Как нам удалось узнать, в новом проекте по аналогии с «Лучше всех», где свои таланты демонстрируют самые юные наши граждане, перед зрителями предстанут люди преклонного возраста. Они покажут все свои способности в любом жанре. И главный ориентир – это возраст: чем старше, тем лучше. Максим Галкин уверен, что сможет достойно показать стране уникальных пожилых людей с колоссальными возможностями.
Галкин меняет малышню на пенсионеров
Автор : ИА «Столица»
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Во Владивостоке 30 сентября пройдет второй фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы». Местом проведения большого красочного городского праздника станет Спортивная Гавань, сообщает пресс-служба мэрии.
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