Отец «Ералаша» жену не прячет

Информация, появившаяся совсем недавно на просторах Интернета, что Борис Грачевский и его возлюбленная Екатерина Белоцерковская поженились, как оказалось, не совсем соответствует действительности.

– За поздравления спасибо, но мы поженились не сейчас, – рассказал нам Борис Юрьевич. – Мы уже давно состоим в законном браке. А информация о нашей свадьбе появилась только сейчас потому, что мы решили отпраздновать годовщину нашей встречи. Это был хороший повод собрать друзей. Рассказывать подробности я не буду, потому что мне очень не нравится, что в последнее время слишком большое внимание уделяют моей личной жизни. Мало кому интересно, что снимает Борис Грачевский, но всех интересует, когда он женился и какая разница в возрасте у него с супругой.