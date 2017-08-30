Нина Усатова среди русских красавиц не потеряется

Громкую премьеру готовит к следующему году телеканал «Россия». Уже две недели идут съемки 16-серийного фильма «Березка» – об одноименном танцевальном коллективе, известном на весь мир.

События будут происходить накануне развала СССР, когда танцовщицам приходилось буквально выживать в непростое для страны время.

Любимой миллионами актрисе Нине Усатовой досталась роль костюмера легендарного коллектива.

– Ансамбль «Березка» был любим всеми, без его выступления не обходился ни один праздник в Кремлевском дворце, – вспоминает Нина Усатова. – Как сейчас помню, как на сцену выплывали девочки с точеными фигурками в красивых русских нарядах. Они были украшением любого мероприятия.