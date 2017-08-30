А горбушу отобрали у чайки…

Новостная лента
Сентябрь, 06 среда
07:48
Мать братьев Пушкаревых обратилась к Путину
07:48
РИА VladNews - в топ-5 лидеров медиарейтинга Приморья
07:48
УК Фрунзенского района: как приблизить капремонт?
07:25
Гороскоп на 6 сентября
06:21
Расписание магнитных бурь на сентябрь 2017 года
05:29
Стало известно, что именно влияет на сексуальное желание молодых женщин
04:19
Сразу 24 «звезды смерти» приближаются к Земле
03:17
Российские звезды отправились в тур по городам и районам Приморья
02:13
Морской порт Зарубино расшият
01:10
Пожарные Приморья получат новый транспорт
00:12
Важная часть работы по снижению неформальной занятости – информирование работников и работодателей
Сентябрь, 05 вторник
23:19
Во Владивостоке состоится концерты фьюжн-группы Indian Ocean и Хора Турецкого
22:11
Школьники Владивостока пообщались с олимпийскими чемпионами
21:27
Время перекрытия трассы на острове Русский изменилось
20:02
Во Владивостоке состоится открытый кубок по рукопашному бою
19:32
Во Владивостоке на улице Русской специалисты ремонтируют теплотрассу
18:35
Школьникам Владивостока рассказали о Дне солидарности в борьбе с терроризмом
18:08
​Монгольский президент проведет круглый стол на острове Русском
17:57
Ольга Голодец и Анна Попова сделают прививку от гриппа на ВЭФ
17:52
​Россия и Корея обсудили планы на Русском
17:45
Трутнев: Официальной встречи делегаций Южной и Северной Кореи во Владивостоке не запланировано
17:33
Сергей Степашин - об аварийном жилье: «Нас подводят Приморский край и другие»
17:22
В школах Владивостока проходят уроки «Дни мира на Тихом океане»
17:11
​Юстус Франц: Я вижу большое развитие Владивостока Эксклюзив
17:00
Чего боятся приморцы при покупке авто? Эксклюзив
16:48
Страшная авария произошла на трассе в Приморье (18+) Фото
16:36
​Китай доволен работой ТОР и Свободного порта Владивосток
16:23
​Жители Владивостока поддерживают мать братьев Пушкаревых Эксклюзив
16:11
Во Владивостоке пройдёт фестиваль национальных культур
16:01
Минвостокразвития: 60% граждан считают нужным создать «горячую линию» городам по ДФО
15:48
Не все подтопленцы в Приморье получили обещанные выплаты Эксклюзив
15:35
Японские инвесторы заинтересовались ДФО
15:23
В Приморье создадут свой виртуальный Русский музей
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4194 (133) от 06 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Эпопея лейтенанта Рожкова
Татьяна Пушкарева просит президента о справедливом суде для сыновей
ВЭФ распахнул двери в третью часть России
«Меридиан дружбы» зовет на фестиваль
Штилю и шквалам вопреки
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Среда обитания

А горбушу отобрали у чайки…

Что искал на диких островах шеф-повар из Владивостока?

Край земли, нетронутая территория, куда в год добираются не более ста человек, – самый молодой в России национальный парк «Шантарские острова» в Охотоморье – очаровал и покорил участников экспедиции Mamont Cup – 2017, состоявшейся в конце нынешнего лета.

По итогам проекта будут созданы фильмы и репортажи, опубликованы статьи, которые раскроют жителям не только России, но и всего мира красоту и удивительную самобытность Шантарских островов. Не зря ведь основу экспедиции составили известный путешественник и блогер Сергей Доля, шеф-фотограф журнала National Geographic Андрей Каменев, радиоведущая Мари Армас, актер Александр Паль и другие творческие личности.

Члены экспедиции жили в палатках, перемещались между островами на катерах-катамаранах, добывали еду сами. Были среди них и наши земляки, в том числе бренд-шеф одного из ресторанов Владивостока Егор Анисимов. Он-то и поделился с «В» своими впечатлениями.

– Вы авантюрист, Егор? Почему решили принять участие в проекте?

– Просто мне показалось очень интересным такое предложение – подвергнуть себя испытаниям, питаться тем, что сумеешь найти и приготовить. Некоторый опыт у меня уже был, я хорошо знаю флору и фауну Приморья. И, в принципе, могу приготовить еду из подножного корма. Но это касается именно приморской дичи и дикоросов, морепродуктов и рыбы. А вот что растет, бегает, плавает и летает на Шантарских островах, я понятия не имел, тем интереснее было. Особенно интересно стало, когда выяснилось, что охотиться на островах нельзя, поскольку это национальный парк.

– Вы совсем не брали с собой продуктов?

