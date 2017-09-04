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Новости

Научат, как алмазы шлифовать

Резидент свободного порта Владивосток – индийская группа компаний KGK, известная во всем мире как крупнейший производитель ювелирных изделий, открыла во Владивостоке фабрику по огранке алмазов, сообщили в пресс-службе края.

О планах расширить сеть филиалов своей компании в России группа KGK-ДВ объявила еще в начале этого года. Инвестор запланировал вложить в новое производство около 50 млн долларов. Решающим фактором в выборе стало наличие на территории региона льготных режимов.

В марте компания получила статус резидента свободного порта Владивосток, а спустя полгода в приморской столице начала работать фабрика с новым для региона видом производства – огранкой алмазов.

– Я придаю огромное значение реализации этого проекта, – отметил на торжественной церемонии открытия фабрики управляющий директор компании KGK Group Сандип Котхари. – Здесь, во Владивостоке, виден огромный потенциал для развития нашей компании. Инвестиции, которые мы вкладываем в предприятие, одни из самых существенных в алмазной индустрии на Дальнем Востоке за последние 12–15 лет.

По словам индийской стороны, Дальний Восток может стать выдающимся центром алмазного и ювелирного бизнеса.

Инвестор рассчитывает обрабатывать около 100 тысяч карат алмазного сырья в год. Кроме того, в планах у резидента – открыть во Владивостоке производство ювелирных изделий, а также центр обучения, где сотрудники фабрики смогут освоить алмазное мастерство. В перспективе компания сможет трудоустроить до 500 приморцев. 

Автор : Отдел новостей «В»

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