Эпопея лейтенанта Рожкова

Через 72 года потомки танкиста-героя нашли его могилу

В апреле 2016 года «В» опубликовал репортаж «Возвращая погибшим имена» – рассказ о том, как приморские поисковики-общественники ищут и восстанавливают на территории края заброшенные захоронения советских воинов, погибших в боях с японскими милитаристами на исходе Второй мировой войны.

Героями той публикации были бойцы сводного поискового отряда, который возглавляет помощник главы администрации Пограничного района по мобилизационной работе Анатолий Долженко. Все работы энтузиасты (представители Совета ветеранов Владивостока, Союза десантников Приморья, Общественного совета предпринимателей Приморья и казачества) проводят по собственной инициативе и на собственные средства. Потому что в Приморье не существует целевой программы сохранения памяти о воинах, погибших на полях сражений Великой Отечественной и Второй мировой войн. Но речь сейчас не об этом.

Публикуя материал о поисковиках, мы и не подозревали, чем наше слово отзовется (хотя планировали вернуться к этой теме через некоторое время).

О перезахоронении известили не всех

В марте 2017 года в редакцию «В» обратилась жительница Красноярска Ольга Рожкова с просьбой связать ее с Анатолием Долженко. Оказалось, что в размещенном на сайте нашей газеты списке военнослужащих, захороненных на территории Пограничного района в годы Второй мировой войны (список прилагался к интернет-версии статьи «Возвращая погибшим имена»), она нашла фамилию своего деда, лейтенанта Василия Анастасьевича Рожкова, командира танка Т-34. Он погиб 12 августа 1945 года в боях на территории Маньчжурии. И, как было указано в похоронке, полученной родными, там же был и погребен. До апреля 2016 года близкие героя-танкиста, погибшего в возрасте 31 года, считали, что его прах покоится в китайской земле. Но, как выяснилось, Василий Рожков, как и сотни других бойцов и офицеров, согласно специальному приказу Сталина осенью 1945-го был перезахоронен в Приморье, на сопке Снеговой в поселке Пограничном.

По словам Ольги Рожковой, она внесла в поисковик фамилию, имя и отчество деда, и всезнающий Интернет вывел ее на сайт газеты «Владивосток», на ту самую статью и список погибших. Позже на сайте Министерства обороны РФ она нашла подтверждение, что лейтенант Василий Рожков перезахоронен на территории России. К сожалению, не все родственники погибших защитников Отечества были извещены о перезахоронении…

Сразу после открытия, сделанного благодаря Интернету и нашей публикации, родные и близкие героя-танкиста приняли решение посетить его могилу в поселке Пограничном. Изначально потомки Василия Рожкова хотели приехать в Приморье на празднование Дня Победы. Но потом поездку перенесли на конец августа, как раз ко времени празднования окончания Второй мировой войны – Дням мира на Тихом океане. Что в данном случае очень символично.

Возвращение на родину

Поклониться могиле лейтенанта Рожкова, сгоревшего в танке вместе с экипажем, приехали его 77-летний сын Владимир Васильевич Рожков и правнук, 26-летний Олег Бакунов.

– У нас не было сомнений, ехать или нет. Мы сразу решили, что ехать надо. Тем более что это мои родные края. Я же родился в том районе, в поселке Краскино. Помню озеро Хасан, мы с семьей ездили туда отдыхать. Отлично помню Спасск-Дальний, – говорит сын героя-танкиста.

Рассказывая о своих впечатлениях от визита в Приморье, в поселок Пограничный, Владимир Васильевич волнуется. Шутка ли, почти 70 лет не был в родных местах! Когда отец погиб, ему было всего пять лет. Но некоторые детали он помнит отлично. Однажды отец прокатил Володю на своей тридцатьчетверке. Этот фрагмент из далекого детства навсегда запечатлелся в его памяти вплоть до мельчайших подробностей: в танке было очень тесно даже для мальчишки, от двигателей боевая машина нагревалась, от жары и духоты кружилась голова…

– Летом 1945 года, когда началось наступление Красной армии, бои с японцами шли близко от границы. Мы тогда жили в Спасске, орудийная канонада была отчетливо слышна. Когда звучала воздушная тревога, население города пряталось в окопах, вырытых на окраине, – вспоминает Владимир Васильевич.

Больше к погибшим никто не приезжает

После гибели лейтенанта Рожкова его семья некоторое время жила в селе Краскино. Командование части, как могло, поддерживало его вдову и сирот продовольствием и вещами. Когда танковую часть перебросили в другой район Приморья, Марья Иннокентьевна с детьми уехала к своей матери в Красноярский край, где потомки лейтенанта Рожкова живут и сегодня.

