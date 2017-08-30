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У полукультурок стопроцентная польза!

В дачном календаре сейчас самое хорошее время. Возьмите, к примеру, любимые всеми яблоки. Если в остальное время мы говорим о том, как их посадить, как за ними ухаживать, обрезать, подкармливать, то теперь наконец-то пришел долгожданный момент, когда можно подойти к дереву, снять самое красивое яблоко и просто его съесть. А сначала понюхать: какой чудесный аромат! Магазинные яблоки, конечно же, так не пахнут.

Пользуйтесь моментом, ешьте яблоки! В них сбалансированное содержание витаминов – 10 из 15 самых необходимых человеку. Всего лишь пара яблочек в день – и можно бегать босиком по снегу. Не случайно существует выражение «молодильное яблоко».

Родословная идет от диких форм

– Кроме шуток: если регулярно включать в свой рацион яблоки, то предупредите многие неприятности – от кариеса зубов до преждевременного старения. Эти фрукты помогают при гипертонии, атеросклерозе, болезнях мочевого пузыря, почек, печени, подагре, ревматизме, бронхитах, бактериальных заболеваниях, борются с ожирением, выводят радионуклиды, – убеждает опытный садовод, создатель владивостокского клуба «Сады XXI века» Александр Гринев. – Идеально, если яблоки будут из собственного сада.

Урожай нынче этой культуры в приморских садах хороший. Спасибо полукультуркам, которые практически каждый год снабжают наших садоводов урожаем. Это местное достояние. Переселенцы, приехавшие в свое время из западных районов страны, сначала не нашли общий язык с этой плодовой культурой – она не хотела плодоносить. Дальневосточными селекционерами (и любителями, и учеными) благодаря настойчивости и упорному труду были созданы новые сорта, за которыми и закрепилось такое необычное название – «полукультурки». Дело в том, что в их создании участвовали мелкоплодные зимостойкие и весьма целебные разновидности диких сибирских и маньчжурских яблонь, ранеток и других гибридов первого поколения наряду с крупноплодными культурными сортами.

Местные новинки вобрали в себе по максимуму все медико-биологические достоинства диких форм и приобрели не уступающие многим среднерусским сортам размер, вкус, окраску. При условии соблюдения агротехники они устойчивы в наших климатических условиях, гарантированно дают богатые урожаи. Средний вес плодов 60–80 г, а при правильной посадке и хорошем уходе на 15–20 процентов больше.

На первом месте стоят сорта, выведенные знаменитым приморским селекционером Григорием Семеновым: Зеленка сочная, Слава Приморская, Рублевое, Атлантка, Гранчатка (Ребристое). Хабаровские селекционеры подарили нам Абориген и Приморское. Прижились некоторые чужие сорта, близкие к дальневосточным по происхождению. Из алтайских прежде всего надо назвать Жебровское с яблоками, внешне похожими на крупные ранетки с замечательными вкусовыми качествами. Сходный по размеру и вкусу, но более поздний по сроку созревания сорт Уральское наливное.

На всю зиму хватит!

– Я в этом году с двух яблонь Аборигена более 10 ведер урожая продала, а еще всех детей и внуков снабдила витаминной продукцией, сделала компоты и наварила варенье, – рассказала Елена Павлова из села Иннокентьевка Лесозаводского района.

Достойный урожай получили Сергей Ситников и Борис Чижов из Сибирцево, многие наши дачники. Подтверждение тому мы получили в ходе поездок по садоводческим товариществам в рамках городского конкурса среди садоводов.

А какие заготовки делают хозяйки из выращенных в собственном саду яблок? Некоторые опробовали или придумали сами интересные рецепты, которыми хотелось бы поделиться с читателями.

У дачницы Елены Васильевой яблоки идут в ход при квашении капусты. На 1 кг нашинкованной капусты она берет 200 г тертых яблок, порезанный лук, половину столовой ложки тмина. Укладывает смесь плотно в посуду, заливает соленой водой, накрывает кругом, сверху кладет груз. Периодически смывает круг. Примерно через неделю, когда квашение закончится, капусту можно перенести в холодное место.

С яблоками можно консервировать кабачки. Их очищают, нарезают соломкой, раскладывают в литровые и пол-литровые банки и заливают кипящей заливкой (на двухлитровую банку по 200 мг воды и домашнего яблочного сока, 180 мл растительного масла, по 30 г сахара и соли, 50 г измельченного чеснока). Остается закатать и укутать.

Когда остаются небольшие яблочки, их некоторые замачивают – тогда они хорошо хранятся. А еще лучше яблоки сушить.

– Особенно удобно это делать с помощью компактной электросушилки, – убеждает Генриетта Латушкина, у которой мы побывали недавно в гостях в пригороде Владивостока. – Конечно, сейчас на рынке горы южных сухофруктов, из них получаются замечательные компоты и отвары. Однако свои сушеные яблочки – это иное. Регулярное употребление зимой яблочного чая из сушеных плодов дает тот же оздоровительный эффект, что и свежие яблоки летом.

Автор : Надежда БРАЖИНА

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