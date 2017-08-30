Нежный цветок голубого льна распускается всего на один день. Но нет повода печалиться: уникальность этого растения в том, что на его кустиках неустанно появляются новые цветы. Поэтому посадки льна остаются декоративными весь теплый сезон.

И сейчас, в начале сентября, мы не заметили ни намека на увядание. Целое море (а может быть, поле?) небесно-голубых цветков, обласканное теплым солнцем, отзывалось на малейшее дуновение ветерка и от каждого его прикосновения рождало новую волну.

Незабываемым зрелищем хотелось любоваться и любоваться. Свидетелем его мы стали в гостях у Александры Козуровой – без пяти минут ландшафтного дизайнера, начинающего, но уверенного в своих силах питомниковода (питомник декоративных и плодовых культур «СадВлад» расположен в поселке Новом Надеждинского района).

– Чем больше цветущее голубое поле, тем эффектнее, – считает Александра. – Лен быстро разрастается, поэтому выручает, когда нужно заполнить пустоты и проплешины в цветочных композициях или украсить сад целой полянкой в естественном пейзажном стиле, имитируя дикий луг. Органично впишется лен в рокарий, поможет сделать естественный переход в рабатке, возьмет на себя роль монокультуры в бордюре и других элементах ландшафтного дизайна. Этот многолетник можно считать универсальным. Он красиво сочетается в групповых композициях с васильками и ромашками. Своей нежностью лен не испортит ни один цветник, и его много не бывает.

«То ли поле, то ли море – синий лен», «Словно нежными руками, нас обнимет лепестками синий лен», «Он волшебник – синий лен», «На глаза твои похожий синий лен», – вспомнились слова из знаменитой советской песни. Они о другом виде растения, которое выращивается в промышленных масштабах для получения разных видов продукции. Но у декоративного льна, по мнению собеседницы, не менее важная эстетическая миссия. Поэтому его так любят наши дачники и садоводы.