Персиковый сезон продолжается

Продолжаются поездки по краю инициативной группы проекта «Голосуем за персик!», который реализуется владивостокским клубом «Сады ХХI века» (руководитель Александр Гринев) при поддержке ученого агронома сотрудника Приморской опытной плодово-ягодной станции Анатолия Шагиахметова и редакции журнала «Сады и огороды Приморья».

На прошлой неделе активисты побывали в гостях у Генриетты Латушкиной в пригороде Владивостока и Алексея Герасименко на даче в Кипарисово.

И снова их ждало немало открытий. Они увидели плодоношение новых для себя поздних сортов персиков, которые в свое время были завезены из Южной Кореи, узнали об особенностях агротехники, применяемой хозяевами и, конечно же, сняли пробу плодов. Они оказались вкусными, сочными, ароматными.

Самые поздние сорта в сентябре продолжают созревать, и у участников проекта еще не исчерпаны планы по анализу ассортимента персиков, распространенных в крае, и составлению реестра сортов. Итоги летних поездок будут подведены в зимние месяцы.