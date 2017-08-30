А давайте забудем о возрасте!

Акция «Владивосток исполняет «осенние мечты» продолжается

Напомним: в преддверии Дня пожилого человека, который в России отмечается 1 октября, мы предложили вам, дорогие читатели, поделиться своей житейской мудростью – той самой, которая приходит только с годами и собственным опытом.

Это молодые думают, что их сегодняшняя жизнь – что-то новое, чего у их бабушек и дедушек не было: не так они любили, не так страдали, не так отдыхали, учились, работали. А на самом деле законы жизни остались теми же – любовь и измены, радость и печаль, взлеты и падения… Но большое преимущество прожитых лет – это то, что ты смотришь на молодых и понимаешь: ты знаешь, чем может закончиться та или иная ситуация, что за черной полосой обязательно будет белая. И именно вы можете уберечь своих внуков и правнуков от ошибок, которые порой очень дорого стоят.

Например, подскажите молодым, как выбрать себе жену или мужа, на что надо обратить внимание, чтобы дальнейшая семейная жизнь была счастливой и радостной. Как сохранить любовь и уважение к супругу на долгие годы и так далее…

А еще мы просили вас поделиться своими мечтами и даже пообещали, что некоторые из них поможем воплотить в жизнь. Увы, письма, что мы уже получили, никаких советов не содержали, а те «осенние мечты», что в них описаны, окрашены скорее в грустные тона.

Так, Таисия Скоробогатова прикована к постели уже несколько лет и мечтает (хотя и понимает всю несбыточность этой мечты) встать на ноги и ходить самостоятельно хотя бы по квартире. «Все новости и перемены в городе я узнаю из вашей газеты, – пишет она, – и мне приятно ее читать».

Спасибо за добрые слова, уважаемая Таисия Тимофеевна, и пусть у вас все будет хорошо…

А жительница Владивостока Людмила Жукова мечтает о… снижении коммунальных тарифов. Мы понимаем, что этот вопрос актуален для пенсионеров, уважаемая Людмила Митрофановна, но наша акция немного о другом…

Уважаемые наши читатели благородного возраста! Мы верим, что, несмотря на прожитые годы, вы не потеряли интереса к жизни и что тариф на ОДН – не единственное, что для вас по-настоящему важно.

Знаете, как бывает: может, вы даже себе не признавались, но очень хотелось прокатиться на крутом байке, или чтобы вам преподнесли огромный букет роз, да не просто так, а, допустим, через окно на вашем пятом этаже, или сводить подругу жизни в дорогой ресторан, или научиться исполнять танец живота, познакомиться с артистом, побывать в мастерской художника… Да мало ли о чем мечтается в этой жизни, полной забот и хлопот. Так давайте хоть ненадолго станем юными и дерзкими.

И возможно (возможно!) «В» сумеет исполнить чью-то мечту.

Ждем ваших писем с советами и мечтами (только вместе) по адресу: 690014, Владивосток, Народный проспект, 13, газета «Владивосток», акция «В».