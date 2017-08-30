Прапорщик Комаров памятник заслужил

Новостная лента
Сентябрь, 06 среда
07:47
Мать братьев Пушкаревых обратилась к Путину
07:47
РИА VladNews - в топ-5 лидеров медиарейтинга Приморья
07:47
УК Фрунзенского района: как приблизить капремонт?
07:25
Гороскоп на 6 сентября
06:21
Расписание магнитных бурь на сентябрь 2017 года
05:29
Стало известно, что именно влияет на сексуальное желание молодых женщин
04:19
Сразу 24 «звезды смерти» приближаются к Земле
03:17
Российские звезды отправились в тур по городам и районам Приморья
02:13
Морской порт Зарубино расшият
01:10
Пожарные Приморья получат новый транспорт
00:12
Важная часть работы по снижению неформальной занятости – информирование работников и работодателей
Сентябрь, 05 вторник
23:19
Во Владивостоке состоится концерты фьюжн-группы Indian Ocean и Хора Турецкого
22:11
Школьники Владивостока пообщались с олимпийскими чемпионами
21:27
Время перекрытия трассы на острове Русский изменилось
20:02
Во Владивостоке состоится открытый кубок по рукопашному бою
19:32
Во Владивостоке на улице Русской специалисты ремонтируют теплотрассу
18:35
Школьникам Владивостока рассказали о Дне солидарности в борьбе с терроризмом
18:08
​Монгольский президент проведет круглый стол на острове Русском
17:57
Ольга Голодец и Анна Попова сделают прививку от гриппа на ВЭФ
17:52
​Россия и Корея обсудили планы на Русском
17:45
Трутнев: Официальной встречи делегаций Южной и Северной Кореи во Владивостоке не запланировано
17:33
Сергей Степашин - об аварийном жилье: «Нас подводят Приморский край и другие»
17:22
В школах Владивостока проходят уроки «Дни мира на Тихом океане»
17:11
​Юстус Франц: Я вижу большое развитие Владивостока Эксклюзив
17:00
Чего боятся приморцы при покупке авто? Эксклюзив
16:48
Страшная авария произошла на трассе в Приморье (18+) Фото
16:36
​Китай доволен работой ТОР и Свободного порта Владивосток
16:23
​Жители Владивостока поддерживают мать братьев Пушкаревых Эксклюзив
16:11
Во Владивостоке пройдёт фестиваль национальных культур
16:01
Минвостокразвития: 60% граждан считают нужным создать «горячую линию» городам по ДФО
15:48
Не все подтопленцы в Приморье получили обещанные выплаты Эксклюзив
15:35
Японские инвесторы заинтересовались ДФО
15:23
В Приморье создадут свой виртуальный Русский музей
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4194 (133) от 06 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Эпопея лейтенанта Рожкова
Татьяна Пушкарева просит президента о справедливом суде для сыновей
ВЭФ распахнул двери в третью часть России
«Меридиан дружбы» зовет на фестиваль
Штилю и шквалам вопреки
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Наши люди

Прапорщик Комаров памятник заслужил

Хотя до сих пор точно неизвестно, как выглядел первый строитель Владивостока

Бюст прапорщика Николая Комарова, который во главе группы солдат высадился с транспорта «Манджур» и основал на берегу Золотого Рога военный пост, будет установлен благодарными жителями Владивостока.

Инициативная группа горожан, в которую вошли участники ТСЖ «Комарова, 18» и работники «Приморского кондитера», обратилась в администрацию приморской столицы с предложением установить памятник Николаю Васильевичу Комарову на улице, носящей его имя.

– Мы направили обращение не только в администрацию города, но и краевым властям, – уточнил Владимир Зорин, председатель правления ТСЖ. – И получили отовсюду положительный ответ. Поэтому мы вновь собрались, чтобы обменяться мнениями о месте установки памятника.

