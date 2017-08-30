Когда папа есть, но его как бы нет…

За что и каким образом могут лишить родительских прав

Так случается достаточно часто: уйдя из семьи, родитель уходит и из жизни своего ребенка, не считая нужным участвовать ни в его воспитании, ни в его содержании. И вовсе не редки случаи, когда спустя годы, на старости лет, этот человек вспоминает, что где-то у него есть сын. Или дочь. И что он, родитель, имеет полное моральное и законное право на пресловутый «стакан воды» от брошенного когда-то давно им ребенка. И приходит, и требует – денег, материальной помощи, крыши над головой. Да что там, бывает, и на алименты «по старости» подает, и суд встает на сторону такого бессовестного, а все ж родителя. А бывает и по-другому. Когда вдруг выясняется, что и нет вовсе у сына или дочери отца. По закону…

На тебе, доча, копеечку…

К судебному разбирательству по поводу алиментов Ольга готовилась обстоятельно: подняла все кредитные договоры экс-супруга за последние годы, вспомнила все крупные покупки, даже чеки принесла на заседание суда.

Однако все это было напрасно. Суд учел лишь один аргумент – справку о средней заработной плате бывшего мужа Ольги, который официально работал сутки через трое то ли истопником, то ли сторожем и за труды свои имел чистыми 11 тысяч рублей. Из которых 2800 отныне должен будет ежемесячно отстегивать на колготки дочке. Почему на колготки? А на что еще эти деньги можно потратить девочке-подростку? При этом отец явно дал понять, что сверх назначенной судом суммы и копейки не положит: крутитесь, бывшее семейство, как можете.

Ольге это было тем более обидно, что она знала: официальные 11 тысяч – сущие копейки в доходе ее бывшего. Кто-то, возможно, напомнит про кредитные договоры: мол, супруг потратился для семьи, для дома, теперь на нем кредитное бремя лежит. Потратился, да только не на дом и семью. Кредиты у него на машину и на катер, которые остались в его личном распоряжении. То же самое можно сказать и о дорогих покупках, в доказательство которых Ольга трясла чеками на суде: навороченный домашний кинотеатр с дорогущей плазмой и большой холодильник с суперспособностями переселились вместе с хозяином в его новую семью.

В конце концов Ольга гордо плюнула на эту подачку, назначенные ее ребенку 2800 рублей, и пошла ва-банк: решила лишить жадного папашу родитель–ских прав, чтобы тот на старости лет не вздумал переложить свое содержание на дочкины плечи. По мне – так вполне разумно. А что на это юристы скажут?

Неоспоримые доказательства

– Лишение родительских прав является исключительной формой вмешательства государства в семейной сфере, – поясняет постоянный эксперт «В» адвокат Юрий Шевченко. – Чаще всего инициатором возбуждения дела о лишении родительских прав становится один из родителей. Как правило, причиной для принятия подобного решения является злостное уклонение второго родителя от уплаты алиментов, отказ от участия в воспитании ребенка.

Суды очень осторожно подходят к рассмотрению подобных дел. Поэтому инициатор разбирательства должен тщательно подготовить доказательства.

В моей практике была довольно шаблонная ситуация. Мария, жительница Владивостока, разошлась с мужем несколько лет тому назад. Естественно, по решению суда были назначены алименты, которые за все прошедшие годы отец ни разу не выплатил. Да что там алименты, он в принципе не интересуется жизнью дочери, не заботится о ее здоровье и даже не поздравляет с днем рождения. Понятно, что подарков от папы на день рождения девочке ждать не приходится.

И все это при том, что они продолжают жить на одной жилплощади! Не смогли после развода договориться о размене квартиры, и теперь Мария с дочерью обитают в одной комнате, а отец ребенка – в другой. Зато этот горе-отец часто приходит домой в нетрезвом состоянии, устраивает скандалы в присутствии ребенка, ругается матом, угрожает.

Было составлено исковое заявление, и все вышеперечисленное удалось подтвердить. Были найдены свидетели, которые рассказали об отношениях отца и дочери, органы опеки и попечительства составили акт обследования жилищно-бытовых условий. Опросили девочку, которая подтвердила, что отец никогда не интересовался ее жизнью, ведет себя агрессивно по отношению к ней и матери, не дарит подарков. Кроме того, были истребованы и представлены в суде сведения из местного отдела полиции, которые подтвердили антиобщественное поведение отца ребенка. В итоге суд удовлетворил исковые требования: мужчину лишили родительских прав.

Вычеркнул сына из своей жизни

Юрий Шевченко привел еще один пример. Адвокат обратился в суд в интересах матери-одиночки Натальи с иском к ее бывшему супругу о лишении его родительских прав и взыскании алиментов.

