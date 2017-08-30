Выбираем. А кого – не знаем...

На что рассчитывают кандидаты в депутаты, которые практически не появляются в округах, где баллотируются?

В ближайшее воскресенье во Владивостоке состоятся выборы депутатов городской думы. Тем временем на избирательных участках уже открылось предварительное голосование для тех, кого в день выборов по каким-то причинам не будет в городе. Первые итоги досрочного волеизъявления удивили экспертов.

«Проблема в том, что многие из кандидатов идут в думу, не понимая, что она собой представляет»

Что поразило специалистов и чем оказалась примечательна минувшая политическая неделя – этим вопросам была посвящена авторская программа «Разговор с Андреем Калачинским» на радио «Лемма».

Человек, победивший Ельцина

Несмотря на злободневность и важность темы выборов, разговор символично и оправданно стартовал с обсуждения другой, печальной новости.

– 2 сентября в Москве скончался Виктор Черепков, первый мэр Владивостока, – сказал Андрей Калачинский. – Этот человек оставил незабываемый след в жизни приморской столицы и в памяти тех, с кем работал.

В прямой эфир позвонил Леонид Бельтюков, журналист, редактор газеты «Приморье», которая издавалась во времена руководства городом Виктора Черепкова и считалась «боевым листком» его администрации. Он отозвался об экс-мэре как о своем «политическом отце».

– Главный урок, который он мне преподал, был его же девизом. Виктор Иванович часто говорил, что у него в жизни всегда только одна должность, на которую нельзя назначить и с которой нельзя снять, – честный человек, – рассказал Бельтюков.

Как отметил Андрей Калачинский, времена правления Виктора Черепкова пришлись на сложный период, когда старая советская экономика сломалась, а новая рыночная еще не успела сформироваться.

– Это был воинственный и склочный период в политической жизни, – резюмировал журналист.

– Тогда на горизонте появилась группа людей, которая разрабатывала схему захвата всей промышленности Владивостока, – заявил Леонид Бельтюков. – Черепков им в этом отказал, после чего возник долгий и яркий конфликт. Его пытались снять, убрать всеми законными и незаконными методами. Самый запоминающийся пример – так называемая мусорная война. Разжигателем ее явилась отнюдь не мэрия. Однако Черепков с честью вышел из этой ситуации. Виктор Иванович вел целенаправленную социальную политику. Вводил доплаты и пособия для ветеранов, учителей. При нем проезд в общественном транспорте был бесплатным. Когда во Владивосток приехал Михаил Касьянов, в ту пору премьер-министр, он заявил, что бесплатный проезд – это ненормально. Тогда Черепков спросил у него, нормально ли, что у самого Касьянова и бесплатный проезд, и бесплатное лечение, и бесплатный отдых, и так далее.

Конечно, у любой медали имеется оборотная сторона. Как заметил Андрей Калачинский, бесплатный проезд в то тяжелое для экономики городских предприятий время практически поставил крест на муниципальном транспорте. Любой временной период ставит свои вызовы и предлагает способы на них отвечать.

– В памяти многих горожан Виктор Черепков останется как яркий и эффективный руководитель для того времени, в котором он правил, – подчеркнул Александр Шемелев, юрист. – В первую очередь он был интересным политиком того непростого периода. Политика в те годы была живой и публичной. А бюджетное законодательство – более либеральным, чем сейчас. Ему удалось даже выиграть суд у президента Бориса Ельцина.

– Сравнивая ситуации Черепкова и действующего главы Владивостока Игоря Пушкарева, нельзя не обнаружить похожий сценарий, – заметил Андрей Калачинский. – Когда человек становится кому-то неудобным, его пытаются убрать любой ценой. Разница в том, что при Черепкове законодательство было гораздо более свободным. Если бы Виктор Иванович руководил сейчас бюджетом города так, как он руководил в 90-е, то его бы могли осудить лет на сто, а то и больше.

– При любом законодательстве огромное влияние на процесс управления городом оказывает личность мэра, – считает Александр Шемелев. – Если руководитель никчемный, он при любом законодательстве никчемен. И наоборот. Владивосток не дает никчемному человеку становиться мэром. Город такой. Личность Черепкова, отсутствие у него персональной заинтересованности, бизнеса позволяли ему решать в своем неповторимом стиле очень сложные вопросы. При этом у человека не было ничего за спиной, кроме службы на Тихоокеанском флоте. Отношение к нему до сих пор положительное. Его не забыли, его помнят. По инерции он принимал участие во многих выборах. Но его время как руководителя осталось в 90-х.

– В 2007 году Виктор Иванович стал почетным гражданином Владивостока, – напомнил Андрей Калачинский. – Было бы резонно, как мне кажется, если бы в городе появился какой-нибудь объект, названный в честь Черепкова.

По мнению журналиста, таким объектом мог бы стать проспект Красоты.

Шоу «Голос»

До дня выборов депутатов Думы Владивостока осталось четыре дня. Избирательные участки откроют двери утром в нынешнее воскресенье. Однако уже сейчас жители приморской столицы, которые по тем или иным причинам не смогут реализовать свое избирательное право 10 сентября, имеют возможность проголосовать досрочно.

