На родину предков, в Приморье

Новостная лента
Сентябрь, 08 пятница
09:30
Мать братьев Пушкаревых обратилась к Путину
09:30
РИА VladNews - в топ-5 лидеров медиарейтинга Приморья
09:13
ТСЖ на Снеговой пади отвоевали свой дом у управляющей компании
09:02
Сбербанк создаст международную технологическую платформу по кибербезопасности
09:00
Четыре междугородних рейса из Владивостока отменены сегодня, 8 сентября
08:49
Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени, один – задерживается
08:32
Во Владивостоке сегодня переменная облачность, утром местами туман
07:11
Гороскоп на 8 сентября
06:36
Стало известно, когда откроют Египет для российских туристов
05:38
Ученые назвали новую дату конца света
04:24
Пхеньян готовит пуск ракеты к годовщине создания КНДР
03:06
Тропический шторм «Катя», надвигающийся на Мексику, усилился до урагана
02:32
До окончания приема заявок на молодежную премию «Есть за что!» осталось меньше месяца
01:09
Число жертв урагана «Ирма» в Карибском море выросло до шести человек
00:27
Во Владивостоке пройдет первенство по гребле на байдарках и каноэ
Сентябрь, 07 четверг
23:01
Ученые выяснили, какое влияние мощная вспышка на Солнце окажет на землян
22:32
«Улица Дальнего Востока» будет открыта для горожан и гостей Владивостока 9 и 10 сентября
21:19
Ученые из России создали программу для определения мутаций в геноме человека
20:11
В краевой столице пройдет международный марафон «Мосты Владивостока»
19:25
МЧС продолжает оказывать помощь приморцам после наводнения
18:08
В пятницу Владивосток накроет дождь
18:06
Игорь Пушкарев: Виктор Черепков оставил особый след в жизни Владивостока
17:54
Президент Республики Корея: Открываем новую эру тихоокеанского кольца Эксклюзив
17:43
Камера видеонаблюдения помогла установить личность поджигателя авто в Фокино Фото и Видео
17:31
В Приморье разыскивают девушку Фото
17:19
Путин уверен, что в решении проблемы КНДР у всех сторон хватит здравого смысла
17:15
Владимир Путин поделился идеями о влиянии России в Азии
17:07
Во Владивостоке продолжает свою работу Восточный экономический форум Фото
16:57
Путин собрался на Марс
16:55
Молодежная медиа-конференция прошла в Южной Корее Фото
16:45
Мун Чжэ Ин пригласил Путина на Олимпиаду
16:42
«Луч» не пробился сквозь «Балтику»
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4196 (135) от 08 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Столицу Приморья ожидают масштабные преобразования
ТОФ примет на борт полевой лагерь
Край со статусом ЧС
Бегом по мостам
Сергей Дарькин ответит на новый вызов судостроением
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

На родину предков, в Приморье

В конце августа в наш край приехали потомки семьи Храпатых/Лутченко, первопоселенцев села Жариково Пограничного района. Это был необычный визит – сестры-москвички Елена Светова и Мария Короткова стали первыми, кто приехал «на родину предков» по линии информационного навигатора «Переселенческий пункт».

Напомним, что на сайте Приморской краевой библиотеки имени Горького уже четыре года работает раздел «Переселенческий пункт». В нем каждый желающий может найти корни своей семьи, узнать, откуда, из какой области Российской империи приехали во Владивосток, в Приморье его предки. Елена и Мария стали первыми, кто приехал в наш край, чтобы увидеть, где родились их мамы, бабушки. В поездке на малую родину сестер сопровождала Нина Иванцова, заведующая отделом краеведческой библиографии Горьковки.

– Визиту предшествовала большая поисковая работа, которая велась с января 2017 года. В результате у сестер Елены Световой и Марины Коротковой появились копии исторических документов, подтверждающие автобиографические сведения о прадедушке Лутченко Афанасии Степановиче, прабабушке Феодоре Дмитриевне (в девичестве – Храпатой) и бабушке Екатерине Афанасьевне Лутченко, родившейся в Жариково в 1914 году.

23 августа гости прибыли во Владивосток, в этот же день посетили архивы, где смогли увидеть оригиналы документов. Во время непродолжительной экскурсии по городу им показали место на полуострове Шкота, где у подножия Крестовой сопки располагались переселенческие бараки.