– Только специи: соль, перец, сахар. И доску разделочную любимую, большую такую, ее на бочку или камень положил – вот тебе и стол. Вообще, я ехал в экспедицию как эксперт по продуктам, а повар там предполагался свой. И он даже был. Но, когда с самого начала все у нас пошло немного не так, как предполагалось (когда выяснилось, что продукты «на всякий случай», тушенку например, забыли купить, когда не смог прийти катер с припасами), повар немного растерялся. Пришлось взять дело в свои руки.

– Стали собирать подножный корм?

– Первые несколько дней мы не то чтобы были без еды, но питались очень скромно. Тут надо сказать, что, когда мы собирались в экспедицию, нам говорили: в это время, начало августа, там еще лето, будет жарко, берите купальники. А когда приехали в Оху, чтобы дальше уже катером добираться до Шантар, оказалось, штормит, холодно. В первый день мы 8 часов шли на катере в шторм – волны под 4 метра. Вымокли, устали, все время можно было только сидеть, потому что ветер был такой, что, если встанешь, улетишь.

Наконец, мы пришли. Почти два десятка голодных мужиков и женщин. А из провизии – немного картошки и много лука. В общем, я взялся за дело. Прошелся по берегу, увидел, что полно ламинарии, выброшенной штормом. Да какой – красотища! Сказал народу – все пошли, набрали, принесли. Также я заметил несколько пригодных в пищу растений, думаю, на крайний случай. В общем, на ужин у нас был салат из лука, картошка вареная и нечто вроде теплого салата из ламинарии.

Готовить было непросто. Ламинарию несколько раз промыл, отварил, еще раз промыл, порезал. Салат из лука тоже не прост: порезал пять кило лука, промыл шесть раз, чтобы горечь вышла, дал постоять в воде, затем добавил масло, уксус, соль, перец.

Готовил, кстати, я в одной палатке, а еду носил в другую, самую большую, она стала чем-то вроде кают-компании, вечерами там собирались, обсуждали итоги дня. Так вот, отнес им луковый салат, слышу: стучат ложками, вилками, наяривают. Захожу, спрашиваю: «Вкусно?» – «Ого! – отвечают. – А еще такой сделаешь?» Потом многие вспоминали тот ужин – салат, картошку и ламинарию – как самый вкусный…

– То есть никаких продуктов «энзэ» у вас не было?

– У нас был «энзэ» – хлеб и колбаса, но лишь для переходов от острова к острову. А на суше готовили только из того, что нашли. Были лук, картошка, немного муки. И мои специи.

– Весело вам жилось…

– Да, в первую же ночь ветер несколько палаток унес. И такая погода – штормовая, ветреная, холодная – была все время. Только в самом финале вдруг вышло солнце и мы все, сидя на пляже в ожидании вертолета и не имея возможности пойти в лес (там медведи!), сгорели…

Ежедневно экспедиция перебиралась на новый остров архипелага. И каждый день мы сначала мокли в катерах, а потом старательно обсыхали на суше. Одеты все были одинаково: флисовый костюм, жилетка, куртка, непромокаемый пакет, который все равно промокал, сверху спасательный жилет. Чисто матрас в очках – двигаться толком невозможно.

– Судя по тому, с каким восторгом вы рассказываете, все эти трудности не пугали и вы нашли на Шантарах нечто вдохновляющее?

– Конечно! Это же дикая природа, там нет человеческого фактора, нет автомобилей, да много чего нет. А вода! Вы не представляете, какая там родниковая вода. Меня в буквальном смысле за уши от нее оттаскивали, потому что такой воды я не пил уже очень давно. Настоящая! С каждым глотком все вкуснее.

Как-то наши девушки пошли погулять по берегу и вернулись с горбушей с руку длиной. Где взяли, спрашиваю. А они: у чайки отобрали. Горбушу я пожарил в кляре, отменно получилось. Представляете, как там чайки питаются?

А икра? Свежайшая красная икра. Вот речка, идет рыба на нерест, вот мы, взяли рыбу (она уже вялая идет, ребята ее руками ловили), достали икру и тут же ее посолили. Знаете, кстати, как определить соленость тузлука? Да, картошку бросить. Это мы знаем, у моря живем, а столичные товарищи только рты пооткрывали… Бутерброды с той икрой – просто наслаждение. И фото сделали: тазик икры и половник рядом.

Там я впервые попробовал кунжу. Такая порода красной рыбы, я о ней даже не знал. Эта рыба меня поразила. Она, на мой взгляд, по вкусу стоит рядом с семгой. Мы закоптили ее в шарабане – пальцы можно было съесть!

Водоросли (с нами в экспедиции была биолог, она сказала название, да я забыл), похожие на стебель огурца с корнишонами на нем. Очень вкусные.

