РИА VladNews – в топ-5 лидеров медиарейтинга Приморья

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг СМИ Приморского края за II квартал 2017 года. РИА VladNews вошло в пятерку лидеров медиарейтинга наряду с РИА PrimaMedia и «Восток-Медиа», «Дейта» и интернет-ресурсом Vl.ru.
Основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости (ИЦ) – интегральный медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Период исследования: 1 апреля – 30 июня 2017 года.
Ежемесячное количество просмотров сайта РИА VladNews – более 1600000, уникальных посетителей – 500000 в месяц. Материалы агентства размещаются в топе крупнейших поисковых порталов в России – «Яндекс.Новости», Новости Google, News.mail.ru, а также на главной странице основного портала новостей в Приморье – primorye.ru.
Автор : Отдел новостей «В»
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