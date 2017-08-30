Треть России уместилась на одной улице. И даже Корее места хватило

Дальневосточники лаконично, но ярко расхваливают свои регионы перед гостями ВЭФ

Фестиваль «Улица Дальнего Востока» стартовал вчера в рамках третьего Восточного экономического форума на Университетской набережной Русского острова. Павильоны девяти краев, областей и республик, зани ающих 36 процентов территории России, в алфавитном порядке расположились на берегу бухты Аякс.

Каждый павильон самобытен и отражает природные особенности своего региона. Есть деревянные срубы, стойбища народов Севера, памятники и диковинные инсталляции, сцены под открытым небом, на которых с концертными программами выступают творческие коллективы всех территорий. Общим стал только большой рыбный рынок с площадью посередине. Но и здесь каждый регион имеет собственную торговую площадку и кафе.

Символом ВЭФ является лотос, которым славятся водоемы Приморья. И один из приморских павильонов выполнен в форме цветка жизни и красоты. Второй носит имя горного хребта Сихотэ-Алинь.

– Здесь гости увидят экспозицию краевого музея имени Арсеньева, макет знаменитой Владивостокской крепости, экспонаты – символы главной базы Тихоокеанского флота во Владивостоке, – рассказал корреспонденту «В» генеральный директор краевого центра народной культуры Роман Нечаев. – Крыша павильона символизирует самые высокие вершины Приморья. Стены снаружи декорированы изображениями уникальной флоры и фауны нашего края.

Входная зона «Сихотэ-Алиня» оформлена водяной инсталляцией с эффектом принтера: падающие струи воды будут создавать запрограммированные изображения и символизировать глубокие долины рек, прорезающие горные хребты. Внутри павильона стоит задержаться у инсталляции комплекса «Приморское кольцо». В зоне подводной робототехники установлен аквариум с подводными аппаратами, и каждый желающий сможет управлять таким роботом. Макеты судов рыболовецкого флота отражают рыбацкую направленность края. Другие экспонаты напоминают об исторической роли переселенцев на Дальний Восток. Также у нас открыта настоящая съемочная площадка. Необычные блюда и напитки на основе уникальных приморских дикоросов предлагают отведать посетителям в экобаре. В общем, приходите вместе с детьми, не пожалеете.

Причудливый огромный лосось из стекла и металла, светящийся в темноте, – визитная карточка Сахалина.

– Внутри – стенды ТОР на островах, макеты и интерактивное видео горнолыжного кластера, обзоры по дальневосточному гектару, – рассказала руководитель павильона Ирина Бянкина. – Рыбный отдел угостит посетителей крабами, креветками, устрицами, пойманными в море. Сахалин в 2019 году впервые в истории будет принимать зимние детские игры Азии. Гостям ВЭФ презентуют новый спортивный проект, на который пригласят юных спортсменов АТР.

Лихие казаки Уссурийского казачьего войска представляют… Камчатку. Из города Елизово на остров Русский прилетел камчатский народный казачий ансамбль «Русь». Выступать на подмостках у павильона он будет каждый день.

– В нашей программе – казачьи и старинные былинные песни переселенцев и первооткрывателей Дальнего Востока, в которых рассказывается о том, как казаки осваивали суровый край. Мы собрались на Русском, чтобы показать: мы едины на просторах Дальнего Востока, – пояснил заместитель руководителя елизовского Дома культуры «Юность» Александр Киселенко.

Взоры гостей притягивает двухэтажный деревянный терем. Это Приамурье рассказывает о своих достоинствах: единственном космодроме России за Уралом, главной житнице Дальнего Востока, строящемся в городе Свободном заводе по производству гелия. О том, что добыча золота в области вышла на второе место в стране. А еще амурчане гордятся своими ремеслами.

– Эксклюзивную керамику сейчас мало кто делает вручную, – заметил владелец семейной мастерской из поселка под Благовещенском Сергей Гуцан. – Мы лепим горшки для печек, кувшины, кружки, заварники для чая, вазы, тарелки и другую утварь. За основу взяли образцы, найденные в археологических раскопках в Приамурье, Приморье и на Камчатке. Нашу декоративную глазурованную и повседневную посуду раскупают и земляки, и многочисленные туристы из Китая. Конечно, на «Улице Дальнего Востока» мы найдем своего покупателя со всего мира.

В этом году гостем дальневосточной улицы стала Республика Корея (в 2016-м, напомним, здесь гостила Республика Крым). Корейский павильон представляет зимние Олимпийские игры – 2018 в Пхенчхане. Он выполнен в снежных тонах с логотипами Олимпиады. На одном из стендов организована мини-игра в керлинг. С помощью очков виртуальной реальности любой желающий сможет совершить прыжок на лыжах с трамплина. Здесь также работают аниматоры и гримеры из Страны утренней свежести, проводятся мастер-классы по изготовлению лотосов и других поделок из бумаги.

Изюминкой нынешнего фестиваля станет смотр-конкурс всех танцевальных и песенных коллективов нашего необъятного региона, который пройдет 6 и 7 сентября. Компетентное жюри оценит выступление каждого ансамбля и исполнителя. Без призов никто из артистов не останется.

«Улица Дальнего Востока» будет открыта для свободного посещения жителями и гостями Владивостока 9 и 10 сентября.