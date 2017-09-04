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Авария чемпиону не помеха

Но яблок, похоже, надо есть больше...

Ювелирное вхождение в управляемый занос и точный расчет при поворотах позволили владивостокскому гонщику Максиму Седых второй год подряд стать чемпионом Российской дрифт-серии (РДС-Восток), проходящей под Артемом на автодроме «Приморское кольцо».

Чемпионским для него стал предпоследний, пятый заезд, который прошел в минувшую субботу. Придя первым, Седых уже с полной уверенностью мог расчищать в домашнем музее место под очередной кубок, ведь даже результаты заключительного, шестого заезда не могли ничего изменить в турнирной таблице.

Кстати, как сообщает пресс-служба РДС-Восток, на пятый этап российской дрифт-серии собралось два десятка гонщиков из Владивостока, Благовещенска, Хабаровска и даже Петропавловска-Камчатского. Из пилотов, подавших заявки, на старт не выехал только Хамран Мержоев (Владивосток), остальные 19 вступили в непростую борьбу.

Судейское задание пятого и шестого этапов претерпело изменения: судьи укоротили разгонную прямую и таким образом нивелировали преимущества автомобилей в мощности. В зоне фуридаши (постановки автомобилей в занос) появилось бетонное ограждение. Некоторые пилоты, натренировав постановку, даже умудрялись оставлять на ней следы от бампера, при этом не снижая скорости. А для Андрея Махно ограждение стало непреодолимой преградой на пути к парным заездам – в субботней квалификации спортсмен разбил свой автомобиль о бетонную стену.

Еще одну зрелищную аварию в этой гонке устроил Алексей Передерей. Во время поединка с будущим чемпионом он врезался в поролоновые блоки, после чего автомобиль Алексея развернуло и в него въехал Максим Седых. Обе машины получили внешние повреждения, но покинули трассу своим ходом.

– Чтобы выиграть, пришлось собрать все силы, – признался Максим Седых. – Ел яблоки, пил энергетики, чего обычно не делаю. Наверное, на заключительном заезде надо было также «заправляться», тогда бы не выбыл из гонки.

Болельщики отметили эффектные и дымные проезды Алексея Линькова. К слову, для Алексея этот сезон сложился успешно. Несмотря на отсутствие первых мест в парных заездах, спортсмен несколько раз поднимался на подиум и становился победителем одиночных заездов. Сезон 2017 года Линьков завершил на четвертом месте.

– Соревнования прошли интересно, зрелищно и, самое главное, непредсказуемо. Пилоты много сил потратили на подготовку к этим этапам – бессонные ночи, большое количество тренировок, но в итоге порадовали скоростями и качественным дрифтом. Радует, что у нас прибавляется участников, причем они показывают хороший дрифт, – подытожил главный судья РДС-Восток Дмитрий Семенюк. 

 

Автор : Вадим КОЧУГОВ

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