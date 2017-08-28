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Куда бежать?

Обычным гражданам не стоит рассчитывать на бомбоубежище, если они не работники оборонного предприятия

Недавние испытания баллистической ракеты «Хвасон-12» военными КНДР, пролетевшей над территорией Японии, а также угрозы лидера Северной Кореи Ким Чен Ына ударить по американской военной базе на острове Гуам волнуют не только жителей Страны восходящего солнца, Южной Кореи и Китая. Но и, конечно же, Приморского края. Потому как американцы не преминут нанести адекватный ответный удар. А Приморье, как известно, единственный регион Российской Федерации, граничащий с Северной Кореей.

Склад из убежища

Геополитическая близость с непредсказуемым соседом заставляет наших земляков, прежде всего жителей многоквартирных домов, подумать о собственной безопасности. И, как следствие, о бомбоубежищах, в которых можно отсидеться в случае вооруженного конфликта. И, не дай бог, ядерного удара.

Кстати, подготовить этот материал сподвиг звонок одной из наших читательниц, проживающих в районе Седанки. Она интересовалась, куда бежать и где прятаться в случае воздушной тревоги.

Не секрет, что в начале 60-х годов прошлого столетия, во времена Карибского кризиса, наши заклятые друзья американцы планировали сбросить на Владивосток 15 атомных бомб. Их количество определял гористый ландшафт краевого центра, который мог бы погасить взрывную волну. К счастью, главы сверхдержав, США и Советского Союза, смогли тогда договориться и третья мировая война не случилась.

О событиях недавнего прошлого, а также о том, что Владивосток изначально строился как военная база России на берегах Тихого океана, напоминают бомбоубежища, разбросанные по территории города. Почти все они спрятаны в недрах сопок. Сколько всего бомбоубежищ в столице Приморья, корреспонденту газеты «Владивосток» выяснить не удалось. По словам заместителя начальника отдела инженерно-технических мероприятий, радиационной, химической, биологической и медицинской защиты ГУ МЧС по Приморскому краю Александра Юношева, эта информация «грифованная», то есть закрытая.

На сегодняшний день все бомбоубежища имеют статус сооружений гражданской обороны и находятся в федеральной собственности. При этом все они морально и технически устарели. Большинство разграблено и превращено в помойки, некоторые оккупировали коммерсанты – кто-то на правах долгосрочной аренды, а кто-то и незаконно.

В июле 2017 года сотрудники краевой прокуратуры проверили их состояние и выяснилось, что в некоторых бомбоубежищах находчивые бизнесмены самостийно устроили склады автомобильных запчастей и... свалки строительного мусора.

Как рассказала «В» старший помощник краевого прокурора Елена Телегина, юридические лица «наследили» в бомбоубежищах, расположенных по адресам: Фанзавод, 1; Борисенко, 102б; Фадеева, 31 и Нейбута, 43.

– На Фанзаводе территориальное управление Росимущества не передавало объект гражданской обороны в пользование кому-либо. Тем не менее там был обустроен склад. В связи с этим директору коммерческой организации прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона. Кроме того, в отношении организации и ее руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях за использование объекта нежилого фонда, находящегося в федеральной собственности, без надлежащего оформления. Бомбоубежища по трем другим адресам безосновательно захватили индивидуальные предприниматели. К ним также приняты меры прокурорского реагирования. И эти дела уже поступили в суды, – говорит Елена Телегина.

В Первореченском районе, на улице Шошина, индивидуальный предприниматель устроил автостоянку на кровле защитного сооружения без разрешения на его использование. Прокуратура края направила исковое заявление в Арбитражный суд Приморского края об истребовании федерального имущества из чужого незаконного владения.

Между тем, как сообщил «В» Александр Юношев, сегодня необходимость в старых бомбоубежищах отчасти отпала. Как бы это ни парадоксально прозвучало.

