась в 1914 году наша бабушка, стало данью памяти о ней.
В январе 2017 года мы начали поиски бабушкиных предков. Обращались в разные организации, архивный отдел Пограничного района. На сайте «Переселенческий пункт» в списках, представленных в одном из разделов, увидели имена и фамилии наших прапрадедов, прапрабабушек, прадедов и прабабушек. Нам очень повезло, не всем удается найти хоть какую-нибудь информацию в такой короткий срок. Поэтому мы считаем, что такие проекты очень необходимы. Их нужно регулярно обновлять, расширять, добавлять новую информацию.
Приезд в село потряс нас до глубины души. Жители села, отзывчивые, добрые люди, устроили незабываемую встречу в Доме культуры. Пообщались с дальними родственниками.
Хочется еще раз приехать в эти благодатные места, встретиться с людьми, ставшими нам родными. Из поездки мы увезли кусочек родной земли, а в сердце – любовь и благодарность к жителям села Жариково».