Клоун Пеннивайз: и смех и грех

Четыре премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходит фильм ужасов «Оно», в котором клоуны и воздушные шарики станут признаками приближения дня не рождения, а, скорее, наоборот. Следом выходят две комедии: криминальная «Удача Логана» и романтическая «В гостях у Элис». А также анимационный фильм «Дозор джунглей».

«Оно» (18+)

Когда в городке Дерри, штат Мэн, начинают пропадать дети, несколько ребят сталкиваются со своими величайшими страхами и вынуждены помериться силами со злобным клоуном Пеннивайзом, чьи проявления жестокости и список жертв уходят в глубь веков.

Уже вторая экранизация романа ужасов «Оно» Стивена Кинга. Причем экранизация половинчатая – в полнометражный фильм попала только та часть романа, которая касается приключений главных героев в юные годы. Через 28 лет злобный клоун Пеннивайз снова нападет на сонный городишко Дерри. Но это будет уже совсем другая история.

Критики – эта привилегированная часть зрителей, смотрящих фильмы, как правило, бесплатно и задолго до проката – обещают картине масштабный успех. По крайней мере, по сборам. С экранизациями произведений Кинга вообще творится странная история – они либо становятся полной пустышкой, либо возглавляют список лучших картин всех времен и народов. Крепких середнячков крайне мало. Куда впишется «Оно» – покажет прокат.

«Удача Логана» (16+)

Уволили с работы? Подготовь самое дерзкое ограбление в истории! Джимми Логан молниеносно подбирает команду «специалистов», способных на такую аферу, и надеется выйти сухим из воды.

Авантюрная комедия в стиле «11 друзей Оушена» и, что более важно, от создателей этого фильма. Стивен Содерберг опять собрал команду именитых и актуальных актеров. Помимо Дэниала Крейга (Джеймса Бонда в последних трех сериях бондианы) и Ченнинга Татума в ансамбле числятся Адам Драйвер (главный злодей из седьмых «Звездных войн»), Кэти Холмс и Хилари Суонк. Вся эта голливудская тусовка разыграет забавный капустник с ограблениями, взрывами, драками, погонями и прочими атрибутами криминальной комедии.

«В гостях у Элис» (16+)

Жизнь матери-одиночки из Лос-Анджелеса неожиданно меняется, когда в ее доме в результате родительской многоходовки появляются три молодых и едва знакомых парня. Главная героиня пересматривает некоторые свои жизненные принципы и открывает дверь для новых ощущений и впечатлений.

«Дозор джунглей» (6+)

Пингвин Морис тигрового окраса уверен, что он и в самом деле тигр – герой, в котором нуждаются джунгли. Вместе со своей энергичной командой разношерстных животных под названием «Дозор джунглей» он неусыпно стоит на страже справедливости и покоя. С переменным успехом, конечно, но они стараются. Однако вскоре ему предстоит столкнуться с невероятно коварным и безжалостным врагом – коалой Игорем и его армией туповатых бабуинов…