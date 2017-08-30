А горбушу отобрали у чайки…

Что искал на диких островах шеф-повар из Владивостока?

Край земли, нетронутая территория, куда в год добираются не более ста человек, – самый молодой в России национальный парк «Шантарские острова» в Охотоморье – очаровал и покорил участников экспедиции Mamont Cup – 2017, состоявшейся в конце нынешнего лета.

По итогам проекта будут созданы фильмы и репортажи, опубликованы статьи, которые раскроют жителям не только России, но и всего мира красоту и удивительную самобытность Шантарских островов. Не зря ведь основу экспедиции составили известный путешественник и блогер Сергей Доля, шеф-фотограф журнала National Geographic Андрей Каменев, радиоведущая Мари Армас, актер Александр Паль и другие творческие личности.

Члены экспедиции жили в палатках, перемещались между островами на катерах-катамаранах, добывали еду сами. Были среди них и наши земляки, в том числе бренд-шеф одного из ресторанов Владивостока Егор Анисимов. Он-то и поделился с «В» своими впечатлениями.

– Вы авантюрист, Егор? Почему решили принять участие в проекте?

– Просто мне показалось очень интересным такое предложение – подвергнуть себя испытаниям, питаться тем, что сумеешь найти и приготовить. Некоторый опыт у меня уже был, я хорошо знаю флору и фауну Приморья. И, в принципе, могу приготовить еду из подножного корма. Но это касается именно приморской дичи и дикоросов, морепродуктов и рыбы. А вот что растет, бегает, плавает и летает на Шантарских островах, я понятия не имел, тем интереснее было. Особенно интересно стало, когда выяснилось, что охотиться на островах нельзя, поскольку это национальный парк.

– Вы совсем не брали с собой продуктов?

– Только специи: соль, перец, сахар. И доску разделочную любимую, большую такую, ее на бочку или камень положил – вот тебе и стол. Вообще, я ехал в экспедицию как эксперт по продуктам, а повар там предполагался свой. И он даже был. Но, когда с самого начала все у нас пошло немного не так, как предполагалось (когда выяснилось, что продукты «на всякий случай», тушенку например, забыли купить, когда не смог прийти катер с припасами), повар немного растерялся. Пришлось взять дело в свои руки.

– Стали собирать подножный корм?

– Первые несколько дней мы не то чтобы были без еды, но питались очень скромно. Тут надо сказать, что, когда мы собирались в экспедицию, нам говорили: в это время, начало августа, там еще лето, будет жарко, берите купальники. А когда приехали в Оху, чтобы дальше уже катером добираться до Шантар, оказалось, штормит, холодно. В первый день мы 8 часов шли на катере в шторм – волны под 4 метра. Вымокли, устали, все время можно было только сидеть, потому что ветер был такой, что, если встанешь, улетишь.

Наконец, мы пришли. Почти два десятка голодных мужиков и женщин. А из провизии – немного картошки и много лука. В общем, я взялся за дело. Прошелся по берегу, увидел, что полно ламинарии, выброшенной штормом. Да какой – красотища! Сказал народу – все пошли, набрали, принесли. Также я заметил несколько пригодных в пищу растений, думаю, на крайний случай. В общем, на ужин у нас был салат из лука, картошка вареная и нечто вроде теплого салата из ламинарии.

Готовить было непросто. Ламинарию несколько раз промыл, отварил, еще раз промыл, порезал. Салат из лука тоже не прост: порезал пять кило лука, промыл шесть раз, чтобы горечь вышла, дал постоять в воде, затем добавил масло, уксус, соль, перец.

Готовил, кстати, я в одной палатке, а еду носил в другую, самую большую, она стала чем-то вроде кают-компании, вечерами там собирались, обсуждали итоги дня. Так вот, отнес им луковый салат, слышу: стучат ложками, вилками, наяривают. Захожу, спрашиваю: «Вкусно?» – «Ого! – отвечают. – А еще такой сделаешь?» Потом многие вспоминали тот ужин – салат, картошку и ламинарию – как самый вкусный…

– То есть никаких продуктов «энзэ» у вас не было?

– У нас был «энзэ» – хлеб и колбаса, но лишь для переходов от острова к острову. А на суше готовили только из того, что нашли. Были лук, картошка, немного муки. И мои специи.