Кстати, во многих источниках рассказывается, что заведующий переселением крестьян в Южно-Уссурийский край Федор Буссе очень волновался, встречая на берегу бухты Золотой Рог первый пароход «Россия». Именно это судно в 1883 году открыло знаменитое морское переселение, которое длилось 20 лет. На нем и прибыли уроженцы селения Мнева в Черниговской губернии прапрадеды Лутченко Степан и Храпатый Дмитрий с семьями, в которых росли будущие прадедушка и прабабушка – Афанасий и Феодора. 8 июня 1883 года 27 семей на подводах были отправлены из Владивостока в село Жариково…

– Как вас встречали в приморском селе?

– Очень гостеприимно. С хлебом-солью, с песнями, пирогами и чаем, – улыбаются сестры.

«Услышать зов земли, которой ты частица» – так назывался вечер, который устроили для них жариковцы и межпоселенческая библиотека Пограничного района. Елена Светова и Марина Короткова рассказали о любимой бабушке Екатерине Лутченко и показали видеосюжеты, где она делится своими воспоминаниями – а было ей тогда почти 93 года.

На следующий день гостьи посетили архив Жариковского сельского поселения и с помощью специалиста Натальи Шматовой работали с хозяйственными и домовыми книгами 30-40-х годов прошлого века, искали сведения о том, на какой улице и в каком доме жили родственники.

– Какие впечатления остались у столичных гостей?

– В книге отзывов они написали: «Мы считаем, что такие проекты очень необходимы… Наша бабушка Катя много рассказывала о своей родине – селе Жариково, что в Приморье. Очень сожалела, что в силу жизненных обстоятельств не смогла больше увидеть свою малую родину. Решение найти и посетить места, куда прибыли первыми переселенцами наши прадеды и где родилась в 1914 году наша бабушка, стало данью памяти о ней.

В январе 2017 года мы начали поиски бабушкиных предков. Обращались в разные организации, архивный отдел Пограничного района. На сайте «Переселенческий пункт» в списках, представленных в одном из разделов, увидели имена и фамилии наших прапрадедов, прапрабабушек, прадедов и прабабушек. Нам очень повезло, не всем удается найти хоть какую-нибудь информацию в такой короткий срок. Поэтому мы считаем, что такие проекты очень необходимы. Их нужно регулярно обновлять, расширять, добавлять новую информацию.

Приезд в село потряс нас до глубины души. Жители села, отзывчивые, добрые люди, устроили незабываемую встречу в Доме культуры. Пообщались с дальними родственниками.

Хочется еще раз приехать в эти благодатные места, встретиться с людьми, ставшими нам родными. Из поездки мы увезли кусочек родной земли, а в сердце – любовь и благодарность к жителям села Жариково».

 

Автор : Отдел новостей «В»

В этом номере:
Столицу Приморья ожидают масштабные преобразования
Столицу Приморья ожидают масштабные преобразования

Первые «подарки» обещают к чемпионату мира по футболу – 2018

Край со статусом ЧС

Режим ЧС в Приморье, пострадавшем от наводнения, будет снят после завершения аварийно-восстановительных работ.

ТОФ примет на борт полевой лагерь
ТОФ примет на борт полевой лагерь

Экспедиция на остров Матуа Курильской гряды завершается, сообщили в пресс-службе ТОФ.

Бегом по мостам

В субботу, 23 сентября, в краевой столице вновь стартует международный марафон «Мосты Владивостока».

Сергей Дарькин ответит на новый вызов судостроением

Экс-губернатор Приморья Сергей Дарькин намерен построить в крае собственную верфь для среднетоннажного флота.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4195

ТОР «Надеждинская» обещает продукцию, которую мы еще «не раскусили»
Нешокирующая Азия
Японцы помогут совершенствовать охрану окружающей среды
После жалобы на судно доставили топливо и продукты
Паспорт получил? Иди работай!
Сбор дикоросов – в тени экономики

газета
газета "Владивосток" № 4194

Эпопея лейтенанта Рожкова
Татьяна Пушкарева просит президента о справедливом суде для сыновей
ВЭФ распахнул двери в третью часть России
«Меридиан дружбы» зовет на фестиваль
Штилю и шквалам вопреки
РИА VladNews – в топ-5 лидеров медиарейтинга Приморья

газета
газета "Владивосток" № 4193

Молотом по городскому имуществу
Посадка была аварийной по плану
«Луч» устроил сенсацию
Спортивный ВЭФ стартовал с корпоративных игр
Помним тех, кто погиб за Победу
Вьетнам и Владивосток связывает дружба, проверенная временем

газета
газета "Владивосток" № 4192

В школы вернули звезды
Свыше полутора тысяч автомобилей во Владивостоке ждут таможенного оформления
Курс на восток
«Сушки» над Русским покажут «кадушки»
Резидент СПВ намерен проводить рыбные аукционы во Владивостоке
Гуд бай, Америка!