Лес, ночь, зима, Есенин…

Как послание из Тибета помогает семье владивостокцев справляться с житейскими трудностями

Редакционная почта «В» ежедневно пополняется посланиями читателей. О чем нам пишут? О проблемах, тревогах, надеждах и чаяниях. Каждое письмо индивидуально. Одни дают старт серьезным расследованиям и материалам, другие – почву для размышлений. Но все они мотивируют нас становиться лучше и быть внимательными к мелочам. Сегодня в обзоре «В» два трогательных письма.

Жизнь была наполнена смыслом

Есть письма оптимистичные, буквально заряжающие положительной энергией. Письмо нашей читательницы из Владивостока Тамары Склянчук как раз из таких. Оно наполнено житейской мудростью и позитивом, которыми мы хотим поделиться со всеми другими читателями. Не все ведь знают, как прожить с супругом 60 лет и сохранить любовь, нежность, доброту друг к другу.

«Уходит 2017-й – год 60-летия нашей свадьбы с Григорием Васильевичем. Мужем и женой мы стали 1 мая 1957-го, – рассказывает Тамара Владимировна. – Я тогда второй год работала учителем и директором в недавно открывшейся школе-семилетке в селе Виноградовка Анучинского района. А Гриша сразу после армии был направлен радистом в наше село и на лесоучасток Ильмаковка. Как он появился, сразу уютнее стало жить: на все село заиграло и заговорило радио, наша связь со всем остальным светом.

Молодежи в селе было много. Трудились в передовом колхозе. Вечера проводили в клубе, на танцах и в кино. Дружили, влюблялись – жизнь была наполнена смыслом.

Была у нас в клубе и самодеятельность. Пели песни, ставили небольшие спектакли.

В 1957 году в Москве проходил Всемирный фестиваль молодежи, подтолкнувший и нас к культурным подвигам. Подготовив концерт самодеятельности, мы поехали с выступлением на лесоучасток «Веселый». Представьте: февраль, снега много, ехать 25 км. Лесорубы с семьями встретили артистов очень хорошо. Был потрясающий успех. До часу ночи продолжались танцы.

Затем мы поехали домой. Но не доехали до Виноградовки четыре километра: мотор в машине заглох. И мы по глубокому снегу двинулись пешком через лес. Ночь была морозная. Темное небо усыпано звездами. На душе было прекрасно. Вся молодежь шла парочками. Я шла с Гришей. Он читал стихи Есенина, рассказывал о созвездиях, о своей службе на Сахалине. Добрались до села лишь к утру.

Наш труд был оценен. Администрация Анучинского района наградила нас почетными грамотами. Вспоминаю этот период жизни, знакомых, друзей с теплотой.

Жила я на съемной квартире у бабушки Марины – очень позитивной и примечательной старушки. Ее муж в годы партизанского движения в Приморье встречался с Сергеем Лазо. В 1957-м приезжала в Виноградовку дочь Лазо, разыскала бабу Марину, расспрашивала ее об отце, о том времени.

А 1 мая мы с Гришей поженились. Все было скромно, но при этом с размахом. Нас поздравили близкие и друзья. Были и председатель колхоза с супругой, поднесли нам каравай, накрытый вышитым рушником. Секретарь сельсовета подарила занавески, расшитые цветами. Во время свадьбы мы, жених с невестой, сидели на широкой деревянной лавке. В общем, веселье было по тем временам скромное.

И стали мы жить-поживать в щитовом доме на лесоучастке Ильмаковка. Речка была полна рыбы. Каждый день на столе – таймень, хариус, ленок. Кругом тайга с уникальными растениями и цветами. Муж в свободное время охотился. Ни в чем не нуждались.

Как родился второй сын, поменяли место жительства. За время замужества я окончила заочно университет, Гриша во всем мне помогал, и за детьми смотреть тоже. Старший сын Сережа – моряк дальнего плавания, побывал на всех континентах, даже у берегов Антарктиды. Мы очень им гордимся.

Я географ, экскурсовод, путешественник. И дети мои всюду ходили и ездили со мною. Я проработала в школах края и Владивостока 55 лет. А вместе с мужем наш общий трудовой стаж – 110 лет.

Рационализатор, победитель соцсоревнований – вот так оценивали труд моего мужа на Липовецкой угольной шахте, где он трудился начальником связи подземных и поверхностных коммуникаций.

В последние годы я работала в Приморском краевом центре туризма и экскурсий на базе школы № 23. На пенсию ушла в 77 лет, в 2010-м. Вспоминаю чудесных коллег, интересные встречи, походы, экскурсии с учениками-туристами. Люблю очень Приморье, люблю Владивосток – неповторимый город с самыми позитивными жителями. Я много ездила по стране и союзным республикам, но лучшего места, чем Приморье и его столица, нет.

Мы с мужем не венчаны, но стараемся жить по Божьим заповедям, в радости и горе. Случилось горе – ушел из жизни младший сын. Но надо жить дальше, не отчаиваться. Потом заболел муж. И опять же – жизнь продолжается, несмотря ни на что.

«Научился ли ты радоваться препятствиям?» – такие слова встречают изможденных путников на скале у горного храма в Тибете. Мы с Гришей преодолеваем препятствия вместе 60 лет».

Стараемся быть интереснее

Письмо читательницы Ольги Николаевны нам особенно приятно цитировать – уж больно добрые слова в адрес «В» в нем сказаны.

«Уважаемая редакция, – пишет Ольга Николаевна. – Четыре года я живу во Владивостоке, и все это время выписываю вашу газету. Она, по моему мнению, стала еще более интересной, красочной и полезной. Одна только рубрика «Управдом» чего стоит! И интереснейшие статьи, освещающие культурные мероприятия. Благодаря им я, например, увидела уникальную выставку кукол, представленных в здании Морского вокзала.

Читаю с интересом рубрику «Лично о публичном». Еще мне очень нравятся всевозможные конкурсы, затрагивающие очень дорогие воспоминания не только людей в возрасте, но и их детей, внуков.

Огромное спасибо всему вашему талантливому коллективу и отдельно Любови Берчанской, статьи которой я с нетерпением жду в каждом номере газеты. Успехов и новых идей!»

Спасибо вам, дорогие читатели, за внимание и добрые слова. К сожалению, газетные страницы не позволяют публиковать все ваши послания полностью. Но, уверяем вас, каждое прочитывается от первой до последней строки. Поэтому пишите нам письма, мы очень ждем.