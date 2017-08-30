«Русскому медведю» полвека не предел

Олег Тактаров, российско-американский актер, чемпион мира по смешанным боевым искусствам, с размахом ответил свое 50-летие.
Местом проведения торжества «Русский медведь» выбрал солнечный Ростов-на-Дону, где как раз проходил III Международный фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of arts, президентом которого является юбиляр. Отметить свой личный праздник актер пригласил близких и друзей в один из лучших ресторанов города.
– Я рад, что в этот день со мною рядом самые дорогие мне люди, – признался Тактаров.
Под аккомпанемент живого оркестра и выступления танцовщиц гости любовались видом на Дон, лакомились вареными раками и любимым напитком актера – матэ.
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