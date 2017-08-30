В сельских клубах – звездопад

Известные российские актеры театра и кино проводят творческие встречи с жителями городов и районов Приморья. Знаменитости совершат кинотуры в каждый из 34 муниципалитетов края в рамках XV Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», уточняет primorsky.ru.

В этом году семь звезд проедут по шести маршрутам, где расскажут о своем творчестве и ответят на вопросы зрителей. Встречи с кумирами назначены в местных Дворцах и Домах культуры, кинотеатрах, сельских клубах, школах, библиотеках, детских школах искусств, военных училищах, колледжах, воинских частях.

Первый маршрут с 4 по 8 сентября представляет Игорь Письменный с творческим вечером «Маленькие этапы большого пути». Актер уже побывал в Кавалеровском, Ольгинском и Тернейском районах. В рамках второго маршрута в села Анучино, Яковлевка, Черниговка, Михайловка и города Арсеньев и Большой Камень путешествует актер Юрий Беляев. Свою музыкальную программу на третьем маршруте представляет звезда сериала «Тайны следствия», известный зрителям по роли майора Винокурова, Сергей Барышев. Встречи пройдут в поселке Шкотово, селах Лазо, Владимиро-Александровском, городах Находке, Партизанске, в ЗАТО Фокино.

С 10 по 14 сентября в рамках четвертого маршрута актер Александр Носик проведет творческий вечер в Домах культуры поселков Кировского, Смоляниново, Лучегорска, селах Веденка и Новопокровка, а также в Дальнереченске. Известный актер Сергей Колесников расскажет «Мою историю» в поселке Новом, Славянке, селе Спасском и городах Спасске-Дальнем, Лесозаводске, Уссурийске. Здесь актер проведет шесть встреч.

По еще одному маршруту отправятся сразу два актера: Евгений Герчаков и Анна Комкина. Вместе они проведут творческий вечер «Вся наша жизнь – игра!» в поселке Пограничном, селах Покровка, Хороль и Камень-Рыболов, городах Уссурийске и Владивостоке.

Вход на звездные творческие вечера бесплатный.