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Прекрасное, помноженное на два

Второй сезон просветительского клуба «Музыкальный вернисаж» открывается в Приморской картинной галерее 14 сентября.

Ведущий проекта Александр Вовненко соединил в нем два вида искусства – музыку и живопись, а также придумал клубный формат, который позволяет свободно обмениваться мнениями, задавать вопросы, спорить. Ведь клуб – это радость познания и общения с близкими по духу людьми.

– Просветительские программы следует делать интерактивными, синтетическими, разноплановыми, – уверен Александр Вовненко. – Наш проект органично соединяет музыку и живопись – как будто совершенно разные, но на самом деле очень близкие сферы.

Весенние встречи в клубе были посвящены европейскому искусству. Эпоху барокко представляли музыка Вивальди и живопись мастеров венецианской школы, классицизм – симфонии и сонаты Бетховена и полотна Жака-Луи Давида. Завершило сезон занятие, посвященное художникам-импрессионистам и композитору Клоду Дебюсси. В новом сезоне «Музыкальный вернисаж» откроет зрителям красоту и богатство российской живописи и музыки.

14 и 17 сентября в клубе расскажут об иконописи и духовной музыке. Этот огромный пласт нашей культуры, знакомый каждому, кто посещает храм и богослужения, таит в себе множество символов и смыслов. Их понимание позволяет прочувствовать богатый духовный мир русской иконописи и познать глубины ее содержания. Один из ведущих художников начала XX века Анри Матисс после знакомства с иконами заявил: «Последние десять лет моей жизни я искал то, что русские художники открыли еще в XIV веке. Иконы – интереснейший образец живописи! Это гениальная простота и невероятная ясность. Русские даже не подозревают, какими богатствами они обладают».

В октябре почитатели искусств познакомятся с песнями и маршами времен Петра I и живописью XVIII века. Это эпоха перемен и реформ не только в политике и экономике, но и в культуре – влияния западноевропейской музыки, появления в России новых жанров. Картины этого периода широко представлены в Приморской галерее. Каждая из них имеет уникальную историю создания и экспонирования, порой похожую на детектив или остросюжетный приключенческий роман.

В ноябре на встрече «Шестидесятники XIX века» члены клуба попытаются разгадать закономерность динамичного развития отечественной культуры во второй половине позапрошлого столетия и познакомятся с работами ярчайших представителей русской музыкальной и художественной школы. Два творческих объединения – «Могучая кучка» и передвижники – воплотили в искусстве русскую национальную идею.

В преддверии католического Рождества в галерее прозвучат «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского. Музыка, созданная композитором под впечатлением от посещения посмертной выставки его друга художника Виктора Гартмана, прославила их обоих. Именно такая взаимосвязь изобразительного и музыкального искусства и лежит в основе концепции клуба «Музыкальный вернисаж».

Автор : Отдел новостей «В»

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