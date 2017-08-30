ВЭФ распахнул двери в третью часть России

ВЭФ демонстрирует международному бизнесу перспективы сотрудничества на территории Дальнего Востока

Сегодня во Владивостоке торжественно открылся третий Восточный экономический форум. Старт ежегодной международной встрече политиков и бизнесменов со всего мира на острове Русском дал вице-премьер и полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

На церемонии открытия форума в кампусе ДВФУ протоколом запланированы выступления министра иностранных дел Индии Сушмы Сварадж, члена политбюро, секретаря Центрального комитета, заведующего отделом ЦК Коммунистической партии Вьетнама по экономическим вопросам Нгуена Ван Бина и заместителя премьер-министра, министра стратегии и финансов Республики Корея Ким Дон Юна.

…А также герцогство Люксембург

Для участия в ВЭФ прибыли делегации нескольких десятков стран и ведущих международных организаций и торговых союзов. В их числе не только государства Азиатско-Тихоокеанского региона, но и представители G-20 (крупнейших национальных экономик мира). В их числе Китай, Япония, Австралия, Канада, США, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Франция, Италия.

Некоторые страны буквально запрыгивали в уходящий вагон. Так, уже в самом конце августа заявку прислало Великое герцогство Люксембург. На форум прилетел заместитель премьер-министра, министр экономики Люксембурга Этьен Шнайдер. Он заявил, что для их небольшого европейского государства «Восточный экономический форум является прекрасной возможностью укрепить деловые связи на Дальнем Востоке России и открыть новые возможности для бизнеса, которые может предложить этот процветающий регион». Также, по словам Шнайдера, цель его визита – провести переговоры с представителями правительства РФ и руководством ряда российских компаний.

Сегодня гости еще продолжают прибывать. Они прилетают из аэропортов разных стран, распроданы все билеты на рейсы во Владивосток и обратно на всю текущую неделю. Сегодня наш аэропорт также принимает самолеты правительственных делегаций из разных стран, некоторые из них представлены несколькими бортами. Точное количество прибывших делегатов станет известно после завершения их регистрации. Скорее всего, общее число участников перевалит за 5 тысяч человек.

По словам Юрия Трутнева, «динамика заявлений на нынешний форум значительно выше, чем на первый и второй; как и прежде, внимание иностранных участников к этому мероприятию очень высокое».

«В» напоминает, что в 2016 году ВЭФ собрал 4,6 тысячи представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. К слову, на 1 сентября 2017 года заявки на участие поступили из 57 стран.

Диалоги обо всем

Деловая программа форума обширна и многообразна. «В» представит наиболее заметные сессии, выставки, круглые столы и презентации, которые пройдут сегодня в стенах университета.

Выставка «Развитие Дальнего Востока» посвящена инвестиционным проектам в сфере транспорта и логистики. Они направлены на развитие транспортной инфраструктуры региона и призваны создать базу для дальнейшего роста экономики России, решения социальных задач и повышения качества жизни населения.

Среди многочисленных выступающих стоит выделить Дмитрия Волошенко – председателя правления ООО «Композитное кораблестроение». Эта компания собирается вложить в производство во Владивостоке свыше 4 млрд рублей.

Сессия «Мы соседи: зарабатываем сотрудничая» посвящена вопросам возобновляемой энергетики и перспективам энергоснабжения удаленных территорий, изолированных от единой энергетической системы. Россия уже имеет опыт создания автономных гибридных дизель-солнечных и дизель-ветровых энергоустановок, поэтому предложим соседям по АТР свои наработки.

На этой встрече в числе других выступит председатель правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс.

Вызывает интерес тема «Демографическая политика. Новые жители на Дальний Восток». Особое внимание будет уделено проблемам здравоохранения, поэтому в дискуссии примет участие министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Дальний Восток России является мировым лидером по добыче алмазного сырья. На его долю приходится 81 % запасов алмазов в АТР. Однако практически все добываемое сырье уходит на экспорт и гранится в третьих странах. В 2017 году во Владивостоке будут запущены первые инвестиционные проекты в области производства бриллиантов и ювелирных изделий. Об этом пойдет речь на конференции «Алмазный Владивосток – приступаем к огранке».

Среди выступающих значится генеральный директор Евразийского алмазного центра Евгений Сачков.

Деловой завтрак «Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?» состоится в ресторане «Онего».

К слову сказать, в Национальном рейтинге инвестиционного климата регионов РФ 2017 года лишь три дальневосточных субъекта Федерации показали положительную динамику: Хабаровский край, Амурская и Магаданская области. Другие регионы, в том числе, увы, Приморье, существенно ухудшили свои позиции.

На завтраке будут присутствовать федеральные чиновники и все губернаторы тихоокеанских регионов страны.

