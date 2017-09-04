Столицу Приморья ожидают масштабные преобразования

Первые «подарки» обещают к чемпионату мира по футболу – 2018

Владивосток превратится в один из ведущих международных центров Азиатско-Тихоокеанского региона. Такую задачу перед архитекторами и дизайнерами России и Японии поставили главы государств Владимир Путин и Синдзо Абэ.

Этот наказ прозвучал год назад на ВЭФ-2016. Ровно через год российский и японский лидеры подтвердили свое стремление по изменению нашего города.

На площадке третьего ВЭФ состоялась презентация концепции развития Владивостока. Она прошла в специально построенном для этого павильоне, названном «ДОМ.РФ», перед главным корпусом ДВФУ. Гостям представляют градостроительные макеты острова Русского и площадки, которые оборудуют во Владивостоке для публичного просмотра чемпионата мира по футболу – 2018. Гидами «ДОМ.РФ» работают эксперты в области архитектуры и градостроительства.

Павильон посетили многие участники форума, в том числе вице-премьер Юрий Трутнев, федеральные министры, главы иностранных делегаций. С российской стороны проект курирует Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) во главе с его генеральным директором Александром Плутником. На презентации побывал журналист «В».

К чемпионату мира по футболу

В России отобрано 33 города, и Владивосток вошел в их число, где одновременно с мундиалем в июне и июле следующего года состоятся спортивные праздники под общим названием «Футбольное лето». Государство выделит дополнительные средства на преобразования в регионах.

Во Владивостоке в первую очередь новый облик получат городские набережные в районе Спортивной гавани, Корабельной набережной и мыса Кунгасного. Преобразится стадион «Динамо». Работы проведут менее чем за год.

Город поделят на части

В отличие от других городов страны приморскую столицу ожидает не только реконструкция стадиона и территории вокруг него. По решению президента России (и это вселяет надежду в то, что проект не маниловский, а вполне реализуемый) преобразится вся центральная часть Владивостока по обе стороны пролива Босфор-Восточный – от речек Первой и Объяснения до бухты Новик на острове Русском. Проектные работы и предварительные исследования финансировались правительствами Японии и России.

Как рассказал корреспонденту «В» Александр Плутник, поставлена грандиозная задача превратить город в образовательный центр, новый деловой центр инновационной экономики, туристический и культурный хаб. Будут благоустроены центральные улицы, площади и парки Владивостока. Построят новые жилые микрорайоны, набережные, конгресс-центры, кинотеатры, школы и детсады, поликлиники, кафе, спортивные площадки. Будет максимум зеленых насаждений и парковочных мест. Все постройки гармонично привяжут к нашему уникальному ландшафту.

Город получит пять новых ориентированных зон: деловую (Первая Речка), торговую (площадь Луговая), жилую (бухта Новик), историческую и развлекательную. С историей понятно, это наша архитектура, музеи и памятники. А вот имеющиеся места отдыха благоустроят и основательно дополнят. Например, комплексом водных аттракционов на берегу Амурского залива или новыми видовыми площадками с видами на гавани, бухты и Золотой мост.

По мнению главы АИЖК, основная концепция благоустройства общественных пространств Владивостока – сделать набережные и парки открытыми и доступными для всех жителей и гостей города. И предстоящий чемпионат мира – не цель благоустройства, а возможность создать для жителей Владивостока современные, комфортные общественные пространства на долгую перспективу.

Архитектуру напитают морским духом

Конкретной проработкой проекта занимались японское архитектурное бюро Nikken Sekkei и московское конструкторско-дизайнерское бюро «Стрелка». Их руководители Фади Джабри (он прекрасно говорит по-русски) и Алексей Муратов посвятили корреспондента «В» в свои планы.

Чтобы концепция отражала местный дух и морскую специфику, в прошлом году приглашенные эксперты провели многосторонние исследования. Это и позволило выделить ключевые общественные пространства Владивостока и узнать, каких изменений и преобразований ожидают горожане.

До 2022 года основательно модернизируются улицы Набережная и 1-я Морская, привокзальная площадь. Появится набережная в бухте Федорова, изменит свой облик пространство между набережной Цесаревича и опорой-основанием Золотого моста (здесь построят рыбный рынок в форме гигантского ската и благоустроят прилегающую территорию). Площадь всех участков благоустройства составит более 27 гектаров.

Улицу Набережную сделают туристической зоной с новыми видовыми площадками, открывающими ослепительную панораму Амурского залива. Появятся пространства для проведения музыкальных фестивалей, с детскими площадками и дополнительными кафе. Разница высот будет использована для устройства дополнительных мест для просмотра морских парадов. Нижнюю часть органично объединят с тропой здоровья. Работы по реконструкции этой конкретной улицы со спусками к воде планируют завершить к чемпионату мира. Кстати, пляжную территорию набережной Спортивной гавани обещают основательно расширить.

Бухта Новик уже застраивается

Отдельно стоит сказать еще об одном проекте, реализация которого уже началась. Речь идет о жилищном строительстве. Как сообщил «В» генеральный директор АИЖК Александр Плутник, новый микрорайон для преподавателей и персонала ДВФУ будет возведен на северном берегу бухты Новик к середине 2018 года, и люди уже следующим летом заедут в свое жилье. Ранее АИЖК за счет собственных средств предоставило безвозмездную финансовую помощь заказчику строительства в лице кооператива «Остров» в размере 820 млн рублей для обеспечения поселка инженерной и транспортной инфраструктурой и благоустроительных работ. За счет предоставленных средств уже заключены договоры на строительство дорог и обеспечение инженерными коммуникациями.

Проектом предусмотрено строительство 252 домов, из них 170 находятся в различной стадии возведения – это можно воочию увидеть на полуострове Саперном. Стоимость жилья составит порядка 50 тысяч рублей за квадратный метр при средней стоимости квадратного метра жилья во Владивостоке более 80 тысяч рублей. При этом Плутник поручил сохранить все зеленые насаждения в районе застройки.

– Судя по генплану, мало деревьев в этом микрорайоне. Поэтому нельзя рубить те деревья, которые сейчас там растут, – призвал Александр Плутник.

– И эти сохраним, и новые высадим, – заверил Алексей Муратов.

Слово за горожанами

Пока проект презентовали на ВЭФ, впереди – обсуждение в администрациях города и края. Затем концепцию предложат для обсуждения жителям Владивостока. После чего она будет обновлена и дополнена.

Что еще хочется добавить. Будущий генплан исторической части города не оторван от реалий. Он учитывает загруженность городских магистралей. Поэтому на следующем этапе предусмотрено строительство Владивостокской кольцевой автодороги. Стоит напомнить, что идею строительства ВКАД в свое время инициировал глава администрации Владивостока Игорь Пушкарев.

Также среди кардинальных изменений перенос Владивостокского морского торгового порта на другую площадку. Масштабные изменения стартуют после 2022 года.

Отметим, что к работе над конкретными проектами набережных, скверов и видовых площадок активно привлекали владивостокских архитекторов и дизайнеров нескольких бюро и мастерских. Они лучше знают местные особенности и чаяния людей.

Работы на период 2019–2022 годов будут финансироваться за счет федеральных субсидий по линии Минстроя РФ с дополнением из краевого и муниципального бюджетов.

Справка «В»

Nikken Sekkei (Япония) – одна из крупнейших и старейших в мире архитектурно-инжиниринговых компаний, созданная в 1900 году. Штаб-квартира расположена в Токио, зарубежные филиалы открыты в Китае, Южной Корее, Вьетнаме, ОАЭ. В России работает с 2008 года. В декабре 2016 года АИЖК и Nikken Sekkei подписали в Токио договор о разработке мастер-плана Владивостокского городского округа.

Компания «Стрелка» предоставляет услуги по стратегическому консалтингу в области комплексных городских решений. В структуру компании входят Центр антропологических исследований, Центр городской экономики, Центр городского планирования и Центр GIS-исследования. Сотрудниками КБ создана экспертная сеть в 45 странах и 24 регионах РФ. Основано в 2013 году, учредитель – Российский институт архитектуры и дизайна.



