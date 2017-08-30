Фильм из Владивостока «Путь к Богу» покажут на «Меридианах Тихого»

Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого», который пройдет в этом году с 9 по 15 сентября, объявил полную программу юбилейного, пятнадцатого форума. На кинофестивале представят более 170 фильмов.

Большинство кинолент будут показаны в России впервые. Среди них в номинации «Сделано во Владивостоке» – документальный 30-минутный фильм «Путь к Богу. Корейские страницы русского православия» (генеральный продюсер, автор сценария Валентин Пак).

Без всякого преувеличения это фильм-открытие. Он повествует об истории распространения православия среди корейского населения на территории современного Приморья с середины 1860-х до революционного 1917 года. О том непростом пути к Богу, который прошли корейцы с православными миссионерами, священниками, русскими истово верующими людьми, с которыми они общались в ежедневных трудах. У истоков стоял святитель Иннокентий (Вениаминов), видный иерарх церкви, первый православный епископ Камчатки, Якутии, Приамурья, Северной Америки, сподвижник генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского. В этом году 8 сентября будет широко отмечаться 220-летие со дня его рождения.

Приглашаем жителей и гостей Владивостока на показ фильма «Путь к Богу. Корейские страницы русского православия», который состоится 14 сентября в 18.15 в кинотеатре «Океан» в зале № 3.

Продажа билетов уже открыта.