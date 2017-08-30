В кладовке это не залежится!

Новостная лента
Сентябрь, 06 среда
07:47
Мать братьев Пушкаревых обратилась к Путину
07:47
РИА VladNews - в топ-5 лидеров медиарейтинга Приморья
07:47
УК Фрунзенского района: как приблизить капремонт?
07:25
Гороскоп на 6 сентября
06:21
Расписание магнитных бурь на сентябрь 2017 года
05:29
Стало известно, что именно влияет на сексуальное желание молодых женщин
04:19
Сразу 24 «звезды смерти» приближаются к Земле
03:17
Российские звезды отправились в тур по городам и районам Приморья
02:13
Морской порт Зарубино расшият
01:10
Пожарные Приморья получат новый транспорт
00:12
Важная часть работы по снижению неформальной занятости – информирование работников и работодателей
Сентябрь, 05 вторник
23:19
Во Владивостоке состоится концерты фьюжн-группы Indian Ocean и Хора Турецкого
22:11
Школьники Владивостока пообщались с олимпийскими чемпионами
21:27
Время перекрытия трассы на острове Русский изменилось
20:02
Во Владивостоке состоится открытый кубок по рукопашному бою
19:32
Во Владивостоке на улице Русской специалисты ремонтируют теплотрассу
18:35
Школьникам Владивостока рассказали о Дне солидарности в борьбе с терроризмом
18:08
​Монгольский президент проведет круглый стол на острове Русском
17:57
Ольга Голодец и Анна Попова сделают прививку от гриппа на ВЭФ
17:52
​Россия и Корея обсудили планы на Русском
17:45
Трутнев: Официальной встречи делегаций Южной и Северной Кореи во Владивостоке не запланировано
17:33
Сергей Степашин - об аварийном жилье: «Нас подводят Приморский край и другие»
17:22
В школах Владивостока проходят уроки «Дни мира на Тихом океане»
17:11
​Юстус Франц: Я вижу большое развитие Владивостока Эксклюзив
17:00
Чего боятся приморцы при покупке авто? Эксклюзив
16:48
Страшная авария произошла на трассе в Приморье (18+) Фото
16:36
​Китай доволен работой ТОР и Свободного порта Владивосток
16:23
​Жители Владивостока поддерживают мать братьев Пушкаревых Эксклюзив
16:11
Во Владивостоке пройдёт фестиваль национальных культур
16:01
Минвостокразвития: 60% граждан считают нужным создать «горячую линию» городам по ДФО
15:48
Не все подтопленцы в Приморье получили обещанные выплаты Эксклюзив
15:35
Японские инвесторы заинтересовались ДФО
15:23
В Приморье создадут свой виртуальный Русский музей
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4194 (133) от 06 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Эпопея лейтенанта Рожкова
Татьяна Пушкарева просит президента о справедливом суде для сыновей
ВЭФ распахнул двери в третью часть России
«Меридиан дружбы» зовет на фестиваль
Штилю и шквалам вопреки
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Усадьба

В кладовке это не залежится!

В День садовода праздник украсили и вкуснотища, и красотища. И аппетитные заготовки на зиму

Лучшие дачники и садоводы достойны того, чтобы все мы знали их в лицо! И тут городской садоводческий конкурс, уже который год проводимый администрацией Владивостока совместно с Союзом садоводов города, делает свое дело. Надо было видеть, как в минувшее воскресенье на празднике, где в торжественной обстановке подводились итоги этого состязания, горожане подходили к Марии Павленко, Любови Быстриковой, Виктору Ященкову, Людмиле Цовбун, супругам Калашниковым, Стерлядьевым и многим другим садоводам, чтобы поприветствовать их и поблагодарить за творческий подход к дачным делам.

Такие люди заражают окружающих своим оптимизмом.

– Проблем у дачников, конечно же, хватает: вездесущие сорняки, коварные вредители, непогода. Но позитивный жизненный настрой помогает им не просто не опускать руки, но и идти вперед, экспериментировать, получать положительные впечатления и успешные результаты, – обратился к победителям конкурса заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко, перед тем как назвать их имена и вручить подарочные сертификаты на покупку садовой техники. – Ваша работа добавляет энергетики и вам самим, и подзаряжает тех, кто рядом. Спасибо, что не скупитесь на полезные подсказки, помогаете новичкам освоить садово-огородные премудрости.

Черри или виноград?

По сложившейся традиции городской праздник садоводов и огородников прошел в парке Победы, на площадке перед Домом молодежи. Ее украсили экспозиции из овощей, фруктов, цветов и других дачных даров. Создавалось впечатление, что выставку подготовили по меньшей мере специалисты по оформлению ресторанных блюд овощами или фитодизайну. Просто среди самих садоводов хватает людей творческих. Немного выдумки – и вот уже ожили кочаны капусты и пузатые тыквы, принарядились разноцветные кабачки, баклажаны, помидоры, перцы. Особенно привлекали новинки, к которым всегда стремится душа дачника-экспериментатора.

Ольга Николаевна Стерлядьева заинтриговала посетителей праздника ассорти из помидорчиков черри. Медовый аромат, черри-вишня, черри-апельсинчик и другие сорта привлекательны не только сладкими и вкусными плодами, но и декоративностью. Селекция идет вперед, и черри буквально ставят рекорды… миниатюрности. В экспозиции Мария Павленко были помидорчики, которые посетители праздника приняли за мелкий виноград, не признав в них томаты. Мария Ивановна, хоть она и не вошла в этот раз в число победителей, все равно не осталась в стороне от праздника, привезла еще и оригинальные сорта перца, картофеля, других овощей.

В погребе не залежится

– Одно дело вырастить урожай, другое – переработать его без потерь, сделать заготовки, которые не останутся невостребованными в погребе или кладовке, дополнят рацион ужинов и обедов как в будни, так и в праздники, – поделился мнением председатель конкурсной комиссии начальник управления исполнения программ по поддержке населения администрации города Андрей Вишня. – Объезжая дачные участки, мы видели, какой большой ассортимент огородных и садовых культур выращивается горожанами. А сегодня хотелось посмотреть, что же из этого всего в итоге готовят наши хозяйки. Признаюсь, понравилось многое: и блюда из вяленых помидоров, и заготовленные по оригинальным рецептам баклажаны, и вкусные компоты. Так что дачники на празднике в воскресенье заслужили еще по одной пятерке – уже за рациональное использование выращенного урожая.

На выставке проводилась дегустация дачной продукции и зимних заготовок из нее. Гости записывали рецепты, расспрашивали о тонкостях приготовления блюд.

– Большое спасибо всем, кто откликнулся на наше предложение об организации не просто ярмарки по продаже излишков овощей и фруктов, а оформил свой стол даров с выдумкой, ярко, аппетитно, – поблагодарила участников продуктового смотра член конкурсной комиссии главный специалист отдела по развитию общественного партнерства городской администрации Анастасия Коконова. – Забот у дачников еще хватает, идет уборка урожая, тем не менее они внесли большой вклад в праздник.

С особым удовлетворением расходились в этот день те, кто получил в подарок от администрации Владивостока за свои труды и творчество сертификаты на приобретение садовой техники. Хорошо, когда есть возможность как можно больше забот переложить на плечи умных машин.

– Мы очень рады, что еще раз завоевали подарочный сертификат, – призналась председатель СНТ «Дружба-1» Ольга Ходыкина. – Благодаря участию в конкурсе мы оснастили прокат нашего товарищества. Его услугами с удовольствием пользуются многие наши дачники. – Теперь планируем купить сучкорезы для наведе-

Кстати

Вклад в призовой фонд городского садоводческого конкурса внес журнал «Сады и огороды Приморья». 15 активных конкурсантов были награждены сертификатами на оформление подписки на популярное издание на 2018 год.

