Прапорщик Комаров памятник заслужил

Хотя до сих пор точно неизвестно, как выглядел первый строитель Владивостока

Бюст прапорщика Николая Комарова, который во главе группы солдат высадился с транспорта «Манджур» и основал на берегу Золотого Рога военный пост, будет установлен благодарными жителями Владивостока.

Инициативная группа горожан, в которую вошли участники ТСЖ «Комарова, 18» и работники «Приморского кондитера», обратилась в администрацию приморской столицы с предложением установить памятник Николаю Васильевичу Комарову на улице, носящей его имя.

– Мы направили обращение не только в администрацию города, но и краевым властям, – уточнил Владимир Зорин, председатель правления ТСЖ. – И получили отовсюду положительный ответ. Поэтому мы вновь собрались, чтобы обменяться мнениями о месте установки памятника.

Изначально инициативные граждане предлагали установить бюст прапорщика в сквере Почетных граждан города, примыкающем к улице Прапорщика Комарова. Однако, рассмотрев это предложение, члены Совета по культуре при администрации Владивостока отметили, что в сквере расположена завершенная тематическая композиция – стена Почетных граждан, при этом размеры сквера не позволяют устанавливать здесь другие скульптуры. Поэтому совет предложил рассмотреть несколько альтернативных мест. Например, территорию Приморского политехнического колледжа, расположенного на ул. Прапорщика Комарова, 4, или один из дворов на этой же улице.

– Вряд ли целесообразно устанавливать памятник во дворе – он же не будет никому виден, да и туристам до него добираться будет неудобно, – считает активистка Валентина Воронова.

Второе предложение – поставить памятник на Корабельной набережной, в том месте, где и высадилась 157 лет назад команда Николая Комарова, несмотря на всю его обоснованность, было отвергнуто раньше. Как пояснил советник главы города Анатолий Мельник, Корабельная набережная уже перенасыщена самыми разными объектами.

– Мы решили, что не нужно привязываться к улице Прапорщика Комарова, можно найти другое достойное общественно значимое место в нашем городе. А дальше вместе с администрацией Владивостока будем реализовывать эту идею, – подытожил Владимир Зорин.

Напомним, что это уже не первая попытка установить во Владивостоке памятник прапорщику Комарову. В 2012 году городской думой было отклонено аналогичное предложение, выдвинутое командующим войсками Восточного военного округа адмиралом Константином Сиденко. Одной из причин для отказа тогда послужило обилие памятных мест, посвященных Комарову. В городе уже есть улица, остановка транспорта и гора, названные в его честь. И вот сейчас, похоже, дело все же сдвинулось с мертвой точки.