А какая там зелень дикорастущая! Это вам не руккола, которая выращивается в теплицах круглый год, это самой землей, солнцем и водой напоенная зелень, такая сочная, такая вкусная, что трудно описать.

Вообще, мы ели только рыбу, морепродукты (даже суп том-ям из краба варили), зелень. И никакого мяса! Охотиться в нацпарке нельзя, так что суровым мясоедам пришлось терпеть.

– А готовили на огне?

– Разумеется. Костер диаметром полметра, вот и готовьте на нем, уменьшайте огонь, увеличивайте, как в рецептах пишут. А индукция от ветра! Но с такими сложностями справляться всегда интересно.

– Экспедиция вдохновила вас?

– Еще бы! Я до сих пор нахожусь под впечатлением. Хочу найти травы, которые попробовал на Шантарах, и внести их в некоторые блюда.

– В вашем ресторане появятся какие-то новые блюда после этой поездки?

– Суп с мидиями и морской капустой, сет «Шантарские острова». А еще я очень хочу отвезти туда, на Шантары, всю свою команду, всю кухню. Чтобы и проверить команду, и сплотить ее. Вот нашу экспедицию составили очень разные, даже незнакомые люди, а в итоге мы стали командой и заботились друг о друге. И еще: с каждым днем там мы становились спокойнее, что ли. Городская нервозность куда-то девалась, и слова «у меня все хорошо» звучали очень часто. Вообще, думать о глупостях времени не было, надо было находить еду, разводить костер, сушить вещи, ставить палатки…

Теперь я мечтаю попасть в экспедицию на Северный полюс! А что? Возьму с собой много сахара, сливок и устрою айс-вечеринки, льда-то там много!

Кстати

Алена Круппа-Анненкова, участница проекта:

– Мы пережили во время экспедиции нечто незабываемое. Утром второго дня проснулись, а в протоке, на берегу которой мы поставили палатки, лежит кит! Зашел ночью с приливом. А выйти не смог. Да, тот самый, про которого, как мы потом узнали и смеялись, центральные СМИ писали, что он застрял в реке «недалеко от Хабаровска». Связи на островах нет, спутниковый телефон был только у Сергея Доли. Кому он только в Москву не звонил, чтобы привлечь внимание к этой беде… Мы очень за кита переживали, а чем помочь? Реально – ничем. Нам московские специалисты советовали поливать ему глаза, чтобы не пересохли, мы помогали местным ученым это делать. И какое было счастье, когда через сутки ночной прилив все же помог киту уйти в океан. Это незабываемо!

    

Автор : Любовь БЕРЧАНСКАЯ

В этом номере:
Эпопея лейтенанта Рожкова
Эпопея лейтенанта Рожкова

Через 72 года потомки танкиста-героя нашли его могилу

Татьяна Пушкарева просит президента о справедливом суде для сыновей
Татьяна Пушкарева просит президента о справедливом суде для сыновей

Мама братьев Пушкаревых обратилась к Владимиру Путину

ВЭФ распахнул двери в третью часть России

ВЭФ демонстрирует международному бизнесу перспективы сотрудничества на территории Дальнего Востока

«Меридиан дружбы» зовет на фестиваль

Во Владивостоке 30 сентября пройдет второй фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы». Местом проведения большого красочного городского праздника станет Спортивная Гавань, сообщает пресс-служба мэрии.

Штилю и шквалам вопреки

Во Владивостоке завершилась юбилейная, отмечающая свое 30-летие регата «Кубок залива Петра Великого – 2017».

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4193

Молотом по городскому имуществу
Посадка была аварийной по плану
«Луч» устроил сенсацию
Спортивный ВЭФ стартовал с корпоративных игр
Помним тех, кто погиб за Победу
Вьетнам и Владивосток связывает дружба, проверенная временем

газета
газета "Владивосток" № 4192

В школы вернули звезды
Свыше полутора тысяч автомобилей во Владивостоке ждут таможенного оформления
Курс на восток
«Сушки» над Русским покажут «кадушки»
Резидент СПВ намерен проводить рыбные аукционы во Владивостоке
Гуд бай, Америка!

газета
газета "Владивосток" № 4191

Знай наших бунтарей, Москва
В «Луче» готовится замена. Главного тренера
Обновленные дворы послужат горожанам долгие годы
Экскурсионные автобусы оставляют выжженные кусты
Мастер-класс посвятили игрушке из Дымковской слободы
Юным горожанам предлагают определиться с творчеством

газета
газета "Владивосток" № 4190

Отступать некуда. За нами - завод
Хурма, пепино и цветы жизни
Жанна д’Арк и ее рыцари
Иван Штыль круче всех в 14 раз
Караваи, на парад!
Да сколько вас, вкусов рамен?