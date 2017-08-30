В кладовке это не залежится!

В День садовода праздник украсили и вкуснотища, и красотища. И аппетитные заготовки на зиму

Лучшие дачники и садоводы достойны того, чтобы все мы знали их в лицо! И тут городской садоводческий конкурс, уже который год проводимый администрацией Владивостока совместно с Союзом садоводов города, делает свое дело. Надо было видеть, как в минувшее воскресенье на празднике, где в торжественной обстановке подводились итоги этого состязания, горожане подходили к Марии Павленко, Любови Быстриковой, Виктору Ященкову, Людмиле Цовбун, супругам Калашниковым, Стерлядьевым и многим другим садоводам, чтобы поприветствовать их и поблагодарить за творческий подход к дачным делам.

Такие люди заражают окружающих своим оптимизмом.

– Проблем у дачников, конечно же, хватает: вездесущие сорняки, коварные вредители, непогода. Но позитивный жизненный настрой помогает им не просто не опускать руки, но и идти вперед, экспериментировать, получать положительные впечатления и успешные результаты, – обратился к победителям конкурса заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко, перед тем как назвать их имена и вручить подарочные сертификаты на покупку садовой техники. – Ваша работа добавляет энергетики и вам самим, и подзаряжает тех, кто рядом. Спасибо, что не скупитесь на полезные подсказки, помогаете новичкам освоить садово-огородные премудрости.

Черри или виноград?

По сложившейся традиции городской праздник садоводов и огородников прошел в парке Победы, на площадке перед Домом молодежи. Ее украсили экспозиции из овощей, фруктов, цветов и других дачных даров. Создавалось впечатление, что выставку подготовили по меньшей мере специалисты по оформлению ресторанных блюд овощами или фитодизайну. Просто среди самих садоводов хватает людей творческих. Немного выдумки – и вот уже ожили кочаны капусты и пузатые тыквы, принарядились разноцветные кабачки, баклажаны, помидоры, перцы. Особенно привлекали новинки, к которым всегда стремится душа дачника-экспериментатора.

Ольга Николаевна Стерлядьева заинтриговала посетителей праздника ассорти из помидорчиков черри. Медовый аромат, черри-вишня, черри-апельсинчик и другие сорта привлекательны не только сладкими и вкусными плодами, но и декоративностью. Селекция идет вперед, и черри буквально ставят рекорды… миниатюрности. В экспозиции Мария Павленко были помидорчики, которые посетители праздника приняли за мелкий виноград, не признав в них томаты. Мария Ивановна, хоть она и не вошла в этот раз в число победителей, все равно не осталась в стороне от праздника, привезла еще и оригинальные сорта перца, картофеля, других овощей.

В погребе не залежится

– Одно дело вырастить урожай, другое – переработать его без потерь, сделать заготовки, которые не останутся невостребованными в погребе или кладовке, дополнят рацион ужинов и обедов как в будни, так и в праздники, – поделился мнением председатель конкурсной комиссии начальник управления исполнения программ по поддержке населения администрации города Андрей Вишня. – Объезжая дачные участки, мы видели, какой большой ассортимент огородных и садовых культур выращивается горожанами. А сегодня хотелось посмотреть, что же из этого всего в итоге готовят наши хозяйки. Признаюсь, понравилось многое: и блюда из вяленых помидоров, и заготовленные по оригинальным рецептам баклажаны, и вкусные компоты. Так что дачники на празднике в воскресенье заслужили еще по одной пятерке – уже за рациональное использование выращенного урожая.

На выставке проводилась дегустация дачной продукции и зимних заготовок из нее. Гости записывали рецепты, расспрашивали о тонкостях приготовления блюд.

– Большое спасибо всем, кто откликнулся на наше предложение об организации не просто ярмарки по продаже излишков овощей и фруктов, а оформил свой стол даров с выдумкой, ярко, аппетитно, – поблагодарила участников продуктового смотра член конкурсной комиссии главный специалист отдела по развитию общественного партнерства городской администрации Анастасия Коконова. – Забот у дачников еще хватает, идет уборка урожая, тем не менее они внесли большой вклад в праздник.

С особым удовлетворением расходились в этот день те, кто получил в подарок от администрации Владивостока за свои труды и творчество сертификаты на приобретение садовой техники. Хорошо, когда есть возможность как можно больше забот переложить на плечи умных машин.

– Мы очень рады, что еще раз завоевали подарочный сертификат, – призналась председатель СНТ «Дружба-1» Ольга Ходыкина. – Благодаря участию в конкурсе мы оснастили прокат нашего товарищества. Его услугами с удовольствием пользуются многие наши дачники. – Теперь планируем купить сучкорезы для наведе-

Кстати

Вклад в призовой фонд городского садоводческого конкурса внес журнал «Сады и огороды Приморья». 15 активных конкурсантов были награждены сертификатами на оформление подписки на популярное издание на 2018 год.

Примите поздравления!

Итоги конкурса подводились с учетом критериев, которые были разработаны для каждой номинации и утверждены администрацией города положением «О проведении ежегодных конкурсов среди садоводческих, дачных некоммерческих объединений садоводов – жителей Владивостокского городского округа».

В коллективном зачете соревновались садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ). Учитывались состояние дорог, работа по постановке земельных участков на кадастровый учет, соблюдение мер пожарной безопасности и санитарно-экологических норм, организация вывоза мусора. В итоге в номинации «Лучшее садоводческое товарищество» первое место присуждено СНТ «Искра-1» (председатель Сергей Морозов), второе – «Дружба-1» (Ольга Ходыкина), на третьем месте – «Волна-2» (Ирина Радкевич).

Настоящими героями дня стали победители и призеры конкурса в индивидуальном зачете. В номинации «Лучший садовый участок» на пьедестал почета поднялись Людмила Урманова («Искра-1»), Павел Калашников («Дружба-1») и Ольга Стерлядьева («Голубая нива»). В номинации «Лучший овощевод» призовые места заняли Иван Микулич («Коммунальник-2»), Альбина Сохарева («Дубки») и Татьяна Коноваленко («Рассвет»). В номинации «Лучший цветовод» победа досталась Олесе Дачевской («Голубая нива»), призерами стали Любовь Сафонова («Дубки») и Ирина Четверкина («Рассвет»).

В качестве награды виновники торжества получили от администрации Владивостока сертификаты номиналом 30, 20 и 10 тысяч рублей на приобретение садовой техники и инвентаря.



