Известные спортсмены поделились алгоритмом успеха

​Уникальный спортивный праздник устроили для владивостокских школьников олимпийские чемпионы России.

Подростки смогли не только пообщаться и сфотографироваться со звездами российского спорта, но и поучиться у них мастерству.

Первая встреча прошла в стенах 82-й школы, расположенной в Снеговой Пади. Олимпийские чемпионы по дзюдо Игр XXX Олимпиады 2012 года в Лондоне Тагир Хайбулаев, Мансур Исаев и Арсен Галстян провели для ребят «Олимпийский урок», на котором говорили не столько о достижениях большого спорта, сколько о человеческих качествах – благородстве, честности, умении дружить.

За «Олимпийским уроком» последовал спортивный квест. Каждому школьнику предстояло пройти несколько станций, задания на которых были похожи на упражнения комплекса ГТО, – отжимание, подтягивание, наклоны и т.д. Все хотели выступить на отлично, но при этом никто никому не мешал, наоборот, ребята подбадривали друг друга и подсказывали, как лучше выполнять упражнение.

Куратором спортивного квеста выступил олимпийский чемпион в современном пятиборье Игр XXXI Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро Александр Лесун. Он провел с ребятами разминку и дал старт соревнованиям.

– Я недавно получила золотой знак ГТО, поэтому все упражнения квеста мне были знакомы и не вызвали каких-то затруднений, – призналась 11-классница Настя Сутягинская. – Очень интересно было пообщаться с человеком, добившимся выдающихся результатов. На него хочется равняться.

Тем временем Александр Лесун перешел в следующий спортивный зал, где его ждали юниоры-пятиборцы. Для них олимпиец устроил мастер-класс по стрельбе из спортивного пистолета. И отметил, что владивостокские ребята показывают очень хорошие результаты.

– Мы очень довольны такими уроками, – заметила директор школы Наталья Косенко. – Они надолго запоминаются ребятам и мотивируют не только на достижение спортивных результатов, но и на повышение успеваемости в целом.

Олимпийцы по дзюдо, покинув 82-ю школу, отправились в спорткомплекс «Молодежный», что расположен на берегу озера Юность. Здесь Хайбулаев, Галстян и Исаев провели мастер-класс для юных дзюдоистов.

В то время как юные борцы под руководством чемпионов азартно бросали соперников на татами, пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова поделилась секретами мастерства с юными пловцами Приморья, устроив по окончании урока автограф- и фотосессию.

Завершился спортивный праздник встречей юных борцов с прославленным чемпионом по греко-римской борьбе Александром Карелиным в школе № 40. Отвечая на вопрос, как победить в спорте и в жизни, Герой России Карелин рассказал о своем алгоритме успеха.

– Я всегда был жадным до достижений. Мои коллеги-спортсмены удивлялись: «Куда ты так спешишь? Со временем достигнешь всех званий». Если бы их слушал, то наверняка не достиг бы чемпионских титулов, – уверен девятикратный чемпион мира Александр Карелин. – Вот вы, борцы, сколько времени уделяете спорту? Три часа? Этого мало. Надо после школы пообедать, сделать все домашние задания и бегом в спортзал. Я вижу, что в вашей школе он хорошо оборудован. Если будете тренироваться каждый день до 21 часа, точно станете чемпионами. Я уже столько времени на тренировки не трачу, но я уже и не борец…

Местом встречи не случайно была выбрана муниципальная школа № 40 Владивостока. Спортзал этого учебного заведения стал первой точкой для продвижения программы Карелина «Борьба в школах».

– Здесь появился борцовский ковер, два наставника, теперь школа стала и для меня родной, – поделился Александр Карелин. – Хочу выразить благодарность и руководству школы, и всем тем, кто помог сделать этот зал таким комфортным.

По словам олимпийского чемпиона, ему очень нравятся встречи с приморской детворой, вопросы, которые ему задают юные борцы, с каждым годом становятся все более профессиональными и даже заковыристыми. Хотя один вопрос неизменен: как стать сильнее?

– Я слежу за развитием в Приморье родного для меня вида спорта – греко-римской борьбы. Должен сказать, что ВЭФ дает мне возможность каждый год приезжать сюда, чтобы посетить спортзалы не только в краевом центре, но и в других городах края. Встречаюсь с юными спортсменами и их тренерами и надеюсь, что с этих встреч юниоры уходят не только с трофеями в виде фотографий с автографами, но и с убеждением, что они заняты нужным делом.