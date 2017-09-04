ТОФ примет на борт полевой лагерь

Экспедиция на остров Матуа Курильской гряды завершается, сообщили в пресс-службе ТОФ.

Отряд кораблей в составе двух больших десантных кораблей «Ослябля» и «Пересвет», киллекторного судна «КИЛ-168», гидрографического судна «ГС-269», спасательного буксира «СБ-522» и морского буксира «Калар» вышел с Камчатки и взял курс на остров Курильской гряды Матуа.

В бухте Двойной острова Матуа на корабли ТОФ погрузят имущество, оборудование, а также примут на борт членов экспедиции – представителей экспедиционного центра Минобороны РФ, Русского географического общества, военных.

В настоящее время на острове Матуа завершены поисково-изыскательские работы, идут работы по свертыванию полевого лагеря.

Как уже писал «В», с мая этого года на острове Матуа работали гидрогеологи, вулканологи, гидробиологи, ландшафтоведы, почвоведы, подводники, поисковики и археологи из Владивостока, Москвы, с Камчатки и Сахалина. Специалисты собрали материал для подготовки атласа-определителя морских обитателей акватории острова Матуа и соседних островов и провели видеосъемку рельефа дна для анализа гидрографических характеристик. Также проводились работы по реконструированию активности вулкана Пик Сарычева за последние 100 тысяч лет, определению уровня его современной активности, что необходимо для оценки вулканической опасности территории и формирования долгосрочного прогноза.

Кроме того, исследовались объекты исторической военной техники и фортификационных сооружений времен Второй мировой войны, памятники истории и культуры различных эпох.