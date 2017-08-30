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Школьник из Приморья стал «элитой России»

На международном турнире силачей он завоевал Кубок мира

Александр Котлярский, 15-летний школьник из поселка Давыдовка Надеждинского района, становился героем репортажей «В» уже дважды (см. номера за 22 марта и 9 августа сего года). А все потому, что этот юный силач не устает удивлять нас своими феноменальными спортивными способностями и все новыми успехами, которые составляют гордость Приморского края. Повод еще раз рассказать об этом удивительном и, заметим, скромном парне – очередная победа: недавно Котлярский стал обладателем Кубка мира в жиме штанги лежа и народном жиме. 

Сильнее всех

Напомним коротко историю его достижений. При весе 73 кг и росте 170 см Саша без экипировки лежа выжал штангу весом 145 кг. Это на 10 кг больше норматива мастера спорта (для мужчин) по классификации Международной федерации пауэрлифтинга. В апреле 2017 года Александр Котлярский выполнил норматив мастера спорта и выиграл первенство Дальнего Востока, выжав штангу весом 140 кг и тем самым установив рекорд региона. А на открытом чемпионате Азии по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге и народному жиму, состоявшемся 21–23 июля в Благовещенске, юный тяжелоатлет из Приморья установил мировой рекорд в своей возрастной и весовой категории: выжал штангу весом 150 кг!

И вот новый рекорд. На этот раз на Кубке мира по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге и народному жиму, который проходил с 9 по 13 августа в Курске, за 10 тысяч километров от Владивостока.

Допинг – не наш метод

В Курске Сашу Котлярского и его тренера Сергея Шишкова встречал председатель регионального отделения ДОСААФ России Александр Ряполов. Это была большая честь для наших земляков. Александр Иванович опекал их все дни, что они провели в Курске.

В Кубке мира участвовал 531 сильнейший атлет из 17 стран. В первый день соревнований Котлярский повторил свой мировой рекорд, который установил на открытом чемпионате Азии, – выжал штангу весом в 150 кг. И все! По словам тренера, «выше у него не пошло». Очевидно, сказался многочасовой перелет плюс путешествие по железной дороге из столицы в Курск. К тому же жара в городе была под 30 градусов. И хотя новый рекорд Саша не установил, все равно занял первое место в классическом жиме в своей весовой категории.

Зато отличился наш богатырь в народном жиме. Это когда спортсмен лежа выжимает штангу, равную своему весу. Кто больше всех «сам себя» поднимет, тот и чемпион. Мастер спорта должен выжать штангу 35 раз, мастер спорта международного класса – 40 раз, элита (есть такая классификация в этом виде спорта) – 43 раза. Саша выжал штангу 48 раз! Повторить это достижение на помосте Кубка мира не смог никто.

В Приморье, к слову, только один человек имеет статус «элита России» в жиме штанги лежа – знаменитый владивостокский спортсмен Василий Федяев. Но ему уже за 30, а Александру Котлярскому только 15. Но теперь и он вошел в состав «элиты России».

– Когда судья объявил, что Саша выжал штангу 48 раз, весь зал был потрясен. К нему побежали спортсмены, зрители, стали жать руки, поздравлять. А судьи отправили парня… на допинг-контроль. Не поверили, что такой рекорд можно установить просто так, с помощью физической силы и воли к победе. Никакого допинга у него, естественно, не нашли. Мы этим не балуемся. Потом было награждение, Саше вручили кубок, и, когда заиграл гимн России, у меня по коже аж мурашки побежали, – признается Сергей Шишков.

У чемпиона двоек не бывает

Домой Александр Котлярский вернулся мировым рекордсменом и обладателем Кубка мира в классическом и народном жиме в своей весовой категории. В аэропорту Кневичи его встречали как настоящего героя, с флагом России, воздушными шарами, цветами и мягкими игрушками. Среди встречающих были представители администрации Надеждинского района, общественных организаций, директор школы, где Саша учится, и, конечно же, друзья-товарищи. От их восторженных криков содрогалось здание аэровокзала. Подросток признается, что такой шумной встречи не ожидал и был весьма смущен…

После недельного отдыха Александр возобновил тренировки. В ближайших планах юного спортсмена – завоевать золото на открытом кубке России по силовым видам спорта, который состоится через месяц в Хабаровске.

Не станем загадывать, как все сложится. Но, судя по тому, что сила и воля к победе у 15-летнего богатыря – дай бог каждому, все у него получится. К тому же от Владивостока до Хабаровска только ночь на поезде, никакой смены часовых поясов и сопутствующего стресса. Остается пожелать парню новых спортивных достижений. И успехов в учебе. Саша нынче пошел в 10-й класс.

  

Автор : Сергей КОЖИН

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