За прошедшую неделю такой возможностью воспользовалось более трех тысяч владивостокцев. Причем свидетели этих досрочных выборов получили некоторое потрясение и незабываемый электоральный опыт.

– Процедура досрочного голосования используется во всем мире. Это стандартная практика, – признал Павел Наливайко, политолог. – К сожалению, во Владивостоке данная практика превратилась в неприятное зрелище.

Александр Шемелев был в числе тех горожан, кто пришел в минувшее воскресенье в избирательную комиссию, чтобы отдать свой голос.

– Я прибыл в территориальный избирком по Ленинскому району, – отметил юрист. – Поднялись на второй этаж в очень приличное помещение, в котором, как положено, помимо членов комиссии находился полицейский. Но, прежде чем попасть к урне, пришлось отстоять очередь в 20 или более человек. Я, к слову, человек непьющий, и нахождение в этой очереди для меня оказалось довольно проблемным. В воздухе стояла аура пивного заведения – от многих присутствующих разило перегаром. Некоторые приходили буквально в невменяемом состоянии. Я читал в СМИ репортаж о том, что на одном из участков человек упал в алкогольный обморок, его пришлось бить по щекам, будить и тормошить, чтобы он все-таки поднялся и донес бюллетень до урны. Учитывая увиденное мной самим, я не удивляюсь этому репортажу.

Эксперты выразили сомнение, что подобных людей на досрочное голосование привела электоральная ответственность.

– Цифры сильно разнятся, – отметил Павел Наливайко. – Например, в 15-м округе в течение трех дней со старта досрочного голосования проголосовало всего шесть человек. Я вполне уверен, что это как раз те люди, которые действительно узнали о такой возможности и воспользовались ею по личному убеждению. В то же время в 7-м округе досрочно проголосовавших оказалось 192 человека. В 16-м округе – 606 человек. В 9-м – свыше 400. Такая разница как минимум подозрительна. Учитывая характерную для муниципальных выборов небольшую явку, это уже от двух до пяти процентов проголосовавших.

Время харизматичных личностей ушло?

Другой проблемный вопрос, связанный с грядущими выборами, озвучил Андрей Калачинский.

– Есть ли сегодня среди кандидатов персоны, чья фамилия хоть что-то говорит избирателям? Или людям все равно за кого голосовать? – поинтересовался журналист.

– Сегодня довольно явно идет деградация политической культуры, – считает Павел Наливайко. – Серьезных политиков удается встретить все реже и реже. Можно назвать это каким-то веянием или тенденцией, но нельзя снимать персональной ответственности с самих кандидатов, которые просто, что называется, не заморачиваются. Анализируя ситуацию в округах, я вижу, что буквально единицы из них реально работают на территории, встречаются с жителями, агитируют, знакомят граждан со своей программой, изучают местную проблематику. Большинство кандидатов практически не появляются в округе, по которому пытаются избираться. И добиваются результатов другими методами.

Также, по словам экспертов, одна из характеристик грядущих выборов – подавляющее количество новичков. Из нынешнего состава гордумы очень мало депутатов решилось на переизбрание.

– Во-первых, происходит естественная смена поколений, – полагает Александр Шемелев. – Кто-то утратил интерес к политике, кто-то уже решил все свои вопросы, кто-то просто устал или разочаровался. На смену таким людям приходит новое поколение, еще не решившее свои вопросы и не разочаровавшееся. Зачастую это люди амбициозные. Городская дума – это первая ступенька в политической карьере, это школа для людей, стремящихся в большую политику. К сожалению, тенденция такова, что таких людей становится все меньше.

– Проблема состоит в том, что многие из нынешних кандидатов идут в думу, не понимая, что она собой представляет, – подчеркнул Павел Наливайко. – Иногда они даже не понимают, чем будут заниматься на депутатском посту, когда его займут. В итоге предвыборный процесс превращается в удовлетворение личного самомнения, где цель – получение депутатского статуса. Когда удовлетворен базис, ты занимаешься надстройкой. И мы зачастую получаем формального депутата, который способен только поднимать руку и соглашаться. И то при условии, что он ходит на заседания. Это проблема политической культуры города и края.

Ярких кандидатов – единицы. Есть Андрей Андрейченко, который был сначала городским, потом краевым депутатом, а теперь перешел в Государственную думу. Так он из своего избирательного округа не вылезал. Ежедневно публиковал отчеты о проделанной работе. Или Сергей Сопчук, другой депутат Госдумы, – такой же пример эффективного депутата. Постоянно в крае, видны его предложения, инициативы. Эти люди теперь в Москве. И заменить их пока некем.

С недостаточным количеством узнаваемых кандидатов согласен и Александр Шемелев.

– Нет ни харизматичных личностей, ни конкуренции, – уверен он. – По сути, существует только формальная конкуренция между отдельными партиями. По моей оценке, осталось всего два-три округа, где конкуренция еще жива…