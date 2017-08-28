Любимые наши ученики, уважаемые учителя, дорогие родители!

Поздравляю вас с новым учебным годом. Торжественный день хоть и наступает регулярно 1 сентября, но каждый раз приносит новые радости и волнения. Это потому, что школа – средоточие не только обучения и воспитания, но и устремлений, надежд, испытаний. Она помогает открывать мир вокруг нас и внутри себя. Жажда познания ведет человека вперед, помогает ему расти, развиваться, ставить высокие цели и добиваться их.
1 сентября – день общения с друзьями, с любимыми учителями. Кто-то с нетерпением знакомится с новой обстановкой, с новыми людьми. А кто-то уверенно сядет на знакомое место и окунется в привычную атмосферу родного коллектива.
Всем вам, первачкам и будущим выпускникам, учителям и родителям, я желаю радостных эмоций, неисчерпаемого источника энергии, вдохновения и высокого полета души. А ваши таланты, трудолюбие и упорство пусть принесут вам несокрушимый успех.
Константин МЕЖОНОВ, исполняющий обязанности главы города Владивостока
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