Примите поздравления!

Итоги конкурса подводились с учетом критериев, которые были разработаны для каждой номинации и утверждены администрацией города положением «О проведении ежегодных конкурсов среди садоводческих, дачных некоммерческих объединений садоводов – жителей Владивостокского городского округа».

В коллективном зачете соревновались садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ). Учитывались состояние дорог, работа по постановке земельных участков на кадастровый учет, соблюдение мер пожарной безопасности и санитарно-экологических норм, организация вывоза мусора. В итоге в номинации «Лучшее садоводческое товарищество» первое место присуждено СНТ «Искра-1» (председатель Сергей Морозов), второе – «Дружба-1» (Ольга Ходыкина), на третьем месте – «Волна-2» (Ирина Радкевич).

Настоящими героями дня стали победители и призеры конкурса в индивидуальном зачете. В номинации «Лучший садовый участок» на пьедестал почета поднялись Людмила Урманова («Искра-1»), Павел Калашников («Дружба-1») и Ольга Стерлядьева («Голубая нива»). В номинации «Лучший овощевод» призовые места заняли Иван Микулич («Коммунальник-2»), Альбина Сохарева («Дубки») и Татьяна Коноваленко («Рассвет»). В номинации «Лучший цветовод» победа досталась Олесе Дачевской («Голубая нива»), призерами стали Любовь Сафонова («Дубки») и Ирина Четверкина («Рассвет»).

В качестве награды виновники торжества получили от администрации Владивостока сертификаты номиналом 30, 20 и 10 тысяч рублей на приобретение садовой техники и инвентаря.

     

Автор : Надежда БРАЖИНА

В этом номере:
Эпопея лейтенанта Рожкова
Эпопея лейтенанта Рожкова

Через 72 года потомки танкиста-героя нашли его могилу

Татьяна Пушкарева просит президента о справедливом суде для сыновей
Татьяна Пушкарева просит президента о справедливом суде для сыновей

Мама братьев Пушкаревых обратилась к Владимиру Путину

ВЭФ распахнул двери в третью часть России

ВЭФ демонстрирует международному бизнесу перспективы сотрудничества на территории Дальнего Востока

«Меридиан дружбы» зовет на фестиваль

Во Владивостоке 30 сентября пройдет второй фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы». Местом проведения большого красочного городского праздника станет Спортивная Гавань, сообщает пресс-служба мэрии.

Штилю и шквалам вопреки

Во Владивостоке завершилась юбилейная, отмечающая свое 30-летие регата «Кубок залива Петра Великого – 2017».

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4193

Молотом по городскому имуществу
Посадка была аварийной по плану
«Луч» устроил сенсацию
Спортивный ВЭФ стартовал с корпоративных игр
Помним тех, кто погиб за Победу
Вьетнам и Владивосток связывает дружба, проверенная временем

газета
газета "Владивосток" № 4192

В школы вернули звезды
Свыше полутора тысяч автомобилей во Владивостоке ждут таможенного оформления
Курс на восток
«Сушки» над Русским покажут «кадушки»
Резидент СПВ намерен проводить рыбные аукционы во Владивостоке
Гуд бай, Америка!

газета
газета "Владивосток" № 4191

Знай наших бунтарей, Москва
В «Луче» готовится замена. Главного тренера
Обновленные дворы послужат горожанам долгие годы
Экскурсионные автобусы оставляют выжженные кусты
Мастер-класс посвятили игрушке из Дымковской слободы
Юным горожанам предлагают определиться с творчеством

газета
газета "Владивосток" № 4190

Отступать некуда. За нами - завод
Хурма, пепино и цветы жизни
Жанна д’Арк и ее рыцари
Иван Штыль круче всех в 14 раз
Караваи, на парад!
Да сколько вас, вкусов рамен?