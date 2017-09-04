Сергей Дарькин ответит на новый вызов судостроением

Экс-губернатор Приморья Сергей Дарькин намерен построить в крае собственную верфь для среднетоннажного флота.

Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», об этом Сергей Дарькин, ныне президент ПАО «Инвестиционная тихоокеанская группа» («ТИГР»), сообщил на сессии «Инвестиционные проекты в рыбной отрасли», входящей в программу ВЭФ.

– В настоящее время налицо недостаток проектов и мощностей для строительства качественного рыболовецкого флота. Мы считаем, что это можно исправить. Хотелось бы не потерять судостроительную базу и будущий судоремонт. Чтобы эти мощности были привязаны к местам добычи Дальнего Востока. Это новый вызов, на который нужно отвечать, – заявил Сергей Дарькин.

В настоящее время, как пишет «ЗР», экс-губернатор через супругу Ларису Белоброву контролирует ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний России).

Напомним, что федеральным законом введено такое понятие, как «инвестиционные квоты». Документ предусматривает выделение квот на вылов рыбы под обязательства построить новые рыболовные суда на российских верфях или рыбоперерабатывающие заводы. Ранее Сергей Дарькин также заявил о готовности вложить с партнерами в рыбную отрасль примерно 1 млрд долларов США. По его словам, есть большой потенциал в этом секторе и сама отрасль готова принять крупные инвестиции.