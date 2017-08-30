Поддержите партию «Единая Россия» на выборах в городскую думу на досрочном голосовании

Новостная лента
Сентябрь, 06 среда
07:47
Мать братьев Пушкаревых обратилась к Путину
07:47
РИА VladNews - в топ-5 лидеров медиарейтинга Приморья
07:47
УК Фрунзенского района: как приблизить капремонт?
07:25
Гороскоп на 6 сентября
06:21
Расписание магнитных бурь на сентябрь 2017 года
05:29
Стало известно, что именно влияет на сексуальное желание молодых женщин
04:19
Сразу 24 «звезды смерти» приближаются к Земле
03:17
Российские звезды отправились в тур по городам и районам Приморья
02:13
Морской порт Зарубино расшият
01:10
Пожарные Приморья получат новый транспорт
00:12
Важная часть работы по снижению неформальной занятости – информирование работников и работодателей
Сентябрь, 05 вторник
23:19
Во Владивостоке состоится концерты фьюжн-группы Indian Ocean и Хора Турецкого
22:11
Школьники Владивостока пообщались с олимпийскими чемпионами
21:27
Время перекрытия трассы на острове Русский изменилось
20:02
Во Владивостоке состоится открытый кубок по рукопашному бою
19:32
Во Владивостоке на улице Русской специалисты ремонтируют теплотрассу
18:35
Школьникам Владивостока рассказали о Дне солидарности в борьбе с терроризмом
18:08
​Монгольский президент проведет круглый стол на острове Русском
17:57
Ольга Голодец и Анна Попова сделают прививку от гриппа на ВЭФ
17:52
​Россия и Корея обсудили планы на Русском
17:45
Трутнев: Официальной встречи делегаций Южной и Северной Кореи во Владивостоке не запланировано
17:33
Сергей Степашин - об аварийном жилье: «Нас подводят Приморский край и другие»
17:22
В школах Владивостока проходят уроки «Дни мира на Тихом океане»
17:11
​Юстус Франц: Я вижу большое развитие Владивостока Эксклюзив
17:00
Чего боятся приморцы при покупке авто? Эксклюзив
16:48
Страшная авария произошла на трассе в Приморье (18+) Фото
16:36
​Китай доволен работой ТОР и Свободного порта Владивосток
16:23
​Жители Владивостока поддерживают мать братьев Пушкаревых Эксклюзив
16:11
Во Владивостоке пройдёт фестиваль национальных культур
16:01
Минвостокразвития: 60% граждан считают нужным создать «горячую линию» городам по ДФО
15:48
Не все подтопленцы в Приморье получили обещанные выплаты Эксклюзив
15:35
Японские инвесторы заинтересовались ДФО
15:23
В Приморье создадут свой виртуальный Русский музей
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4194 (133) от 06 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Эпопея лейтенанта Рожкова
Татьяна Пушкарева просит президента о справедливом суде для сыновей
ВЭФ распахнул двери в третью часть России
«Меридиан дружбы» зовет на фестиваль
Штилю и шквалам вопреки
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Выборы-2017

Поддержите партию «Единая Россия» на выборах в городскую думу на досрочном голосовании

Жители столицы Приморья голосуют досрочно с 30 августа до 9 сентября

На выборах в городскую Думу Владивостока с 30 августа проходит досрочное голосование. Избиратели, которые по каким-то причинам не смогут посетить избирательный участок в день выборов – 10 сентября, могут сделать это в любое удобное для них время с 30 августа по 5 сентября в территориальных избирательных комиссиях (ТИК) и с 6 по 9 сентября в помещениях участковых избирательных комиссий (УИК). Согласно информации муниципальной избирательной комиссии ТИК работают с 12.00 до 20.00, а УИК принимают избирателей с 6 по 8 сентября с 12.00 до 20.00, а 9 сентября – с 12.00 до 16.00.

Принадлежность ТИК совпадает с принадлежностью улицы, на которой вы живете, определенному району. В случае если вы не уверены, к какой территориальной избирательной комиссии относится ваш дом, получить эту информацию можно на сайте ЦИК (http://www.cikrf.ru). Здесь же можно получить информацию и о том, к какой конкретно участковой избирательной комиссии прикреплен ваш дом.