Какие свободные ниши и реализуемые проекты в угольной сфере на Дальнем Востоке могут быть интересны инвесторам из АТР? Каковы перспективы экспорта угля с Дальнего Востока в страны Азии? Модернизация БАМа и Транссиба: что ждать угольщикам Дальнего Востока? Ответы на эти вопросы должны прозвучать на сессии «Уголь и логистика: экспортный потенциал».

Особо интересным здесь предполагается выступление генерального управляющего по Европе, Ближнему Востоку и Африке корпорации Sumitomo Corporation Киеси Сунобэ.

Глобальной политике посвящена конференция «Большое евразийское партнерство». Обеспечение синергии евразийских проектов могло бы отвечать интересам всех держав континента.

Здесь стоит послушать декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Сергея Караганова и президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина.

На Дальнем Востоке России сосредоточено более 50 % запасов леса в АТР. При допустимом объеме заготовки 90 млн кубометров древесины сегодня в регионе заготавливается лишь 16 млн. Но и из этого объема древесины три четверти экспортируется в виде кругляка. О том, как изменить такую негативную тенденцию, будут говорить на сессии «Леса и деревообработка: от кругляка до ЦБК».

На этой встрече будет интересно узнать мнение руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика.

На заседании в рамках бизнес-диалога «Россия — Индия: открывая новые возможности» пойдет речь о работе наших стран над увеличением торгово-экономического сотрудничества на Дальнем Востоке. С докладом выступит государственный министр промышленности и торговли Республики Индия Нирмала Ситхараман.

Северный морской путь является кратчайшим морским путем из Азии в Европу и, по оценкам специалистов, после 2050 года станет доступным для круглогодичного прохождения судов без ледового усиления. Перевозки по нему выгоднее, чем по южному маршруту. Оптимальную логистическую схему регулярной арктической линии обсудят на встрече «Развитие Северного морского пути».

Среди выступающих будут и наши земляки: Евгений Амбросов, вице-президент Арктического экономического совета, и Владимир Корчанов, первый вице-президент FESCO.

О новых спортивных объектах на Дальнем Востоке расскажут на круглом столе «Спорт. Что будет сделано?». Напомним, что ближайшие Олимпийские игры пройдут в странах АТР: зимние в Южной Корее (Пхенчан-2018), летние в Японии (Токио-2020) и зимние в Китае (Пекин-2022). В подготовке сборных России к Олимпиаде-2018 будут задействованы спортивные объекты в Сахалинской области, Хабаровском, Камчатском и Приморском краях. Очевидна необходимость строительства новых объектов и реконструкция существующих, прежде всего с учетом их доступности для жителей Дальнего Востока.

Спикерами станут трехкратный призер Олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова и министр спорта РФ Павел Колобов.

На Дальнем Востоке сконцентрировано 30 % запасов водных биоресурсов АТР. Как обеспечить их вылов? Где и как инвестировать в переработку и судостроение? Какой инвестиционный потенциал имеют смежные отрасли – холодильная инфраструктура и обслуживание рыбопромыслового флота? Ответы на эти вопросы будут искать участники дискуссии «Инвестиционные проекты в рыбной отрасли».

Свои предложения представят бывший губернатор Приморья и нынешний президент ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» (ТИГР) Сергей Дарькин и заместитель министра сельского хозяйства РФ, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Ежегодно из Китая, Японии и Южной Кореи выезжают за рубеж более 170 млн туристов и тратят там в совокупности свыше $250 млрд. Дальний Восток может притянуть значительную часть туристического потока из АТР. Круглый стол «Туризм. Экономика уникальных впечатлений» подскажет возможности для привлечения путешественников из-за границы.

Свои мнения предложат председатель Туристической палаты Китая Пин Ван, президент РУСАЛа и глава компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска и другие.

Много спорта и немного джаза

Культурную программу форума открывает презентация выставки «Первозданная Россия» в кампусе ДФУ: природное многообразие нашей страны представят уникальные фотографии. Также на сегодня запланировано выступление «Хора Турецкого». Для участников ВЭФ откроются экспозиции краевых музеев.

6 сентября на острове Русском в рамках Года экологии в России состоится традиционный забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда. На спортивных объектах Владивостока стартуют дальневосточные корпоративные игры, гала-матчи по хоккею, баскетболу, турнир по мас-рестлингу.

Центральным событием спортивной программы ВЭФ станет открытие ежегодного Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юниоров и юниорок до 21 года под патронатом Владимира Путина и Синдзо Абэ.

Завершится напряженный день приемом председателя оргкомитета ВЭФ–2017 Юрия Трутнева. На приветственный коктейль в ресторан «Супра» в центре Владивостока приглашены российские и зарубежные государственные деятели, спикеры и модераторы форума, главы крупных корпораций. В программу вечера включены выступления вокально-инструментальных коллективов в стиле популярного джаза и эстрады.



