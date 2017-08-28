Уважаемые учащиеся города Владивостока, учителя, родители!

От имени депутатов Думы города Владивостока примите поздравления с замечательным праздником – Днем знаний!

День знаний – это особенный праздник для всех, но самым волнующим он будет для первоклашек, перед которыми двери в страну знаний откроются впервые. Встреча с первой учительницей и первый в жизни школьный звонок как символ того, что на смену беззаботному детству приходит школьная пора.

Для старшеклассников этот учебный год будет решающим в выборе будущей специальности, в овладении знаниями, осознании ответственности не только за свою судьбу, но и за будущее нашего города.

Сегодня государственная политика направлена на то, чтобы создать самые благоприятные условия для подрастающего поколения, которое должно получить качественное образование, реализовать свои стремления, стать настоящими патриотами своей страны. Депутаты Думы города Владивостока уделяют особое внимание вопросам поддержки педагогов, учеников, молодежи, дальнейшему развитию и модернизации образовательных учреждений в краевой столице.

Выражаю искреннюю благодарность всем работникам сферы образования за кропотливый повседневный труд, профессионализм и преданность выбранному делу.

Особая благодарность ветеранам педагогического труда за значительный вклад в становление и развитие системы образования в городе Владивостоке.

Желаю педагогам успехов в нелегком, но благородном и созидательном труде, родителям – терпения и мудрости, ученикам – новых открытий и ярких впечатлений!

Елена Новицкая, председатель Думы города Владивостока