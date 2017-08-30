Штилю и шквалам вопреки

Во Владивостоке завершилась юбилейная, отмечающая свое 30-летие регата «Кубок залива Петра Великого – 2017».

Более 300 яхтсменов со всей России приняли участие в именитых соревнованиях. Чемпионом России в четвертый раз стала яхта «Артист» из Находки, а кубок за абсолютный зачет среди больших яхт достался яхте «Кураж» из Владивостока, сообщила пресс-служба яхт-клуба «Семь футов».

Гонки продолжались в течение недели, с 26 августа по 2 сентября. Все эти дни яхтсмены боролись с погодой: почти все этапы регаты прошли при очень слабых и переменных ветрах, однако случались и внезапные шквалы.

В свой юбилей регата изменила формат: количество гонок увеличилось, поменялись дистанции коротких (у берегов Владивостока) стартов. Традиционные три длинные гонки – от 60 до 160 миль (Владивосток – Находка – Владивосток, Владивосток – бухта Троицы – Владивосток и гонка вокруг островов в Хасанском районе) менять не планировалось. Но гонка «Залив Восток» протяженностью около 160 миль отметилась шквалистой ночью. Первую половину дистанции до залива Восток яхты шли спокойно, а вот ночью, на пути во Владивосток, столкнулись с ветровыми капризами. Шквалы до 30 узлов налетали на несколько минут, затем сменялись безветрием. В этой гонке несколько яхт повредили матчасть – у кого-то рвались веревки, у кого-то от напряжения лопались железные скобы.

На следующий день яхтсменам вновь предстояло выйти в море на гонку «Амурский залив» вокруг островов Приморского края. Пожалуй, впервые с начала регаты оправдался ветровой прогноз – яхтсменам не пришлось ждать, пока появится устойчивый ветер. Стабильный ветер позволил флоту двигаться очень быстро.

А вот прогноз погоды на следующий день заставил оргкомитет принять хоть и сложное, но необходимое решение – о сокращении дистанции гонки «Мыс Гамова». Длина гонки 120 миль, и практически всегда именно на эту дистанцию выпадают самые неприятные прогнозы погоды. Так произошло и в юбилейный год: слабый и нестабильный ветер заставил судей уменьшить протяженность гонки. Но даже укороченный вариант дистанции многим гонщикам достался с трудом.

– Я во Владивостоке впервые, акватория потрясающая, регата сложная, – рассказал после завершения гонок Александр Лопатко, член сборного экипажа Красноярска, Санкт-Петербурга и Бразилии. – Я бывал и на зарубежных регатах, и на российских, и это, наверное, самая интересная, самая многочисленная и по количеству дней, и по протяженности дистанций регата. Поражает, как во Владивостоке все вместе пересекается: и погода с резкими перепадами от жары к холоду, от штиля к шквалам, и расстояния на воде. Ночи очень темные, не видно, куда идти. Через Атлантику было легче переходить, чем пройти все гонки кубка. Но желание еще приехать есть, с удовольствием бы приняли участие еще раз.