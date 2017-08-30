Ни один лейтенант по дороге не потерялся

Сто процентов выпускников военных вузов 2017 года, получивших распределение на Тихоокеанский флот, прибыли во Владивосток, рапортует пресс-служба ТОФ.

Молодое флотское пополнение – около ста новоиспеченных лейтенантов. Они окончили высшие военно-учебные заведения Министерства обороны РФ в разных городах страны, в том числе и прославленное ТОВВМУ имени адмирала Макарова.

Около половины молодых офицеров – выпускники военно-морских институтов, получившие специальности штурманов, минеров, артиллеристов, ракетчиков, связистов, – назначены на должности плавсостава в корабельных соединениях и частях ТОФ. Остальные офицеры окончили вузы других видов вооруженных сил и родов войск и являются специалистами в области медицинского и тылового обслуживания, ремонта и эксплуатации бронетанковой техники и вооружения, организации военной связи, противовоздушной обороны, защиты государственной тайны, физической подготовки и в других сферах, применимых в военно-морском флоте.

Сейчас большинство прибывших лейтенантов, получивших распределение в воинские части, знакомятся со спецификой прохождения службы в своих коллективах и готовятся сдавать зачеты на допуск к самостоятельному управлению своими подразделениями. По прибытии к месту прохождения службы каждый лейтенант сразу же ставится на все виды довольствия, обеспечивается служебным жильем, а в тех частях, где служебный жилфонд не предусмотрен, – ежемесячной денежной компенсацией за наем жилья. Также в соединениях и частях ТОФ с молодыми офицерами проводятся учебные сборы по адаптации на новых местах службы, ведутся мероприятия по изучению морально-деловых и психологических качеств «новобранцев».

Традиционно в сентябре все молодые офицеры примут участие в организационных сборах, которые пройдут под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца.