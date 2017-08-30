«Меридиан дружбы» зовет на фестиваль

Во Владивостоке 30 сентября пройдет второй фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы». Местом проведения большого красочного городского праздника станет Спортивная Гавань, сообщает пресс-служба мэрии.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, гостей фестиваля ждет яркая и красочная концертно-развлекательная программа, кухни различных народов, спортивные состязания, декоративно-прикладное творчество и множество других приятных сюрпризов.

«Это будет яркий, колоритный и веселый праздник, где каждый желающий сможет познакомиться с культурой, традициями и национальной кухней народов, проживающих в нашем городе», – подчеркнула Ольга Михалева, начальник отдела по развитию общественного партнерства администрации города.

В праздновании примут участие русские, белорусы, украинцы, татары, башкиры, корейцы и представители других национальностей, проживающих во Владивостоке.

Фестиваль национальных культур пройдет на верхней площадке и в амфитеатре Спортивной Гавани с 12 до 17 часов.