Галкин меняет малышню на пенсионеров

«Старше всех» – так называется новое развлекательное шоу, премьера которого стартует скоро на Первом канале. Его ведущим станет вездесущий Максим Галкин.

Как нам удалось узнать, в новом проекте по аналогии с «Лучше всех», где свои таланты демонстрируют самые юные наши граждане, перед зрителями предстанут люди преклонного возраста. Они покажут все свои способности в любом жанре. И главный ориентир – это возраст: чем старше, тем лучше. Максим Галкин уверен, что сможет достойно показать стране уникальных пожилых людей с колоссальными возможностями.