По словам Владимира Васильевича, он хотел, чтобы вместе с ним навестить могилу деда и посмотреть на родные для семьи места поехала его младшая дочь Ольга, но она не смогла по семейным обстоятельствам. Поэтому на семейном совете в Приморье делегировали Олега, правнука героя-танкиста.

– Мы доехали на поезде до Уссурийска, а там нас встречал работник администрации Пограничного района. Устроились в гостинице, отдохнули, а на другой день, 1 сентября, нам показали достопримечательности поселка, сводили в краеведческий музей. В этот же день мы встречались с учениками местной школы. Я рассказал им о себе, об отце. Что помнил, конечно. Они знали, кто мы и зачем приехали. Дочь Ольга через Интернет постоянно держала связь с Анатолием Долженко, поэтому проблем у нас не было. А мне всегда хотелось приехать в Приморье. Мне здесь нравятся и природа, и климат, а в Сибири все иначе, – вздыхает Владимир Васильевич.

Торжественное мероприятие у памятника погибшим в 1945 году воинам Красной армии, установленного на сопке Снеговой, состоялось 2 сентября. На траурный митинг собралось около 300 человек, все местные жители. Как и полагается, были праздничные речи, возложение венков и цветов под гимн России, пограничники салютовали из автоматов. Были, конечно, и слезы на глазах у многих, особенно пожилых людей.

– Я сказал отцу: смотри, батя, твой сын вырос и постарел уже, выросли и твои внуки, и уже взрослые правнуки у тебя, – с грустью рассказывает Владимир Васильевич. – И мы приехали вместе, чтобы дальше все поколения знали про войну и про победу и помнили тебя…

Поселок Пограничный гостям понравился – маленький, чистый, аккуратный, и жители очень приветливые.

– На митинге было много людей. Но меня очень удивило, что кроме нас не было ни одного родственника захороненных солдат, чьи фамилии выбиты на памятнике. А там много фамилий. Но на дне памяти были только мы с Олегом. Почему никто не приезжает, чтобы помянуть своих близких, непонятно, – говорит Владимир Рожков. – Наверное, мы были первые и последние из родственников красноармейцев, кто сюда когда-либо приезжал. Но ведь так не должно быть…

Два дня перед отъездом на родину гости из Красноярского края провели во Владивостоке. Здесь их опекал Союз десантников Приморского края, за что спасибо его председателю Андрею Воденикову. Десантники прокатили гостей на автомобиле по городу, Золотому и Русскому мостам и, конечно, по самому Русскому острову. Приморская столица сибиряков очень впечатлила.

На вопрос, вернулся бы он еще раз в Приморье, Владимир Рожков отвечает утвердительно:

– Да! Но если здоровье позволит. Возраст-то у меня преклонный, хорошо, что внук сопровождает…

В минувший понедельник родные лейтенанта Рожкова отбыли на поезде в Красноярск. Возможно, их история действительно вдохновит других потомков воинов, сложивших головы в последних сражениях Второй мировой и похороненных в приморской земле, приехать сюда, отыскать могилы своих отцов и дедов. И поклониться им.

Мнение

Мы не можем стоять в стороне

Андрей Водеников, председатель Союза десантников России в Приморском крае:

– Союз десантников не ставил своей целью целенаправленно заниматься поисковыми работами и поисковым движением. Но волею судеб нас к этой деятельности привлек организатор этого движения, общественный деятель из Пограничного района, казак в третьем поколении Анатолий Долженко. Именно благодаря его работе в архивах были установлены фамилии погибших воинов, похороненных в Пограничном районе. Постепенно, понимая важность этого движения, мы оказывались вовлеченными в него все больше и больше.

Дело в том, что на территории Приморья шли бои, здесь был развернут Первый Дальневосточный фронт, здесь же происходили легендарные Хасанские события 1938 года. Но никогда и никем здесь не проводились глобальные поисковые работы. Если они и происходили, то небольшими очагами. К сожалению, в нашем крае эта работа не поставлена на серьезный профессиональный уровень – так, как это делается, например, в западной части нашей страны.

Естественно, понимая важность всех этих событий, мы не можем остаться в стороне. И потому максимально, по мере возможности стараемся принимать в них участие. В дальнейшем поисковая работа приобретет более массовый характер, я в этом уверен. Всем известно выражение, что война считается незаконченной, пока не будет похоронен последний погибший солдат. Мы должны закончить эту войну…