– Весело вам жилось…

– Да, в первую же ночь ветер несколько палаток унес. И такая погода – штормовая, ветреная, холодная – была все время. Только в самом финале вдруг вышло солнце и мы все, сидя на пляже в ожидании вертолета и не имея возможности пойти в лес (там медведи!), сгорели…

Ежедневно экспедиция перебиралась на новый остров архипелага. И каждый день мы сначала мокли в катерах, а потом старательно обсыхали на суше. Одеты все были одинаково: флисовый костюм, жилетка, куртка, непромокаемый пакет, который все равно промокал, сверху спасательный жилет. Чисто матрас в очках – двигаться толком невозможно.

– Судя по тому, с каким восторгом вы рассказываете, все эти трудности не пугали и вы нашли на Шантарах нечто вдохновляющее?

– Конечно! Это же дикая природа, там нет человеческого фактора, нет автомобилей, да много чего нет. А вода! Вы не представляете, какая там родниковая вода. Меня в буквальном смысле за уши от нее оттаскивали, потому что такой воды я не пил уже очень давно. Настоящая! С каждым глотком все вкуснее.

Как-то наши девушки пошли погулять по берегу и вернулись с горбушей с руку длиной. Где взяли, спрашиваю. А они: у чайки отобрали. Горбушу я пожарил в кляре, отменно получилось. Представляете, как там чайки питаются?

А икра? Свежайшая красная икра. Вот речка, идет рыба на нерест, вот мы, взяли рыбу (она уже вялая идет, ребята ее руками ловили), достали икру и тут же ее посолили. Знаете, кстати, как определить соленость тузлука? Да, картошку бросить. Это мы знаем, у моря живем, а столичные товарищи только рты пооткрывали… Бутерброды с той икрой – просто наслаждение. И фото сделали: тазик икры и половник рядом.

Там я впервые попробовал кунжу. Такая порода красной рыбы, я о ней даже не знал. Эта рыба меня поразила. Она, на мой взгляд, по вкусу стоит рядом с семгой. Мы закоптили ее в шарабане – пальцы можно было съесть!

Водоросли (с нами в экспедиции была биолог, она сказала название, да я забыл), похожие на стебель огурца с корнишонами на нем. Очень вкусные.

А какая там зелень дикорастущая! Это вам не руккола, которая выращивается в теплицах круглый год, это самой землей, солнцем и водой напоенная зелень, такая сочная, такая вкусная, что трудно описать.

Вообще, мы ели только рыбу, морепродукты (даже суп том-ям из краба варили), зелень. И никакого мяса! Охотиться в нацпарке нельзя, так что суровым мясоедам пришлось терпеть.

– А готовили на огне?

– Разумеется. Костер диаметром полметра, вот и готовьте на нем, уменьшайте огонь, увеличивайте, как в рецептах пишут. А индукция от ветра! Но с такими сложностями справляться всегда интересно.

– Экспедиция вдохновила вас?

– Еще бы! Я до сих пор нахожусь под впечатлением. Хочу найти травы, которые попробовал на Шантарах, и внести их в некоторые блюда.

– В вашем ресторане появятся какие-то новые блюда после этой поездки?

– Суп с мидиями и морской капустой, сет «Шантарские острова». А еще я очень хочу отвезти туда, на Шантары, всю свою команду, всю кухню. Чтобы и проверить команду, и сплотить ее. Вот нашу экспедицию составили очень разные, даже незнакомые люди, а в итоге мы стали командой и заботились друг о друге. И еще: с каждым днем там мы становились спокойнее, что ли. Городская нервозность куда-то девалась, и слова «у меня все хорошо» звучали очень часто. Вообще, думать о глупостях времени не было, надо было находить еду, разводить костер, сушить вещи, ставить палатки…

Теперь я мечтаю попасть в экспедицию на Северный полюс! А что? Возьму с собой много сахара, сливок и устрою айс-вечеринки, льда-то там много!

Кстати

Алена Круппа-Анненкова, участница проекта:

– Мы пережили во время экспедиции нечто незабываемое. Утром второго дня проснулись, а в протоке, на берегу которой мы поставили палатки, лежит кит! Зашел ночью с приливом. А выйти не смог. Да, тот самый, про которого, как мы потом узнали и смеялись, центральные СМИ писали, что он застрял в реке «недалеко от Хабаровска». Связи на островах нет, спутниковый телефон был только у Сергея Доли. Кому он только в Москву не звонил, чтобы привлечь внимание к этой беде… Мы очень за кита переживали, а чем помочь? Реально – ничем. Нам московские специалисты советовали поливать ему глаза, чтобы не пересохли, мы помогали местным ученым это делать. И какое было счастье, когда через сутки ночной прилив все же помог киту уйти в океан. Это незабываемо!



