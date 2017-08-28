25-й готовится к сдаче

Новый детский сад «Золотой ключик», строящийся на Интернациональной, 50, планируют сдать в эксплуатацию уже в сентябре. Он станет 25-м по счету детсадом, который возвели по программе главы Владивостока Игоря Пушкарева.

Ход строительства дошкольного образовательного учреждения находится под постоянным контролем городских властей. Накануне первый вице-мэр Алексей Литвинов в ходе инспекционной поездки оценил готовность детсада к сдаче. Как сообщили в пресс-службе мэрии, рабочие уже завершают благоустройство и внутреннюю отделку. На территории выложены из брусчатки тротуарные дорожки, на игровых площадках установлены теневые навесы, горки, игровые комплексы, уложен газон. В самом здании детского сада рабочие покрасили стены в теплые тона и нанесли рисунки, постелили линолеум, в санитарных комнатах установили сантехнику.

Сейчас завершаются работы на террасе на крыше, где дети будут гулять и играть. Полноценные прогулочные площадки на крыше сада – интересная особенность «Золотого ключика». Как уже писал «В», необходимость в этом возникла от того, что рядом со зданием недостаточно территории для прогулок. Сейчас на террасе уже установлены игровые площадки, уложено прорезиненное покрытие, производится устройство теневых навесов. Особое внимание уделено безопасности детворы – по всему периметру установлен парапет и дополнительное ограждение около двух метров высотой.

Подводя итог инспекционной проверке, Алексей Литвинов подчеркнул, что за несколько лет мэрией проведена огромная работа по строительству и реконструкции детских садов – в рамках программы возрождения сети дошкольных учреждений.

– Работы на этом объекте практически завершены, «Золотой ключик» получился одним из самых больших дошкольных учреждений – он рассчитан на 280 мест, – прокомментировал Алексей Литвинов. – Пожалуй, каждый из 25 детских садов, что построила мэрия за последние годы, имеет свою многострадальную историю. Но задача, которая была поставлена перед нами, выполнена: вопрос с очередью в дошкольные учреждения во Владивостоке решен, все дети с трехлетнего возраста обеспечены местами в детских садах.

Напомним: здание ввели в эксплуатацию 50 лет назад, в 90-е оно было передано в аренду в частные руки, и чтобы вернуть здание детям, администрации города пришлось долго судиться. А после этого была проведена масштабная реконструкция: перепланировка и капитальный ремонт помещений, заменены инженерные сети, установлены пластиковые окна, реконструирован фасад. С нуля возведен новый коридор-галерея – это позволило снести стены старого коридора и значительно расширить игровые комнаты.