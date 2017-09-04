Бегом по мостам

В субботу, 23 сентября, в краевой столице вновь стартует международный марафон «Мосты Владивостока».

Традиционно забег открывает празднование ежегодного Дня тигра. Участники преодолеют дистанции в 5, 21, 42, а также 1 километр по острову Русскому, мостам Русскому и Золотому с финишем на центральной площади города, уточнили в пресс-службе мэрии.

Как отмечают организаторы, международный владивостокский марафон – это самое масштабное из беговых событий как для нашего города, так и для Приморского края и Дальневосточного федерального округа в целом. Забег также хорошо известен в странах АТР и привлекает большое количество иностранных участников. Уже сейчас для участия в нем зарегистрированы бегуны из семи стран – Японии, Республики Корея, Китая, Польши, Азербайджана, США и Латвии.

Напомним: в 2016 году в марафоне приняли участие около 2000 спортсменов, в этом году планируется еще больше участников. Зарегистрироваться и узнать более подробную информацию об участии в забеге можно на сайте международного владивостокского марафона.