– В связи с событиями на Донбассе и в Приднестровье, а также с некоторыми локальными и региональными конфликтами пересмотрен ряд положений, касающихся сооружений гражданской обороны. Современный опыт показывает, что население прячется где придется, а не там, куда надо бежать. С учетом этого опыта начиная с 2014 года Министерством РФ по чрезвычайным ситуациям была проведена инвентаризация имеющихся у нас строений. И начали мы со специализированных объектов, которые подразделяются на защитные сооружения гражданской обороны и противорадиационные укрытия. Соответственно, первые более мощные, они герметичны и предназначены для любого вида воздействия. В них стоят автономные источники питания, устроена вентиляция с фильтрацией воздуха. В этих сооружениях может находиться автономно определенное время конкретное количество людей, на которые они рассчитаны. В свое время мы строили такие убежища вместимостью от 50 до 1200 человек. Противорадиационные укрытия менее мощные, но они позволяют защитить человека от радиационного воздействия. После инвентаризации мы выяснили, сколько всего убежищ и в каком они состоянии. Оставалось решить, что делать с ними дальше, – говорит Александр Дмитриевич.

В первую очередь – эвакуация

Параллельно с работами по инвентаризации изменялась нормативная база. В постановление правительства РФ № 1309, регламентирующее создание объектов гражданской обороны, были внесены глобальные поправки. В этом документе прописано, какие виды объектов создаются и для кого. Отныне бомбоубежища предназначены только для укрытия рабочих смен. То есть рабочих, которые в случае вооруженного конфликта продолжат работу на предприятии, имеющем оборонное задание. Это, к примеру, хлебокомбинат, электростанции, железнодорожная станция, холодильные мощности и т.д. Эти организации обязаны укрывать свою работающую смену в защитном сооружении гражданской обороны, то есть в бомбоубежищах.

Противорадиационные укрытия создаются на территориях и предприятиях, подверженных радиоактивному заражению. Например, территория бывшего ЗАТО Большой Камень, где на заводе «Звезда» ремонтируются атомные подводные лодки. Ко всему прочему, сегодня введено понятие просто «укрытие», которое позволяет укрыть население от воздействия осколочных боеприпасов. Или от падения каких-то железобетонных конструкций.

– Заброшенные бомбоубежища, которые вы видите на территории Владивостока, по своим свойствам не классифицируются как защитные сооружения гражданской обороны. Но мы сейчас проводим работу по обеспечению их статусом «укрытия». Проблема в том, что эти сооружения исключительно в федеральной собственности, а не МЧС, как считают многие граждане. Распорядитель этого имущества – территориальное управление Россимущества в Приморском крае. Отсюда вопрос о его финансировании. К примеру, на приведение в порядок одного заброшенного бомбоубежища во Владивостоке необходимо приблизительно 10 млн рублей. Но ведомство на эти цели средства не выделяет. Отсюда мы имеем то, что имеем. Возможно, ситуация изменится, когда бомбоубежища передадут в муниципальную собственность. По крайней мере, такие разговоры сейчас ходят. Но когда это будет, неизвестно.

– Граждане часто возмущаются, почему в бомбоубежище магазин, сауна или склад. Но эти объекты в мирное время так и должны использоваться. Это помогает их содержать в приличном состоянии. Арендатор вкладывает деньги в содержание объекта, чтобы он всегда был готов принять людей. Срок приведения к готовности к приему укрываемых – 12 часов. То есть за 12 часов арендатор должен освободить помещение для приема граждан, – уверяет Александр Юношев.

При этом население не информировано, куда кому бежать в случае ЧС. По словам Александра Дмитриевича, бежать надо в ближайший подвал, подземный переход, погреб, пещеру, в какое-нибудь заглубленное помещение или бетонное сооружение, позволяющее спрятаться от осколков. Если оно, конечно, не затоплено.

– В первую очередь мы должны разъяснить населению, что бомбоубежища – это укрытие не для них. Для населения любой подвал годится. Но изначально людей, кто не остается на рабочих местах, не работает на оборону, должны эвакуировать. На заводах и крупных предприятиях существуют свои убежища, содержащиеся в очень хорошем состоянии. Их состояние регулярно проверяется, – уверяет Александр Юношев.

Он также советует: хоть сейчас и мирное время, тем не менее «тревожный чемоданчик» следует держать под рукой. В нем должны быть документы, минимальный запас воды и еды, чтобы хватило на дорогу до ближайшего эвакуационного пункта.

 

Автор : Сергей КОЖИН

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