В Багдаде все спокойно. Но джинн уже в лампе

Без волшебства не обойдется...

Юбилейный, 85-й сезон Приморский академический театр имени Горького начал с премьеры спектакля… для детей. Много лет новую сказку юные зрители получали к каждому Новому году, а тут – к началу года учебного. Да какую прекрасную сказку – «Волшебная лампа Аладдина»!

Уже 9 сентября задуют жаркие сухие ветры пустыни, взойдет горячее южное солнце, запахнет пряностями и фруктами, закружатся в танце прекрасные девушки Востока, гортанные голоса торговцев заполонят рынок Багдада. На театральной сцене начнется сказка…

Осуществляет постановку, можно сказать уже традиционно, народный артист России Александр Славский – записной сказочник театра.

– Я обожаю сказки, – улыбается Александр Петрович. – Может, с детства остался влюбленным в этот жанр. А может, просто хочу верить в чудеса и дарить эту веру зрителям. И «Волшебную лампу Аладдина» мечтал поставить давно – ведь это чарующий Восток, романтика Шахерезады, тысяча и одной ночи. Это волшебство в чистом виде…

Существует немало пьес, основанных на всем известной сказке, я выбрал вариант драматурга Дмитрия Голубецкого. Конечно, никаких перекличек или конкуренции с известным советским фильмом в спектакле не будет. И уж тем более никаких пересечений с диснеевским мультфильмом! У нас все так, как должно быть: Аладдин, принцесса Будур, султан, джинн, лампа, любовь, добро и зло. Мы создаем волшебную сказку и очень постараемся, чтобы чудес на сцене было много. Но главное, мы говорим с юным зрителем о том, что любовь – самое важное в жизни, что за деньги ее не купишь, как бы ни старался. И о том, что зло, пусть даже очень коварное и хитрое, всегда будет побеждено добротой и честностью.

В спектакле играют и молодые актеры – Максим Вахрушев (Аладдин), Александра Аубекерова (Будур), и среднее поколение – Михаил Марченко (султан), Борис Белебезьев (Звездочет), Леонид Смагин (джинн), и мэтры – Владимир Сергияков (визирь), Наталья Музыковская (мать Аладдина). А в массовых сценах со страстными танцовщицами и темпераментными восточными торговцами занято едва ли не полтруппы. Очень музыкальный, пряный, яркий получается спектакль.

Художник по костюмам и сценограф Владимир Колтунов постарался воссоздать все знаковые приметы Востока. И пески пустыни, и минареты с дворцами, блестящие, как новогодние хлопушки, и таинственные восточные ночи, и громогласные арабские рынки с горами фруктов на тележках – все будет в этой сказке.

– Наш театр отличается тем, что мы всегда ставили и будем ставить детские спектакли так же зрелищно и красиво, как и взрослые. И даже лучше, – объясняет режиссер. – Возможно, я уже говорил это, но готов повторять еще и еще: когда работаешь для детей, нельзя фальшивить, ведь юный зритель сразу это почувствует. Я требую от актеров выкладываться на все сто и очень продуманно работать с текстом, ставить нужные акценты, чтобы дети с первых минут спектакля окунулись в его атмосферу и остались там до финала. И только тогда, когда дети, не отвлекаясь, будут зачарованно смотреть на сцену, спектакль станет интересным и для пришедших с ними взрослых…

Обязательно влюбятся друг в друга бедняк-водонос Аладдин и прекрасная царевна Будур, обязательно встанут на их пути страшные препятствия и коварные злодеи. Но можно не сомневаться: влюбленные пройдут через все преграды, чтобы стать в конце самой счастливой парой. И да поможет им сидящий до поры до времени в лампе джинн!