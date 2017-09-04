Край со статусом ЧС

Режим ЧС в Приморье, пострадавшем от наводнения, будет снят после завершения аварийно-восстановительных работ.

Об этом заявил глава МЧС России Владимир Пучков во время поездки в населенные пункты, которым стихия нанесла особый урон, сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС.

– Будет оказана помощь всем людям, которые находились в зоне бедствия, и будут решены вопросы восстановления и подготовки всей инфраструктуры к осенним дождям и, конечно, к весеннему половодью 2018 года, – добавил Владимир Пучков.

По его словам, в настоящее время в Уссурийске восстанавливаются ливневки, а также строятся новые там, где их никогда не было.

Министр прибыл в Уссурийск, где лично проверил ход восстановительных работ на придомовых территориях, пострадавших в результате ЧС.

Напомним: в первой декаде августа в результате продолжительных дождей в ряде населенных пунктов края произошло подтопление около 2,2 тыс. домов, в которых проживает более 15,5 тыс. человек, а также придомовых территорий и 12 социальных объектов. Правительство РФ выделило около 650 млн рублей на компенсации пострадавшим, из резервного фонда региона выделено около 100 млн рублей. По данным администрации края, на сегодняшний день в Михайловском, Надеждинском, Октябрьском, Пограничном, Хасанском районах и Уссурийском городском округе краевые выплаты получили более 6,4 тыс. человек, федеральные – почти 15 тыс. Это составляет порядка 80 % пострадавших от наводнения в Приморье.

– Сейчас организована адресная конкретная поддержка людям, которые по тем или иным причинам не были зарегистрированы в зоне бедствия, – отметил Владимир Пучков.