Кандидаты партии «Единая Россия» подчеркивают, что выборы в городскую Думу Владивостока – это очень важное событие, поскольку согласно изменившемуся законодательству сейчас жители городов не выбирают мэров.

«Фактически жители делегируют эти полномочия, выбирая депутатов муниципальной думы. Именно депутаты впоследствии выбирают достойных кандидатов и формируют городскую власть, а затем оценивают работу и самого градоначальника, и его профильных заместителей», – поясняют они.

Досрочное голосование – это удобный способ осуществить свое волеизъявление в случае, если на день выборов у вас уже запланирован отдых, вы собираетесь поехать на дачу или на природу или просто не хотите тратить свой законный выходной.

АДРЕСА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

ТИК Ленинского района города Владивостока (ул. Светланская, д. 152, здание КГА ПОУ «Промышленный колледж энергетики и связи», 2-й этаж) – округа № 13, 15, 16, 17;

ТИК Первомайского района города Владивостока (ул. Калинина, д. 116, каб. 16, здание административно-территориального управления Первомайского района администрации города Владивостока) – округа № 9, 10, 11, 12;

ТИК Первореченского района города Владивостока (ул. Ильичева, д. 15, каб. 53, здание административно-территориального управления Первореченского района администрации города Владивостока, 4-й этаж) – округа № 4, 5, 6, 7;

ТИК Советского района города Владивостока (проспект 100 лет Владивостоку, д. 94, каб. 25, здание административно-территориального управления Советского района администрации города Владивостока, 3-й этаж) – округа № 1, 2, 3;

ТИК Фрунзенского района города Владивостока (ул. Посьетская, д. 24, каб. 105, здание административно-территориального управления Фрунзенского района города Владивостока, 1-й этаж) – округа № 8, 14.

Оплачено из средств Специального избирательного счета избирательного объединения «Приморское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» для финансирования избирательной кампании на выборы депутатов в Думу города Владивостока.


В этом номере:
Эпопея лейтенанта Рожкова
Эпопея лейтенанта Рожкова

Через 72 года потомки танкиста-героя нашли его могилу

Татьяна Пушкарева просит президента о справедливом суде для сыновей
Татьяна Пушкарева просит президента о справедливом суде для сыновей

Мама братьев Пушкаревых обратилась к Владимиру Путину

ВЭФ распахнул двери в третью часть России

ВЭФ демонстрирует международному бизнесу перспективы сотрудничества на территории Дальнего Востока

«Меридиан дружбы» зовет на фестиваль

Во Владивостоке 30 сентября пройдет второй фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы». Местом проведения большого красочного городского праздника станет Спортивная Гавань, сообщает пресс-служба мэрии.

Штилю и шквалам вопреки

Во Владивостоке завершилась юбилейная, отмечающая свое 30-летие регата «Кубок залива Петра Великого – 2017».

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4193

Молотом по городскому имуществу
Посадка была аварийной по плану
«Луч» устроил сенсацию
Спортивный ВЭФ стартовал с корпоративных игр
Помним тех, кто погиб за Победу
Вьетнам и Владивосток связывает дружба, проверенная временем

газета
газета "Владивосток" № 4192

В школы вернули звезды
Свыше полутора тысяч автомобилей во Владивостоке ждут таможенного оформления
Курс на восток
«Сушки» над Русским покажут «кадушки»
Резидент СПВ намерен проводить рыбные аукционы во Владивостоке
Гуд бай, Америка!

газета
газета "Владивосток" № 4191

Знай наших бунтарей, Москва
В «Луче» готовится замена. Главного тренера
Обновленные дворы послужат горожанам долгие годы
Экскурсионные автобусы оставляют выжженные кусты
Мастер-класс посвятили игрушке из Дымковской слободы
Юным горожанам предлагают определиться с творчеством

газета
газета "Владивосток" № 4190

Отступать некуда. За нами - завод
Хурма, пепино и цветы жизни
Жанна д’Арк и ее рыцари
Иван Штыль круче всех в 14 раз
Караваи, на парад!
Да сколько вас, вкусов рамен?