Нина Усатова среди русских красавиц не потеряется

Громкую премьеру готовит к следующему году телеканал «Россия». Уже две недели идут съемки 16-серийного фильма «Березка» – об одноименном танцевальном коллективе, известном на весь мир.
События будут происходить накануне развала СССР, когда танцовщицам приходилось буквально выживать в непростое для страны время.
Любимой миллионами актрисе Нине Усатовой досталась роль костюмера легендарного коллектива.
– Ансамбль «Березка» был любим всеми, без его выступления не обходился ни один праздник в Кремлевском дворце, – вспоминает Нина Усатова. – Как сейчас помню, как на сцену выплывали девочки с точеными фигурками в красивых русских нарядах. Они были украшением любого мероприятия.
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