Изначально инициативные граждане предлагали установить бюст прапорщика в сквере Почетных граждан города, примыкающем к улице Прапорщика Комарова. Однако, рассмотрев это предложение, члены Совета по культуре при администрации Владивостока отметили, что в сквере расположена завершенная тематическая композиция – стена Почетных граждан, при этом размеры сквера не позволяют устанавливать здесь другие скульптуры. Поэтому совет предложил рассмотреть несколько альтернативных мест. Например, территорию Приморского политехнического колледжа, расположенного на ул. Прапорщика Комарова, 4, или один из дворов на этой же улице.

– Вряд ли целесообразно устанавливать памятник во дворе – он же не будет никому виден, да и туристам до него добираться будет неудобно, – считает активистка Валентина Воронова.

Второе предложение – поставить памятник на Корабельной набережной, в том месте, где и высадилась 157 лет назад команда Николая Комарова, несмотря на всю его обоснованность, было отвергнуто раньше. Как пояснил советник главы города Анатолий Мельник, Корабельная набережная уже перенасыщена самыми разными объектами.

– Мы решили, что не нужно привязываться к улице Прапорщика Комарова, можно найти другое достойное общественно значимое место в нашем городе. А дальше вместе с администрацией Владивостока будем реализовывать эту идею, – подытожил Владимир Зорин.

Напомним, что это уже не первая попытка установить во Владивостоке памятник прапорщику Комарову. В 2012 году городской думой было отклонено аналогичное предложение, выдвинутое командующим войсками Восточного военного округа адмиралом Константином Сиденко. Одной из причин для отказа тогда послужило обилие памятных мест, посвященных Комарову. В городе уже есть улица, остановка транспорта и гора, названные в его честь. И вот сейчас, похоже, дело все же сдвинулось с мертвой точки.

Автор : Вадим КОЧУГОВ

В этом номере:
Эпопея лейтенанта Рожкова
Эпопея лейтенанта Рожкова

Через 72 года потомки танкиста-героя нашли его могилу

Татьяна Пушкарева просит президента о справедливом суде для сыновей
Татьяна Пушкарева просит президента о справедливом суде для сыновей

Мама братьев Пушкаревых обратилась к Владимиру Путину

ВЭФ распахнул двери в третью часть России

ВЭФ демонстрирует международному бизнесу перспективы сотрудничества на территории Дальнего Востока

«Меридиан дружбы» зовет на фестиваль

Во Владивостоке 30 сентября пройдет второй фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы». Местом проведения большого красочного городского праздника станет Спортивная Гавань, сообщает пресс-служба мэрии.

Штилю и шквалам вопреки

Во Владивостоке завершилась юбилейная, отмечающая свое 30-летие регата «Кубок залива Петра Великого – 2017».

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4193

Молотом по городскому имуществу
Посадка была аварийной по плану
«Луч» устроил сенсацию
Спортивный ВЭФ стартовал с корпоративных игр
Помним тех, кто погиб за Победу
Вьетнам и Владивосток связывает дружба, проверенная временем

газета
газета "Владивосток" № 4192

В школы вернули звезды
Свыше полутора тысяч автомобилей во Владивостоке ждут таможенного оформления
Курс на восток
«Сушки» над Русским покажут «кадушки»
Резидент СПВ намерен проводить рыбные аукционы во Владивостоке
Гуд бай, Америка!

газета
газета "Владивосток" № 4191

Знай наших бунтарей, Москва
В «Луче» готовится замена. Главного тренера
Обновленные дворы послужат горожанам долгие годы
Экскурсионные автобусы оставляют выжженные кусты
Мастер-класс посвятили игрушке из Дымковской слободы
Юным горожанам предлагают определиться с творчеством

газета
газета "Владивосток" № 4190

Отступать некуда. За нами - завод
Хурма, пепино и цветы жизни
Жанна д’Арк и ее рыцари
Иван Штыль круче всех в 14 раз
Караваи, на парад!
Да сколько вас, вкусов рамен?