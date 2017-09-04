На родину предков, в Приморье

В конце августа в наш край приехали потомки семьи Храпатых/Лутченко, первопоселенцев села Жариково Пограничного района. Это был необычный визит – сестры-москвички Елена Светова и Мария Короткова стали первыми, кто приехал «на родину предков» по линии информационного навигатора «Переселенческий пункт».

Напомним, что на сайте Приморской краевой библиотеки имени Горького уже четыре года работает раздел «Переселенческий пункт». В нем каждый желающий может найти корни своей семьи, узнать, откуда, из какой области Российской империи приехали во Владивосток, в Приморье его предки. Елена и Мария стали первыми, кто приехал в наш край, чтобы увидеть, где родились их мамы, бабушки. В поездке на малую родину сестер сопровождала Нина Иванцова, заведующая отделом краеведческой библиографии Горьковки.

– Визиту предшествовала большая поисковая работа, которая велась с января 2017 года. В результате у сестер Елены Световой и Марины Коротковой появились копии исторических документов, подтверждающие автобиографические сведения о прадедушке Лутченко Афанасии Степановиче, прабабушке Феодоре Дмитриевне (в девичестве – Храпатой) и бабушке Екатерине Афанасьевне Лутченко, родившейся в Жариково в 1914 году.

23 августа гости прибыли во Владивосток, в этот же день посетили архивы, где смогли увидеть оригиналы документов. Во время непродолжительной экскурсии по городу им показали место на полуострове Шкота, где у подножия Крестовой сопки располагались переселенческие бараки.

Кстати, во многих источниках рассказывается, что заведующий переселением крестьян в Южно-Уссурийский край Федор Буссе очень волновался, встречая на берегу бухты Золотой Рог первый пароход «Россия». Именно это судно в 1883 году открыло знаменитое морское переселение, которое длилось 20 лет. На нем и прибыли уроженцы селения Мнева в Черниговской губернии прапрадеды Лутченко Степан и Храпатый Дмитрий с семьями, в которых росли будущие прадедушка и прабабушка – Афанасий и Феодора. 8 июня 1883 года 27 семей на подводах были отправлены из Владивостока в село Жариково…

– Как вас встречали в приморском селе?

– Очень гостеприимно. С хлебом-солью, с песнями, пирогами и чаем, – улыбаются сестры.

«Услышать зов земли, которой ты частица» – так назывался вечер, который устроили для них жариковцы и межпоселенческая библиотека Пограничного района. Елена Светова и Марина Короткова рассказали о любимой бабушке Екатерине Лутченко и показали видеосюжеты, где она делится своими воспоминаниями – а было ей тогда почти 93 года.

На следующий день гостьи посетили архив Жариковского сельского поселения и с помощью специалиста Натальи Шматовой работали с хозяйственными и домовыми книгами 30-40-х годов прошлого века, искали сведения о том, на какой улице и в каком доме жили родственники.

– Какие впечатления остались у столичных гостей?

– В книге отзывов они написали: «Мы считаем, что такие проекты очень необходимы… Наша бабушка Катя много рассказывала о своей родине – селе Жариково, что в Приморье. Очень сожалела, что в силу жизненных обстоятельств не смогла больше увидеть свою малую родину. Решение найти и посетить места, куда прибыли первыми переселенцами наши прадеды и где родилась в 1914 году наша бабушка, стало данью памяти о ней.

В январе 2017 года мы начали поиски бабушкиных предков. Обращались в разные организации, архивный отдел Пограничного района. На сайте «Переселенческий пункт» в списках, представленных в одном из разделов, увидели имена и фамилии наших прапрадедов, прапрабабушек, прадедов и прабабушек. Нам очень повезло, не всем удается найти хоть какую-нибудь информацию в такой короткий срок. Поэтому мы считаем, что такие проекты очень необходимы. Их нужно регулярно обновлять, расширять, добавлять новую информацию.

Приезд в село потряс нас до глубины души. Жители села, отзывчивые, добрые люди, устроили незабываемую встречу в Доме культуры. Пообщались с дальними родственниками.

Хочется еще раз приехать в эти благодатные места, встретиться с людьми, ставшими нам родными. Из поездки мы увезли кусочек родной земли, а в сердце – любовь и благодарность к жителям села Жариково».