Поддержите партию «Единая Россия» на выборах в городскую думу на досрочном голосовании

Жители столицы Приморья голосуют досрочно с 30 августа до 9 сентября

На выборах в городскую Думу Владивостока с 30 августа проходит досрочное голосование. Избиратели, которые по каким-то причинам не смогут посетить избирательный участок в день выборов – 10 сентября, могут сделать это в любое удобное для них время с 30 августа по 5 сентября в территориальных избирательных комиссиях (ТИК) и с 6 по 9 сентября в помещениях участковых избирательных комиссий (УИК). Согласно информации муниципальной избирательной комиссии ТИК работают с 12.00 до 20.00, а УИК принимают избирателей с 6 по 8 сентября с 12.00 до 20.00, а 9 сентября – с 12.00 до 16.00.

Принадлежность ТИК совпадает с принадлежностью улицы, на которой вы живете, определенному району. В случае если вы не уверены, к какой территориальной избирательной комиссии относится ваш дом, получить эту информацию можно на сайте ЦИК (http://www.cikrf.ru). Здесь же можно получить информацию и о том, к какой конкретно участковой избирательной комиссии прикреплен ваш дом.

Кандидаты партии «Единая Россия» подчеркивают, что выборы в городскую Думу Владивостока – это очень важное событие, поскольку согласно изменившемуся законодательству сейчас жители городов не выбирают мэров.

«Фактически жители делегируют эти полномочия, выбирая депутатов муниципальной думы. Именно депутаты впоследствии выбирают достойных кандидатов и формируют городскую власть, а затем оценивают работу и самого градоначальника, и его профильных заместителей», – поясняют они.

Досрочное голосование – это удобный способ осуществить свое волеизъявление в случае, если на день выборов у вас уже запланирован отдых, вы собираетесь поехать на дачу или на природу или просто не хотите тратить свой законный выходной.

АДРЕСА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

ТИК Ленинского района города Владивостока (ул. Светланская, д. 152, здание КГА ПОУ «Промышленный колледж энергетики и связи», 2-й этаж) – округа № 13, 15, 16, 17;

ТИК Первомайского района города Владивостока (ул. Калинина, д. 116, каб. 16, здание административно-территориального управления Первомайского района администрации города Владивостока) – округа № 9, 10, 11, 12;

ТИК Первореченского района города Владивостока (ул. Ильичева, д. 15, каб. 53, здание административно-территориального управления Первореченского района администрации города Владивостока, 4-й этаж) – округа № 4, 5, 6, 7;

ТИК Советского района города Владивостока (проспект 100 лет Владивостоку, д. 94, каб. 25, здание административно-территориального управления Советского района администрации города Владивостока, 3-й этаж) – округа № 1, 2, 3;

ТИК Фрунзенского района города Владивостока (ул. Посьетская, д. 24, каб. 105, здание административно-территориального управления Фрунзенского района города Владивостока, 1-й этаж) – округа № 8, 14.

Оплачено из средств Специального избирательного счета избирательного объединения «Приморское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» для финансирования избирательной кампании на выборы депутатов в Думу города Владивостока.