Ответчик проживает вместе со своей новой сожительницей и их общим ребенком. После расторжения брака с первой женой жизнью старшего сына он не интересуется, материально его не содержит. В течение длительных отрезков времени с ребенком не общается, да попросту не желает его видеть. А на редкие встречи с сыном приходит в состоянии алкогольного опьянения. Под различными предлогами уклоняется от участия в его жизни, абсолютно не интересуется его успехами в учебе, его здоровьем и отношениями со сверстниками, что приводит ребенка в угнетенное состояние. Создав новую семью, отец так и не ввел в нее своего старшего сына, не познакомил с членами семьи, ни разу не изъявил желания забрать мальчика к себе хотя бы на выходные.

Суд, выслушав доводы матери ребенка, согласился с ними и принял решение о лишении отца, практически вычеркнувшего старшего сына из своей жизни, родительских прав.

Когда отцовские права защищены

Впрочем, иски о лишении родительских прав удовлетворяются не всегда. Приведем пример.

Андрей, житель Уссурийска, обратился к адвокату и попросил представлять его интересы в суде, так как бывшая жена подала в суд иск о лишении его родительских прав. Как пояснил Андрей, с супругой после развода у него сложились неприязненные отношения. Он уволился с работы и некоторое время испытывал материальные затруднения. Именно по этой причине накопился долг по алиментам на ребенка, что и стало основанием для обращения бывшей жены в суд с иском о лишении родительских прав.

Адвокатом были подготовлены возражения на иск и представлены доказательства его необоснованности. Суд учел то, что задолженность по уплате алиментов на содержание сына у ответчика образовалась недавно, а также то, что он принимает меры к ее погашению. Кроме того, в быту и на работе Андрей характеризуется положительно. В результате суд согласился с доводами защиты и отказал в удовлетворении иска.

А у ребенка права остаются

Полезная информация для тех, кто считает, что вместе с родительскими правами после их «аннулирования» испарится и обязанность платить алименты. Ничуть не бывало.

Закон гласит: лишение родительских прав не освобождает гражданина от исполнения обязанности по уплате алиментов на своих несовершеннолетних детей. Однако гражданин лишается права в будущем, в старости или иных случаях, установленных законом, требовать уплаты алиментов от своих совершеннолетних детей. Также такой гражданин лишается права на наследство в случае смерти своих детей.

Между тем ребенок сохраняет право на наследство в случае смерти своего родителя, лишенного родительских прав.

…Что до Ольги и ее иска, то суд пока не принял решения. Но, учитывая его же предыдущий вердикт относительно размера алиментов, сдается мне, что шансов получить желаемое у Ольги нет никаких. Экс-муж ведь не отказывался выплачивать те самые 2800 рублей? Не отказывался. Она сама отказалась от «этой подачки». Стало быть, сама и виновата…

Справка «В»

Лишение родительских прав возможно только в судебном порядке. Инициаторами возбуждения судебного процесса о лишении родительских прав могут быть:

– один из супругов;

– близкие родственники ребенка;

– органы опеки и попечительства;

– органы прокуратуры;

– комиссия по делам несовершеннолетних;

– образовательные учреждения.

Семейным кодексом РФ установлен конкретный перечень условий (обстоятельств), при которых родители (или один из них) могут быть лишены родительских прав. В частности, если они:

– отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иной медицинской организации, образовательной организации или из аналогичных организаций (в этом случае родитель лишается прав только после решения специальной комиссии: мало ли, вдруг, например, у матери психологический шок, послеродовая депрессия, и для того, чтобы прийти в себя, ей нужно время);

– жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность;

– являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;

– совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо против жизни или здоровья иного члена семьи;

– уклоняются от уплаты алиментов;

– злоупотребляют своими родительскими правами.

Конкретного определения понятия «злоупотребление родительскими правами» в законе нет. Под этот пункт подпадают случаи, когда родители принуждают детей попрошайничать, воровать, создают препятствия обучению ребенка, допускают употребление ребенком спиртных напитков, наркотических средств или понуждают к этому, склоняют ребенка к занятию проституцией. Некоторые из подобных действий горе-родителей образуют состав преступления. Впрочем, под это определение подпадают и более мелкие (если так можно сказать) прегрешения: нежелание или неспособность родителей обеспечить детей одеждой по сезону, обеспечить ему проживание в благополучных санитарно-гигиенических условиях, предоставить полноценный отдых и сон, обеспечить средствами гигиены, возможность своевременно получить медицинскую помощь и лечение при болезни.