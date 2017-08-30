Звезда «Мумии» замышляет «цветную революцию»

Голливудский актер Одед Фер, известный по фильмам «Мумия» и «Обитель зла», приехал в Москву. Цель визита – съемки в новом блокбастере «Оракул: игра втемную».
События, которые происходят в фильме, основаны на реальных событиях и приоткроют завесу тайны над работой западных и российских спецслужб – расскажут о том, где и как зреют заговоры и «цветные революции». Как нам удалось узнать, Одеду не повезло: ему достался не супергерой, а отрицательный персонаж.
Несмотря на насыщенный график, артист все же нашел время для того, чтобы прогуляться по российской столице: посетил Красную площадь, заглянул в Третьяковскую галерею, побывал на светском мероприятии и даже попробовал настоящих русских щей.
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