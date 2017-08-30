Гузеева устроит испытание ревностью

Вопреки всем слухам передача «Давай поженимся!» не только осталась на Первом канале, но и объявила о старте нового сезона.
Как нам удалось узнать, лишь немного изменилась концепция программы. Теперь «Давай поженимся!» вводит новый формат: «Пара для бывшего», где главными сватами выступят экс-супруги.
– Бывшие жены и мужья могут в данном случае по-разному отреагировать на участников, – рассказывает главная сваха страны, ведущая передачи Роза Сябитова. – Они уже знают все плюсы и минусы бывшего спутника жизни и могут подсказать идеальную спутницу, а могут и приревновать. Так что тут результат возможен любой.
Кроме того, в передаче будут искать свое счастье парни, которые ведут свое хозяйство на селе. Они постараются очаровать городских девушек, которые не мыслят своей жизни без столичной суеты.
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