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С привкусом кинзы

Предлагаем вашему вниманию, читатель, новую рубрику «В». Здесь мы будем рассказывать вам о кафе, ресторанах и столовых – словом, о сфере общественного питания Владивостока.

Кризис кризисом, а «вкусных» точек на карте нашего города меньше не становится. Если что-то закрывается, то что-то тут же открывается. Мы не будем претендовать на высокий штиль ресторанной критики а-ля Мишлен, но журналисты «В» поделятся с вами личным мнением о том или ином заведении честно и, конечно, немного субъективно. Словом, постараемся быть вашим лоцманом в мире общепита краевого центра. Если мы пишем о каком-то заведении, значит мы там были, попробовали, оценили – и никакой рекламы. Скажем, что думаем.

Итак, начнем с ресторана грузинской кухни «Сациви», что расположился в Ланинском переулке, 3 – буквально во дворе Приморской картинной галереи, что на Алеутской, 12.

Грузинская кухня сегодня очень популярна и востребована во Владивостоке. К сожалению, до последнего времени она была представлена в основном не выдерживающими никакой критики заведениями, где даже руки вымыть было негде, а заказав куриный шашлык, клиент мог запросто получить на-гора порубленный на куски куриный окорочок – вот прям с костями…

«Сациви», на наш взгляд, поднял популярную тему на новый уровень. В ресторане представлена действительно грузинская кухня – пряная, многоцветная, построенная на овощах, свежем мясе, прекрасных соусах и, разумеется, кинзе. Если вы эту пряную траву не любите, предупреждайте официанта, потому как она есть почти во всех блюдах, если это не десерт.

В меню «Сациви» вы обнаружите всю классику грузинской кухни – хачапури, пхали, чахохбили, хинкали, лобио, аджапсандал, даже чурчхеллу в списке десертов. И, разумеется, множество видов шашлыка, среди которых автор этих строк предпочитает шашлык из куриного бедра. Никаких костей, прекрасная мякоть, великолепно замаринованная и поджаренная. Хинкали хороши, из хачапури выделим картофельное и ачму, посоветуем обратить пристальное внимание на кутабы, особенно с грибами и шпинатом. Среди десертов выделяется безе с кофейным кремом, особенно если его запивать горячим чаем… Словом, здесь вкусно.

Для детей предусмотрено детское меню. Большая алкогольная карта, чай, кофе, морсы и компоты собственного производства – все есть.

В плюсы заведения также можно записать детскую комнату (было бы неплохо вывести в зал мониторы, на которых бы показывалось, что там происходит), небольшую отдельную парковку, террасу тихую и как бы закрытую от суеты центра города. Персонал приветливый, правда, далеко не все официанты могут точно рассказать, что входит в то или иное блюдо, а также частенько они собираются все вместе у барной стойки, словно желая пообщаться… И тогда очень не хватает кнопки вызова на столиках. Чистоту в зале и туалетной комнате в ресторане поддерживают, сам интерьер выдержан в кавказском, но ненавязчивом стиле, что можно сказать и о музыке. Средний чек без алкоголя на одного – около 800–1000 рублей.

Посетители городских форумов отзываются о заведении противоречиво, но в целом положительно. На взгляд «В», «Сациви» точно стоит посетить хотя бы для того, чтобы составить о нем свое мнение. 

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